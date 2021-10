Rusia confirmó que la OMS autorizará la Sputnik V: "Se han eliminado todas las barreras"

El ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, anunció que se eliminaron todas las barreras para el reconocimiento de la vacuna rusa Sputnik V ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Se han eliminado todas las barreras para la autorización de la Sputnik-V por parte de la OMS", aseguró Murashko en su cuenta oficial de Twitter, y agregó: "Solo es necesario resolver los procedimientos administrativos menores. Lo ha confirmado el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus".

