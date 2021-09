Quién es y qué hace Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández

El joven se muestra en redes sociales, pero prefiere el bajo perfil. Cómo es y qué piensa Estanislao, quien tendrá su primer hermano por parte del padre

Las preguntas y misterios sobre quién es Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, volvieron a la luz en los últimos días, tras la noticia de que el Presidente y Fabiola Yañez, la primera dama, esperan su primer hijo juntos.

La confirmación llegó después de varios rumores sobre esta posibilidad, ya que algunas fotos donde ella aparecía tocándose la panza habían despertado las especulaciones.

Fabiola será madre por primera vez, mientras que el Presidente ya es papá. El hijo de Alberto Fernández es Estanislao, el joven que se lo conoce más popularmente como Dyhzy, el nombre que adoptó en las redes sociales.

Con un bajo perfil político pero muy activo en las redes sociales, se dedica al mundo del cosplay y drag queen, sus pasiones, y solo se habla de él por casos puntuales, como sucedió recientemente cuando confirmó el cambió su DNI para dejar de ser masculino o femenino y convertirse en "binario".

Esas fueron algunas de las expresiones públicas más recientes de Dyhzy, quien da que hablar por sus publicaciones llamativas, especialmente en Instagram, y por algunas declaraciones a youtubers, entre otros. Pero, ¿quién es y qué piensa el hijo de Alberto Fernández?

Estanislao, el hijo de Alberto Fernández

Estanislao Fernández nació el 16 diciembre de 1994, hijo de Alberto Fernández y su ex esposa, Marcela Luchetti, de quien se divorció en 2005. El joven, que hoy tiene 26 años, se lo conoce como Dyhzy, ya que no le gusta su verdadero nombre.

Sin embargo, y más allá de que no sea su prioridadad, la vida del hijo de Alberto Fernández cambió cuando el Presidente asumió su cargo, en 2019.

Así es Estanislao, el hijo de Alberto Fernández.

Hasta ese momento, vivía junto a su novia, Natalia Leone, una joven dedicada a la fotogradía y maquilladora. Con ella estuvo cuatro años compartiendo un departamento en Belgrano, donde pagaban alquiler. Incluso Natalia lo acompañó a la Casa Rosada cuando el Presidente recibió el mando.

En este momento, muchos decían que a pesar de su relación heterosexual, el hijo de Alberto Fernández ya era conocido por su defensa y activismo a favor del orgullo gay, de hecho, a la asunción de su padre llegó vestido de traje y corbata, pero con una bandera del orgullo LGBTQ en el bolsillo del saco.

''Mi relación con Natalia es mi primera relación de mayor duración, antes tuve relaciones con chicos, pero muy cortas. Antes de mi ex novia, todas mis relaciones eran semanales. Natalia es realmente el amor de mi vida, la adoran a un nivel casi hija en mi casa'', expresó en su momento.

Pasada esa relación, la cual se habría terminado hace tiempo, el hijo de Alberto Fernández no volvió a presentar a una pareja en público y fue ahí cuando Dyhzy se trasladó a la Quinta de Olivos para vivir con su padre durante la cuarentena. "Me lo traje a Olivos, porque está solo y si no, no come", expresó el mandatario en su momento.

Sus pasiones

El hijo de Alberto Fernández tiene dos pasiones y aún desde que su padre llegó a la Casa Rosada sigue siendo fiel a ellas.

Uno es el caso del drag queen, que son las personas –un hombre o una mujer– que a través de su vestimenta, maquillaje, peluca, uñas y demás logran crear un personaje tan expresivo y exagerado que no necesariamente tiene que ser femenino, aunque lo parezca.

Para Estanislao, es alguien que puede ser un personaje andrógino, es decir, una forma de personificación femenina y transformismo en el que se altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de una mujer de caricatura, exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la feminidad mediante la utilización de vestuario.

El hijo de Alberto Fernández, en uno de sus posteos más llamativos.

Entre otras de las definiciones, el hijo de Alberto Fernández dijo: "Al drag queen no puedo definirlo porque es algo tan personal que cambia con cada uno. En lo personal, creo que lo que nos atraviesa a todos los que hacemos drag es que es una manifestación artística del propio individuo relacionada con el género. Si al drag le agregás queen, tiende a lo femenino; si le agregás king, a lo masculino".

Por otro lado, Dyzhy aseguró: "Está muy relacionado a la noche porque cuando se empieza a volver algo masivo en Estados Unidos, en los años 70, había tanto nivel de homofobia, discriminación y transfobia, que esa gente se veía obligada a recluirse en boliches. En 2008, RuPaul –una de las drag queen más populares– hizo un reality show y eso popularizó el drag y lo llevó a ámbitos donde antes era imposible que estuviera".

La pasión por el cosplay

Además del drag queen, el hijo de Alberto Fernández tiene otra pasión que es el cosplay, el cual se considera como una subcultura. El mismo deriva de la palabra costume, que en inglés significa disfraz y play, que significa interpretación. Es la interpretación de personajes a través de disfraces.

Tal como hace Dyhzy, sus integrantes buscan representar una idea o encarnar a algún personaje a través de su vestimenta e incluso interpretando un rol. Por lo general se basa en personajes de las historietas, el anime, el cine, los videojuegos o la literatura.

"En 2014 conocí el cosplay porque estaba de novio con un chica que lo hacía y me empezó a copar. Después, decidí que tenía ganas de empezar a hacerlo yo y, al mismo tiempo, empecé a conocer el drag", comentó el hijo de Alberto Fernández.

El hijo de Alberto Fernández y sus posteos

El hijo de Alberto Fernández no solo se diferencia por sus expresiones gráficas, por sus fotos y exhibiciones, sino que es un joven con ideas claras que defiende la libertad sexual y esa es su lucha constante.

En lo político, el hijo de Alberto Fernández, más de una vez declaró que no tiene una postura definida, aunque vivió de cerca varios debates y decisiones del ámbito público, y él mismo reconoció que se crió con el kirchnerismo, y que la vicepresidente Cristina Fernández, y el ex Presidente, Néstor Kirchner, iban a su casa como si fueran tíos.

Quién es y qué hace Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández

Pero eso no le importa, y se concentra en sus preparativos para luego realizar posteos que llaman la atención y dan que hablar.

Entre ellos hay miles, como una foto que recorrió los portales y las redes donde se lo puede ver con una peluca rosa, cigarrillo en la mano, un conjunto de bikini violeta metalizado, una pose matadora y mirada fija a la cámara.

También suele explicar cómo se disfraza y cómo actúa. En el canal del youtuber Pablo Agustín, el hijo de Alberto Fernández compartió detalles junto a Lady Nada y Fabrii Watson.

Las artistas hablaron de las distintas técnicas a la hora de "trucarse" para neutralizar la imagen de sus genitales. "Se meten los huevos para adentro del cuerpo, los tienen un rato ahí y después se los sacan", comentó Pablo.

Mientras que Dyhzy agregó: "Y nada, te metés los huevos para adentro. Pero igual nosotras, dentro de todo, somos tranqui, porque hay algunas que se mandan cinta, pegamento, cosas, todo por ahí".

En otros posteos, el hijo de Alberto Fernández le pega a los trolls y a los haters.

El cambio de DNI

El hijo de Alberto Fernández fue quien hizo honor rápidamente a una de las decisiones de su padre.

Hace poco tiempo, el Presidente oficializó la incorporación en los DNI de la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse con una tercera opción, que utilizará la letra "X", y entregó los primeros tres documentos no binarios del país.

Ahí fue cuando el hijo de Alberto Fernández anunció que también cambiaría su DNI.

En una transmisión en vivo por Instagram, Dyhzy celebró la iniciativa: "Cuando el Estado reconoce una ley esa ley se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, más gente lo va naturalizando. Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica", argumentó.

En ese marco, el hijo de Alberto Fernández, quien ya había anticipado en el pasado que se iba a cambiar el nombre que aparece en su documento (Estanislao), explicó que no se considera hombre, sino "persona no binaria".

El hijo de Alberto Fernández en una de sus representaciones.

"¿No binario es que no te identificas con ningún género?", le preguntó un usuario durante el vivo. "Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido", contestó Dyhzy. Y concluyó: "Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar".

Nuevo nombre: Tani Fernández Luchetti

Decisión tomada. Luego de que el 21 de julio se oficializó la incorporación de los documentos de identidad no binarios, en agosto, el hijo de Alberto Fernández les mostró a sus seguidores su nuevo DNI: su nombre, oficialmente, es Tani Fernández Luchetti y en el campo sexo, aparece la "X".

"Está bueno entender que un plástico no dice quién sos ni define tu identidad ni nada por el estilo, pero me enmarca en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces yo estoy muy feliz", dijo el hijo de Alberto Fernández en una historia de Instagram en la que también publicó su flamante DNI.

Inició el trámite para identificarse como persona no binaria apenas el Gobierno nacional habilitó esa posibilidad el mes pasado.

Bajo el rótulo "sexo", en el DNI de Tani figura una "X". "No me considero hombre, me considero persona no binaria", había dicho cuando el Ejecutivo realizó el anuncio.

Hasta ahora, a pesar de que desde 2012 en nuestro país rige la Ley N° 26.743 de Identidad de género, que les permite a las personas mayores de 18 años cambiar el sexo en el DNI, aquellos que no se identifican con ninguno de los femenino y masculino, quedaban excluidos al estar obligados a portar un documento con datos que no los representan.

Tani Fernández Luchetti, el nuevo nombre del hijo de Alberto Fernández.

El nuevo DNI da la posibilidad a las personas que no se reconocen dentro de esa fórmula (f/m) puedan identificarse con una tercera opción, con la letra "X".

La nomenclatura "X" en el DNI, ubicada en el campo ´sexo´, comprende las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.

De esta forma, Argentina se transformó en el primer país de Latinoamérica que habilita la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo "sexo" del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Su vida hoy

Tras todos los cambios que sucedieron desde 2019 hasta la actualidad, con nuevo DNI y con su padre al poder, el hijo de Alberto Fernández aseguró que todo esto cambió en algo su vida, pero no participará de la política, salvo que le paguen, y se comporta cordialmente cuando debe hacerlo, como el día de la asunción presidencial.

Dyhzy se concentra en sus preparativos para luego realizar posteos que llaman la atención y dan que hablar

También fueron varias las veces que Dyhzy hizo público que la relación con su padre es buena y que siempre estuvo presente en su vida.

"Alberto siempre estuvo en mi vida. En los años en los que mi viejo laburaba en la Jefatura de Gabinete, y separado de mi mamá, siempre me fue a buscar al colegio, sin custodia, sin nada. Mi vieja nunca me puso ninguna limitación para verlo", relató.

Eso ha sido muy importante en esta relación que se mantiene viva y que el mismo Presidente presenta en todo momento que debe hacerlo.