¿Vas a viajar a Chile? Estos son los requisitos que tenés que cumplir

El Gobierno anunció una serie de medidas que incluyen la eliminación de las restricciones de vuelos directos desde y hacia ciertos países

El Gobierno anunció este martes una serie de medidas que fueron comunicadas por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur. Entre estas determinaciones están incluidas la no obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre, la vuelta de los boliches para vacunados y la eliminación de las restricciones de vuelos directos desde y hacia Brasil, Chile, Reino Unido y demás países que tenían limitación de vuelos, es decir que los argentinos podrán hacer turismo en el exterior sin inconvenientes a partir del 1º de octubre.

"A partir de este momento por instrucción del Presidente y del jefe de Gabinete de ministros, los ministerios de Salud, Turismo y Deporte, Interior, Seguridad y Cancillería, junto con las 24 jurisdicciones y los expertos, trabajaremos junto con Legal y Técnica para, a través de una Decisión Administrativa (DA) en los próximos días y con la renovación del DNU y la DA de fronteras hasta el 1° de octubre, avanzar en esta línea", indicó por su parte Presidencia en un comunicado donde detalló las medidas.

????️A partir del 1 de octubre se elimina la cuarentena por cualquier motivo para los extranjeros de países limítrofes. — Casa Rosada (@CasaRosada) September 21, 2021

Esto es lo que necesitás para viajar a Chile

En el caso de este país limítrofe, se autorizará el ingreso de extranjeros sin aislamiento. Cabe mencionar que la apertura de fronteras terrestres será a pedido de los gobernadores locales, con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción.

A partir del 1º de octubre los extranjeros ya no tendrán que hacer cuarentena

Además, todos los pasajeros se deben chequear por Policía Internacional presentando sus documentos de identificación (ya sea cédula de identidad o pasaporte) y visa estampada (dependiendo del país de procedencia). Los turistas provenientes de Argentina pueden ingresar con sus cédulas de identidad o documentos equivalentes.

Los requisitos para viajar desde y hacia Argentina

Según indica el Convenio de Libre Tránsito de Pasajeros suscrito entre Chile y Argentina en 1947, modificado en 1991 y actualizado en 2014, los ciudadanos extranjeros, de cualquier nacionalidad, residentes permanentes en Argentina, pueden ingresar a Chile por turismo, siempre y cuando cuenten con su Documento de Identidad nacional (DNI) de Residencia Permanente vigente.

De esta manera, se aceptará como documento de viaje únicamente el Documento Nacional de Identidad original (no son válidas las resoluciones de otorgamiento de residencia, notificaciones u otros). El DNI temporario o la Residencia Precaria no son documentos válidos para viajar a Chile. Si la persona no es residente permanente, debe realizar el proceso de solicitud de visa correspondiente (dependiendo de su nacionalidad).

Para viajar a Chile es necesario llevar el Documento Nacional de Identidad

Los requisitos para ir desde Argentina al exterior

Es necesario contar con un test de PCR negativa en las 72 horas previas al embarque, o antígeno en el punto de ingreso hasta que defina la autoridad sanitaria

Quien desee ingresar en lo que queda de septiembre al país trasandino deberá completar la Declaración Jurada de Viajeros y realizar una cuarentena de 7 días en domicilio propio o en un hotel, con los costos a su cargo.

A partir del 1º de octubre, se flexibilizará el ingreso de los extranjeros no residentes que puedan certificar su vacunación completa contra el coronavirus al tramitar el Pase de Movilidad, que permite trasladarse entre las distintas comunas según sus fases epidemiológicas.