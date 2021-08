Profesora "K": Tolosa Paz y Santoro dejaron en "off side" al Presidente

Los principales precandidatos a diputados del Frente de Todos por la Ciudad y la Provincia contradijeron a Alberto Fernández por la polémica docente

Los precandidatos a diputados del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro se alejaron de la opinión del presidente Alberto Fernández en torno a la polémica generada por el video en el que una profesora de historia de un colegio secundario público del partido de La Matanza fincrepó a un alumno y cuestionó duramente al gobierno de Mauricio Macri.

Es que los principales candidatos a diputados por el oficialismo no coincidieron con el jefe de Estado que el viernes, por radio, defendió a la profesora Laura Radetich porque consideró que del video surgía claramente que la docente estaba generando un debate para "abrirles la cabeza" a los estudiantes.

Estos rechazos se sman al del ministro de Educación Nicolás Trotta, quien había criticado a la maestra horas antes que Fernández la defendiera.

En ese marco, Victoria Tolosa Paz fue contundente: "Ha quedado de manifiesto que pedagógicamente la docente no actuó en función de su formación, porque cuando uno es docente tiene que tener una formación pedagógica, que es la estructura para poder enseñar. Creo que en este caso se mezcla el contenido con la forma, y es ahí donde se arma el debate".

Y concluyó: "Me parece que siempre sembrar la duda es correcto, como dijo el Presidente; pero por algo está apartada de su cargo: porque claramente la cuestión pedagógica no fue cuidada y no fue llevada adelante por la docente.

Pr su parte, Leandro Santoro sentenció: "Yo soy docente en la UBA, estoy acostumbrado a discutir este tipo de cosas porque en el programa nuestro hay mucho de coyuntura. Pero siempre el docente tiene un rol de poder que tiene que saber identificar. Yo creo en el debate en el aula pero cumpliendo los roles. Primero las formas y después tenés que ser cuidadoso cuando das tus opiniones para no contaminar los objetivos pedagógicos de la materia".

La polémica, un festival para la oposición

Rápidos de reflejos, los dirigentes de la oposición aprovecharon la situación para sacar su rédito político. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que "es escalofriante escuchar a la docente, pero mucho más grave es que el Presidente de la Nación, con toda la autoridad que tiene, lo avale".

"Cuando me lo contaron no lo creí, no podía creer que el Presidente... La repudió mucha gente, incluso el ministro de Educación de la Nación. Que el Presidente salga a avalarla es un mensaje espantoso para toda la gente, es exactamente lo contrario a lo que queremos en el aula", añadió.

Y siguió: "Lo increíble es que el Presidente avale una situación como esta. Además, lo escuchamos todos, con un nivel de agresión muy grande por parte de la docente... No es que había un debate democrático con los chicos, no era un debate eso. Además, no son pares. La docente tiene una autoridad sobre los chicos. De debate no tiene nada eso. Me parece una barbaridad que se avale el adoctrinamiento político adentro de la escuela".

¿Qué dijo la profesora?

Luego de que se viralizara un video en el que se ve como la docente de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, increpar a un alumno por manifestarse en contra del actual Gobierno, las consecuencias no se hicieron esperar.

Las imágenes exhiben cómo la mujer le grita a un alumno durante varios minutos mientras otro estudiante filmaba la escena con su celular, y fueron repudiadas por parte de los principales referentes de la oposición y del propio oficialismo.

En medio del escándalo, Radetich rompió el silencio en declaraciones emitidas a Radio Con Vos, donde se refirió a lo ocurrido en la Escuela Técnica N° 2 de Ciudad Evita de la siguiente manera: "Me filmó un alumno macrista. Me pinchó y me hizo hablar de Macri".

"Ahora me voy a quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado", prosiguió. A continuación, dijo que su negativa a brindar una entrevista en vivo obedecía a su temor a que se generara una confrontación con el periodista y cerró con un cuestionamiento al alumno al que increpó en plena clase: "El pibe me filmó, pero no se filma cuando le dice ‘yegua’ a Cristina (Kircher)".