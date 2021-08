Dylan, el perro de Alberto Fernández, ahora protagoniza un spot opositor

El precandidato Adolfo Rubinstein toma las visitas del entrenador del perro del Presidente a la Quinta de Olivos como parte de su spot de campaña

Más cerca de la fecha de las PASO 2021, la campaña sube su temperatura y las estrategias van cambiando y saliendo a la luz.

Adolfo Rubinstein, precandidato de Juntos por el Cambio, se enfrentará con su candidatura frente a Ricardo López Murphy y María Eugenia Vidal. Sin embargo, los temas de sus spots no son ellos, sino que apuntó a los privilegios de la familia presidencial durante la etapa más estricta de la cuarentena. Puntualmente, en uno de los spots habla sobre Dylan, el famoso perro del presidente Alberto Fernández.

El spot comienza con un alumno de espaldas, que parece estar saliendo de su casa, que viste un guardapolvo blanco y tiene su mochila colgada, pero en lugar de avanzar hacia la salida, retrocede.

En off, de fondo, se escucha la voz del ex ministro de Salud de la Nación, que comienza diciendo: "Durante la cuarentena, los chicos no fueron a la escuela durante casi un año".

Luego, aparece un Collie de pelo largo, muy similar a la mascota de Fernández, y Rubinstein dice: "Mientras, el perro del Presidente recibía a su entrenador 23 veces en la Quinta de Olivos".

Al perro se lo ve en un jardín, jugando con un presunto adiestrador, jugando, saltando y hasta siendo premiado por cumplir una orden.

Rubinstein se presentará con una lista llamada Adelante Ciudad

"Nos encerraron, nos metieron el perro", agrega la voz del precandidato mientras aparece la imagen de una puerta cerrada con un grueso candado.

Acto seguido, Rubinstein aparece en cámara por primera vez en el spot con camisa celeste y saco azul, con un silla, una mesa y una parrilla detrás suyo.

"Terminemos con éste bochorno y miremos, de una vez, para adelante", finaliza el mensaje de campaña del experto en salud, que formó parte del gabinete de Mauricio Macri entre 2017 y 2018.

La lista la integran también, entre otros, la especialista en educación Mónica Marquina, el diputado radical Facundo Suárez Lastra y el actor Luis Brandoni, quien decidió volver a meterse en la arena política tras su paso como legislador en ambas cámaras, siempre por la UCR.

Rubinstein ya se había mostrado crítico por la extensión de las medidas restrictivas en octubre de 2020 y señaló que para entonces, incluso antes, "la solidaridad se convirtió en desesperanza y hartazgo".

Rubinstein usa al perro de Fernández para hablar sobre los privilegios que tuvieron durante la cuarentena

El exministro de Salud de Mauricio Macri apela a sus constantes participaciones en medios durante la pandemia para diferenciarse de María Eugenia Vidal, que mantuvo meses se silencio durante la cuarentena, y Ricardo López Murphy, cuya voz se empezó a escuchar a medida que preparaba el lanzamiento de su candidatura.

"Siempre estuvimos. Vos nos viste", es uno de los slogans de la campaña a la que apela la lista de radicales díscolos de la Ciudad de Buenos Aires.

A esos conceptos parece hacer mención 10 meses después en su spot, cuando Fernández, su pareja Fabiola Yañez y el resto de las personas que participaron en el polémico festejo de cumpleaños en julio del año pasado fueron imputados por desobedecer el DNU que prohibía, entre otras cosas, cualquier tipo de reunión social, salida que no sea para comprar en comercios de cercanía y demás actividades que pudieron ocasionar la propagación del coronavirus.