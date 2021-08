Alberto Fernández rompió el silencio sobre el supuesto embarazo de Fabiola Yañez: ¿lo confirmó?

"No sabemos, esperamos, esperemos". Con esa frase, escueta y misteriosa, el presidente habló sobre las versiones de embarazo de la primera dama

"No sabemos, esperamos, esperemos". Con esa frase, escueta y misteriosa, el presidente Alberto Fernández habló por primera vez sobre las versiones de un supuesto embarazo de la primera dama Fabiola Yañez.

"Usted sabe que yo fui papá. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa. A veces no se duerme. La pregunta es. Si quiere la contesta y si quiere no. Usted, ¿está preparado?", preguntó el periodista Pablo Duggan en Radio 10.

A lo que el Presidente respondió: "Mirá, para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma".

A lo que Duggan repreguntó: "Pero, ¿novedades por ahí?". "No sabemos. esperemos, esperemos", replicó Alberto Fernández.

La imagen que despertó las sospechas del embarazo

El Presidente no lo contó

Desde el área de comunicación de la Presidencia, diversas fuentes dijeron no saber respecto de la noticia del embarazo de la primera dama, mientras que una alta fuente del Ejecutivo nacional subrayó: "No lo sé, el Presidente no me lo contó". En esa línea, diversas fuentes del área de comunicación presidencial se encargaron de no desmentir ni confirmar la noticia, con el propósito de seguir la estrategia establecida para su comunicación oficial.

El rumor en torno del embarazo de la primera dama se gestó en la noche del pasado sábado, cuando Yañez publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se la podía observar sentada y tocándose la panza de manera sugestiva.

La fotografía fue tomada durante una actividad que la primera dama compartió con el jefe de Estado en la provincia de Misiones, con el propósito de anunciar el lanzamiento de la segunda edición del programa de estímulo al turismo PreViaje.

La publicación de la sugestiva foto de la pareja de Alberto Fernández ocurre en medio del escándalo por las visitas VIP a Olivos y tras la difusión de la imagen del festejo de cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena estricta.

Imputados

El fiscal federal Ramiro González le notificó formalmente al presidente Alberto Fernández que está "imputado" en la causa por la celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos durante la primera etapa de la pandemia.

González formalizó la imputación "a los fines de garantizar debidamente sus derechos de defensa".

El fiscal apeló a una fórmula contenida en el Código Procesal Penal, que establece los "derechos del imputado" y representa una suerte de invitación a formular descargo y proponer prueba. "Considero que en este estadio del proceso corresponde: formalizar la investigación descripta contra el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández", explicó el fiscal.

La medida alcanza también a la primera dama y a todos los demás asistentes a la celebración, que tuvo lugar el 14 de junio de 2020, en el momento más estricto de las restricciones por la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

"Notifíqueselos en los términos de los artículos72, 73, 279 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación", resolvió González. Bajo el título "Calidad del imputado", el artículo 72 establece "los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación del proceso, cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso".

El artículo 73, por su parte, se refiere al "derecho del imputado" y determina que "la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles".

Finalmente, el artículo 279 establece que "la persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar. Si la declaración fuere recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto".

Donación de la mitad del sueldo

Con la presentación del escrito de este jueves, Fernández se asumió tácitamente como imputado

El resolutorio del fiscal González se produjo en simultáneo a la presentación del escrito del Presidente pidiendo su sobreseimiento y ofreciendo, subsidiariamente, donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán.

Fernández presentó un escrito ante el juzgado federal de Sebastián Casanello por derecho propio y sin abogado patrocinante para proponer una "reparación del daño potencial que se hubiere causado" su participación en el cumpleaños de Yáñez "ofreciendo depositar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán", de acuerdo al comunicado difundido por Presidencia.

Con la presentación del escrito de este jueves, Alberto Fernández ya se había asumido tácitamente como imputado pues, de hecho, pidió su sobreseimiento.

El incumplimiento de las restricciones de circulación y reunión que regían el 14 de julio de 2020 configuran un delito menor, que se enmarca en la conjunción de dos normas: el artículo 205 del Código Penal -que tienen penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria.

Durante la semana trascendió que Fernández presentaría a Gregorio Dalbón, uno de los abogados penalistas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como su defensor en esta causa, de acuerdo a lo indicado por Clarín en los últimos días.

La foto del escándalo: quién es quién

1. Alberto Fernández

Presidente. Encargado de firmar los decretos de cuarentena obligatoria que regían en el momento del cumpleaños que muestra la foto.

2. Carolina Marafioti

Trabaja en el equipo estético de Fabiola Yáñez. Es la encargada de elegir el vestuario que la esposa de Alberto Fernández usa en sus apariciones públicas.

3. Fabiola Yañez

Primera dama argentina y agasajada de la ocasión.

4. Sofía Pacchi

Es asesora de Yáñez, nombrada con cargo en el Estado. Conocida como ex modelo y actriz, es pareja del empresario taiwanés Chien Chia Hong. Este hombre sería quien tomó la fotografía.

Pacchi, la ex modelo que asesora a la primera dama.

5. Florencia Fernández Peruilh

Es una amiga de Fabiola Yáñez.

6. Santiago Basavilbaso

Estuvo presente en el festejo VIP por su amistad con Yáñez.

7. Emmanuel López

Es un asesor de la primera dama. Fue contratado por la Subsecretaría de Gestión Institucional.

8. Fernando Consagra

Es actor y modelo, con trayectoria en México y EE.UU. Según trascendió, es pareja de López.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emanuel López (@newemanuellopez)

9. Rocío Fernández Peruilh

Es amiga de Yáñez. Tiene 28 años y trabaja como agente inmobiliaria.

10. Federico Abraham

Es un peluquero que asiste a Yáñez. Ingresó en diversas oportunidades a la Quinta de Olivos en 2020, incluso durante la cuarentena.

11. Stefanía Dominguez

Es abogada y en redes sociales afirmó conocer a Fabiola Yáñez desde 2014. En su Instagram publicó un video de Yáñez cantándole el feliz cumpleaños a ella.

Según registros de Olivos, los invitados se retiraron entre la 1:44 y la 1:47 de la madrugada del 15 de julio de 2020