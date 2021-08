Escándalo por la foto: Alberto Fernández se presentará en la Justicia y ofrecerá donar parte de su sueldo

Así lo anticipó el abogado del presidente, Gregorio Dalbón, quien sostiene que no existió delito penal. El dinero podría destinarse al Instituto Malbrán

El presidente Alberto Fernández donará parte de su sueldo al Instituto Malbrán como "reparación voluntaria" por su participación en el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, ocurrido el 14 de julio del año pasado, cuando regía el DNU que imponía una cuarentena estricta.

Fernández planea realizar la donación más allá de lo que decida la Justicia. Además, analiza presentarse en el marco de la causa que investiga el fiscal federal Ramiro González.

La defensa del Jefe de Estado sostiene que lo ocurrido en la celebración íntima de la Primera Dama no se configura en un delito penal ya que "no se puso en riesgo la salud pública al no haberse detectado contagios".

Dalbón negó que el Presidente vaya a ir a la Justicia a proponer un acuerdo. "No lo necesitamos porque no hubo delito", dijo y agregó: "La mera infracción administrativa (el haber violado el propio DNU dictado por el Gobierno), no es un delito. Para que lo haya debe haber una infracción a la normativa y además una lesión, una puesta en peligro del bien que se quiere proteger, en este caso la salud pública, lo que no ocurrió".

Sin embargo, el letrado adelantó que Alberto Fernández tiene pensando presentarse ante la Justicia y proponerle al fiscal Ramiro González realizar una donación a modo de reparación a una entidad de bien público.

Aunque Dalbón, que también integra el equipo jurídico de abogados de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, niegue que se trate de un acuerdo, la reparación podría servir para extinguir la acción penal.

"Podría ser al Instituto Malbrán", dice Dalbón, que también es el defensor del Presidente en el caso contra Patricia Bullrich por sus dichos sobre supuestos pedidos de coimas a Pfizer. "Por una cuestión ética y moral quiere presentarse a la Justicia y hacerse cargo de la situación en Olivos", dijo el abogado.

El dinero a donar podría depositarse en una cuenta a nombre de la Justicia o entregarse directamente el Instituto Malbrán. Luego se adjuntará el comprobante para que el juez y el fiscal tomen nota de la entrega de los fondos, que podría ser el equivalente a un sueldo o medio salario.

Antecedente

Un antecedente judicial podría beneficiarlo directamente. Un mes antes, el exdiputado nacional Facundo Moyano fue denunciado por hacer una reunión en su departamento de Puerto Madero. El fiscal Ramiro González desestimó la causa porque entendió que "la insignificancia del comportamiento denunciado no afecta gravemente al interés público".

Para la defensa de Fernández el fiscal no tiene otra opción que seguir estos mismos pasos. "Si ahora González considera que hubo delito, plantearemos que ha pensando de una manera en una causa y de otra muy distinta en este expediente. Estaría al borde de dictar resoluciones contrarias a derecho", señaló Dalbón.

¿Hay más fotos?

El escándalo de las fotos y videos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos sigue generando novedades y problemas para el Gobierno. Ahora, salió a la luz que habría alrededor de 30 fotos del polémico evento que envuelve Alberto Fernández en una inesperada crisis.

Así lo afirmó el abogado Mauricio D'Alessandro, quien representa a Stefanía Domínguez, una amiga de Fabiola y emprendedora chubutense que estuvo en la fiesta del 14 de julio de 2020.

Mientras la mayoría de los asistentes al festejo tienen una representación legal conjunta, Domínguez optó por defenderse con la ayuda del abogado mediático. Ocurre que, según publicaron este jueves medios opositores, la la chubutense podría ser denunciada por el Gobierno por la sospecha de que habría sido ella quien intentó vender las imágenes del festejo. No obstante, la Casa Rosada no se manifestó al respecto.

El abogado Mauricio D'Alessandro.

"Ella me explica que ya habían pasado varios cumpleaños con Fabiola, que le mandaron un mensaje y que si quería ir, que iba a ser íntimo, con muy poca gente. Estaba acostumbrada a pasar cumpleaños con Fabiola, con muy poca gente, dos, tres personas", contó el abogado en diálogo con radio Rivadavia.

"Pensó que siendo en Olivos, realmente, iba a haber muy poca gente y había diez personas, tampoco es que dijo 'me quiero ir porque estamos violando el DNU'. Fue una cena común, sin ninguna cuestión extraña, no es que hubo números en vivo, baile, ni nada. Duró unas 3 horas la cena y después ella se retiró", agregó.

Stefanía Domínguez asistió al cumpleaños de Fabiola Yáñez.

"Mucha gente sacó fotos"

Además, D'Alessandro contó la explicación de Domínguez: "Ella me refiere que de esa cena hubo mucha gente sacó fotos, no es que hubo una sola foto".

"Cuando uno va a una cena en Olivos, y nunca entró a una casa de gobierno, esas fotos a la mamá se las manda, o a un primo o al novio. Pero es bastante habitual que eso pase, eso tiene que haber pasado con los diez que estábamos por lo tanto, por lo menos hubo 30 fotos que circularon después de esa fiesta", explicó el abogado.

Acerca de las sospechas de que su clienta habría intentado vender las fotos, el letrado respondió: "No se dio a publicidad, ni se habló de eso durante más de un año y pico. Claramente, no hubo nadie que quiso llevar adelante una campaña o perjudicar a nadie. Durante un año eso se mantuvo cerrado, pese a que mucha gente de alrededor de esos 10 que fueron tenían conocimiento de la cena y lo que había pasado".

Además, el abogado reveló cómo se conocieron Domínguez y Yañez: "Ella es amiga desde 2014, porque son del interior. Vinieron, estudiaron teatro juntas en una academia y se generó un grupo de amigas que dura hasta ahora".

Los videos de la fiesta

Este miércoles salieron a la luz imágenes en video donde se muestra la celebración del 14 de julio de 2020, cuando regía una estricta cuarentena obligatoria en el país.

Los videos fueron difundidos por el portal El Destape, y llegan días después de la periodista Guadalupe Vázquez del canal LN+ publicara la foto de la fiesta que hizo estallar el escándalo.

En el primero de los videos los invitados a la cena, todos ellos sin barbijo incluido Alberto Fernández, le cantan el feliz cumpleaños a la primera dama, quien al terminar la canción sopla una vela y luego agradece los aplausos y las muestras de afecto.

"¡Gracias!", exclama Yañez, agitando las manos en alto con una mueca de felicidad, aunque aclarando que no se pueden saludar con un abrazo a raíz de la pandemia.

De fondo se escuchan los ladridos del perro presidencial, Dylan, quien da vueltas por el comedor mientras la decena de invitados celebran con copas de champagne.

En el segundo video, la pareja del presidente sigue agradeciendo y choca su copa con la de los invitados, que se levantan de sus sillas para ir al encuentro de la agasajada.

Mientras, Alberto Fernández observa la situación sentado a la mesa.

La polémica por la fiesta de cumpleaños en plena pandemia, contradiciendo el decreto presidencial que establecía estrictas normas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, derivó en la indignación de la oposición que reaccionó con pedidos de juicio político y todo tipo de recriminaciones públicas.

En una primera instancia, el Presidente había desmentido la veracidad de las acusaciones pero cuando apareció una segunda foto, más contundente que la primera, no le quedó más remedio que admitir el hecho había sucedido y que había sido un "error".

"La foto" de Olivos: quién es quién en el festejo de Fabiola

Una fotografía del presidente Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado generó la semana pasada una fuerte polémica y la oposición llegó a plantear la posibilidad de un juicio político.

En la fotografía filtrada, que data del cumpleaños de Yañez del 14 de julio del año pasado -cuando la primera ola se acercaba a su pico- la pareja presidencial posa sin barbijo junto a 9 comensales mayores -más una niña- alrededor de una larga mesa, sin respetar la distancia mínima obligatoria entre ellos y sin barbijos, de acuerdo a lo dictado por el decreto que se encontraba vigente.

La imagen, publicada por la periodista Guadalupe Vázquez en el canal LN+ y luego viralizada en redes sociales con repercusiones muy negativas entre los usuarios, generó conmoción en la Casa Rosada, que más temprano había desmentido la veracidad de otra foto en la que aparecen Fernández, Yañez y la modelo Sofía Pacchi, colaboradora de la primera dama.

La nueva foto, que desató el escándalo, habría sido sacada por el empresario taiwanés Chien Chia Hong (pareja de Pacchi y presunto comensal número trece de la cena en Olivos).

El artículo 9 del decreto 605 que extendió el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (ASPO) establecía como actividades prohibidas "la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas".

Pero además, el artículo 11 prorrogaba el ASPO "desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive" y en el artículo 18 se hacía referencia a la prohibición para circular en horarios nocturnos.

La foto del escándalo: quién es quién

1. Alberto Fernández

Presidente. Encargado de firmar los decretos de cuarentena obligatoria que regían en el momento del cumpleaños que muestra la foto.

2. Carolina Marafioti

Trabaja en el equipo estético de Fabiola Yáñez. Es la encargada de elegir el vestuario que la esposa de Alberto Fernández usa en sus apariciones públicas.

3. Fabiola Yañez

Primera dama argentina y agasajada de la ocasión.

4. Sofía Pacchi

Es asesora de Yáñez, nombrada con cargo en el Estado. Conocida como ex modelo y actriz, es pareja del empresario taiwanés Chien Chia Hong. Este hombre sería quien tomó la fotografía.

Pacchi, la ex modelo que asesora a la primera dama.

5. Florencia Fernández Peruilh

Es una amiga de Fabiola Yáñez.

6. Santiago Basavilbaso

Estuvo presente en el festejo VIP por su amistad con Yáñez.

7. Emmanuel López

Es un asesor de la primera dama. Fue contratado por la Subsecretaría de Gestión Institucional.

8. Fernando Consagra

Es actor y modelo, con trayectoria en México y EE.UU. Según trascendió, es pareja de López.

9. Rocío Fernández Peruilh

Es amiga de Yáñez. Tiene 28 años y trabaja como agente inmobiliaria.

10. Federico Abraham

Es un peluquero que asiste a Yáñez. Ingresó en diversas oportunidades a la Quinta de Olivos en 2020, incluso durante la cuarentena.

11. Stefanía Dominguez

Es abogada y en redes sociales afirmó conocer a Fabiola Yáñez desde 2014. En su Instagram publicó un video de Yáñez cantándole el feliz cumpleaños a ella.

Según registros de Olivos, los invitados se retiraron entre la 1:44 y la 1:147 de la madrugada del 15 de julio de 2020.