Jorge Ferraresi: "De una manera u otra, todos los ministros presentamos la renuncia"

Luego de la ola de presentaciones de renuncias en el Gobierno, el ministro de Hábitat habló acerca de la situación y de los resultados de las PASO

Luego de la fractura en el Frente de Todos, que quedó evidenciada tras la derrota en las PASO y el aluvión de renuncias "a disposición" del presidente Alberto Fernández presentadas por ministros que responden a Cristina Kirchner, el primer funcionario del Gabinete que salió a pronunciarse fue Jorge Ferraresi.

El dirigente del Instituto Patria y ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación dijo que no presentó su renuncia por carta, sino que lo hizo de forma verbal ante el Presidente.

En diálogo con Radio Con Vos, contó que el lunes habló con Alberto Fernández para expresárselo. "De una manera u otra todos los ministros presentamos la renuncia", contó.

Además, dijo creerse "uno de los más cercanos a Cristina (Kirchner)" y, en este sentido, aseguró: "Nadie me dijo qué hacer".

"Uno la renuncia la tiene firmada cuando asume. Somos ministros por día, la renovación es día a día. Algunos lo hicieron por escrito y otros de palabra, pero todos los ministros tuvieron la actitud de decirle al Presidente que disponía del espacio nuestro si así lo consideraba", aseguró.

Luego, dijo que "cada uno tiene su forma y estilo". "Somos elegidos por el Presidente y no somos que nos juntamos y definimos políticas. Las políticas las define el Presiente y nosotros somos el brazo ejecutor", señaló.

"Wado eligió la manera escrita hoy, otros elegimos la manera verbal el domingo a la noche o el lunes. Es una cuestión de forma y no de fondo, no hay nadie que haga planteos distintos ni renuncias indeclinables (sobre si hace falta renovación), es el Presidente el que conduce y articula", estimó.

Por último, concluyó en que "no es una cuestion de nombres sino de política".

"Nos quedamos cortos en lo que hemos planteado y me pidió que acelere los procesos de construcción de vivienda", contó sobre lo que venía trabajando con el mandatario.

"Chino" Navarro, sobre las renuncias: "Me acabo de enterar y no es sensato"

Sorpresa es la palabra que describe el ambiente en gran parte de la Casa Rosada por estos momentos. La renuncia masiva de ministros y funcionarios ha destapado la crisis que se vive en el Gobierno tras el decepcionante resultado de las PASO.

Uno de los funcionarios que expresó ese sentimiento fue Fernando "Chino" Navarro, quien se encuentra bajo la orbita de la jefatura de Gabinete; reveló que estaba comiendo cuando se desató la seguidilla de presentaciones de renuncias.

"Estoy sorprendido. Estaba almorzando. Me acabo de enterar. Estoy bastante confundido. Ni siquiera se si es una renuncia indeclinable o a disposición", afirmó en diálogo con Radio Con Vos.

Actualmente Navarro se desempeña como Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Soc. Civil. De todos modos, su principal tarea es articular los vínculos con el Congreso de la Nación. En pleno temblor por el golpe que ocasionaron en el oficialismo los resultados de las PASO, Navarro expresó su opinión y calificó de insensata la actidud de muchos funcionarios.

"Me parece que no es sensato. Me parece que la población argentina nos dio el ejemplo el domingo. Hace rato vengo diciendo que el pueblo es mejor que la dirigencia. Dio el ejemplo votando en paz, sin ningún accidente", consideró.

"¿Está mal que alguien quiera renunciar? No, pero plantealo en un marco de racionabilidad y sensatez", pidió Navarro, quien además es uno de los referentes del Movimiento Evita.

La derrota electoral desencaden{o una fuerte crisis en el Gobierno

Quiénes son los funcionarios que presentaron su renuncia

Funcionarios cercanos a Cristina Kirchner, como la titular del PAMI, Luana Volnovich y la del ANSES, Fernanda Raverta, pusieron a "disposición" del presidente Alberto Fernández su renuncia al cargo tras la derrota electoral del pasado domingo.

El cimbronazo que significó la caída en las urnas incrementó las presiones de parte del kirchnerismo para que el jefe de Estado introduzca modificaciones en su Gabinete.

Si bien la primera renuncia que se dio a conocer fue la del ministro Eduardo "Wado" De Pedro, con los minutos se incorporaron el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y Martín Sabbatella, titular de ACUMAR. También se sumó Victoria Donda, a cargo del INADI.

Las renuncias se conocieron minutos después de que el Presidente encabezara un acto en Casa Rosada junto al ministro Guzmán, a quien simbólicamente le expresó su respaldo. Tras salir a la luz la primera, se desencadenó una catarata de dimisiones.

La jugada del sector más kirchnerista del Gabinete lleva al extremo la tensión interna en Balcarce 50. La antesala de esta movida estuvo en la provincia de Santa Cruz, donde la gobernadora Alicia Kirchner le pidió la renuncia a todo su Gabinete, algo que también sucedió este miércoles en Buenos Aires, ya que el mandatario Axel Kicillof tiene a disposición las dimisiones de todo su equipo.

Alberto Fernández, más solo

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, puso a disposición su renuncia luego de la derrota electoral del último domingo en las PASO. Es el primer ministro del Gobierno que decide dar un paso al costado.

Además de De Pedro, que es uno de los referentes de La Cámpora y forma parte del círculo más íntimo de la vicepresidenta, lo hicieron los ministros de Justicia, Martín Soria; de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; el de Desarollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y las titulares del Pami, Luana Volnovich, y de la ANSES, Fernanda Raverta.

También pusieron su dimisión a consideración del mandatario, Paula Español, secretaria de Comercio interior, Tristán Bauer, ministro de Cultura, Juan Cabandié, ministro de Ambiente, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

Las renuncias de los ministros y de las titulares de la Anses y el PAMI se conocieron minutos después de que el Presidente encabezara un acto en Casa Rosada junto a Martín Guzmán -ministro de Economía-, a quien simbólicamente le expresó su respaldo.

Lo mismo hizo este martes con Cafiero, quien lo acompañó y se ubicó a su lado en el acto que realizó el Presidente en la localidad bonaerense de Almirante Brown.

La jugada del sector más kirchnerista del Gabinete lleva al extremo la tensión interna en Balcarce 50.

La antesala de esta movida estuvo en la provincia de Santa Cruz, donde la gobernadora Alicia Kirchner le pidió la renuncia a todo su Gabinete, algo que también sucedió este miércoles en Buenos Aires, ya que el mandatario Axel Kicillof tiene a disposición las dimisiones de todo su equipo.

La renuncia de De Pedro

Mediante una carta dirigida al mandatario, De Pedro aseguró: "Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019".

"Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019″, escribió en una carta que le envió al Presidente este mediodía

El dirigente de La Cámpora le dijo al Presidente que "escuchando sus palabras del domingo por la noche dónde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición".

Las cartas de renuncia presentadas por los funcionarios cercanos a Cristina Kirchner se dan a conocer luego de la reunión que el Presidente y la vice mantuvieron el martes por la noche en la Casa Rosada e inmediatamente después del acto que protagonizó Alberto Fernández con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, son los principales apuntados por el kirchnerismo duro.

Según informaron fuentes de la Casa Rosada, "todos los funcionarios formal o informalmente le comunicaron al Presidente que dispone de sus cargos". Es decir, que si bien no le enviaron una carta a Alberto Fernández, le hicieron saber que pueden dar un paso al costado en el momento en que se lo pida.

En el mismo día, se supo que todo el gabinete de Axel Kicillof también puso la renuncia a disposición.