Coronavirus: se detectaron 1.837 casos nuevos y 61 muertes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 1.837 nuevos casos de coronavirus y otras 61 muertes.

De acuerdo con el parte oficial difundido esta tarde, el total de muertes hasta el momento es de 114.579 mientras que la cantidad todal de casos ya llega a 5.243.231.

De acuerdo a lo informado este viernes, hay un total de 1.489 personas internadas en unidades de cuidados intensivos por cuadros de Covid-19. Así, la ocupación de las camas en estas unidades promedia el 38,2% a nivel nacional y 41,8% en el AMBA.

Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus es segura para niños de entre 5 y 11 años

Pfizer informó que su vacuna contra el Covid-19 es eficaz para los niños de entre cinco y 11 años. La empresa se basa sobre los resultados de un estudio que se llevó a cabo aplicando dosis más bajas que las que se destinan para los adultos. Las mismas, indica el laboratorio, generaron una fuerte respuesta inmunológica y no produjeron efectos secundarios.

El laboratorio agregó en su informe que pronto solicitará la autorización de su vacuna en los Estados Unidos. La vacuna fabricada por Pfizer y su socio alemán BioNTech ya está disponible para los mayores de 12 años. Los niños han vuelto al colegio en los Estados Unidos en momentos que la variante más contagiosa delta está causando un gran aumento de las infecciones pediátricas.

Muchos padres aguardan en aquel país la posibilidad de vacunar a los más chicos justo en este momento. Hasta el momento, muchos países occidentales no han vacunado a niños menores de 12 años, a la espera de que se demuestre cuál es la dosis adecuada y si funciona con seguridad en los más pequeños.

La semana pasada Cuba empezó a vacunar a niños de hasta dos años con sus vacunas. En tanto que las autoridades chinas autorizaron dos de sus marcas hasta los tres años. Ahora parece el turno de los Estados Unidos y, según anunciaron las autoridades, el proceso ya está encaminado.

EE.UU. comprará millones de dosis de Pfizer para donarlas al mundo

Estados Unidos planea comprar cientos de millones de dosis más de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer Inc. para donarlas en todo el mundo. Así lo informó The Washington Post, que citó a dos personas no identificadas familiarizadas con el acuerdo.

La compra será anunciada a principios de la próxima semana para coincidir con la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato.

El presidente Joe Biden ha subrayado la importancia de una campaña de vacunación mundial como forma de derrotar al virus y Estados Unidos ha planeado una cumbre virtual sobre COVID-19 al margen de la reunión de la Asamblea General.

Joe Biden

Estados Unidos está presionando a los líderes mundiales para que respalden sus objetivos de acabar con la pandemia de COVID-19, entre los que se incluye garantizar que el 70% de la población mundial esté vacunada el 2022, según un borrador de un documento estadounidense visto por Reuters.

Los detalles del acuerdo no eran definitivos, informó el Post.

La Casa Blanca y Pfizer no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar el asunto.