Argentina es el tercer país con más beneficiarios de cuentas "offshore"

Mariano Macri, hermano menor del expresidente, figura en el listado del ICIJ, junto a los futbolistas Di María y Mascherano, y el DT Pochettino.

Argentina ocupa el tercer lugar en la lista de países con más beneficiarios finales de estructuras "offshore", según la investigación "Pandora Papers" que comenzó a publicar este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en 117 medios mundiales.

En los 11,9 millones de documentos con información de sociedades el país aparece mencionado 57.307 veces, según los primeros datos conocidos.

En la investigación aparecen sociedades de Jaime Durán Barba

Los investigadores se refieren a "beneficiarios finales" como personas que son las verdaderas dueñas y tienen el control final de las sociedades analizadas en los documentos, más allá de quiénes sean los "prestanombres" que aparezcan en la documentación de esas firmas en esas jurisdicciones de baja tributación.

En la investigación aparecen sociedades del asesor de Mauricio Macri y el Pro, Jaime Durán Barba, y de Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario.

Además se menciona al exsecretario presidencial de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, así como al financista Ernesto Clarens, quien confesó como "arrepentido" en la "causa de los cuadernos".

También se revelan operaciones de Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, y de Humberto Grondona, hijo mayor del extitular de la AFA Julio Grondona.

Según el anticipo de este domingo, Zulemita explicó "por primera vez" detalles sobre esos movimientos, que serán publicados en los próximos días.

En los documentos aparecen, además, estrellas del fútbol como Ángel Di María y Javier Mascherano y el DT del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, quienes dieron sus versiones e informado sobre su situación fiscal ante las consultas.

Los investigadores aclararon que recurrir a una compañía "offshore" o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita, pero sí que el beneficiario final de esa operatoria no declare su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país ya que puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

El blanqueo de los Macri

Esta semana el periodista Gabriel Morini informó que el dinero que declaró Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, en realidad pertenecía a la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, lo que estaba prohibido por la ley de blanqueo. Sin embargo, el escritor Santiago O’Donnell, quien entrevistó a Mariano Macri para su libro Hermano, lo contradijo y señaló de quién es la plata.

"Lleva tiempo pero se están empezando a producir movimientos interesantes. Por un lado que Mariano Macri, hermano menor e importante funcionario del grupo, se acaba de presentar como querellante en la Causa Correo", contó O´Donnell en radio AM 530. El periodista también se refirió al fideicomiso y al blanqueo de Gianfranco Macri. "No lo podía justificar porque no era su dinero", señaló.

En ese marco, contó que Mariano Macri describió con muchos detalles una reunión que tuvo con su hermano, Gianfranco, y todos los miembros del grupo Macri. "Todos diciendo ‘vamos a blanquear este dinero’. Blanqueas vos, blanqueo yo o blanqueamos los dos. Esto era dinero de la empresa Macri, de Socma y no ahorillos personales de Gianfranco Macri", explicó el escritor.

O´Donnell sostuvo que como era un delito que se blanqueara el dinero de la empresa lo hicieron aparecer el fideicomiso a nombre de su madre. "La versión que da Mariano Macri en mi libro ‘Hermano’ es que esto no es dinero en la madre de Macri sino dinero de Socma", reveló el escritor.

El escritor repitió: "Mariano Macri explico en mi libro que la plata no es de la madre de él sino que es de Socma". Según el periodista, ese dinero "viene de plata en negro que sacaban los Macri en sociedad con Moyano del Correo". Y además, aseguró: "El Gobierno que le había expropiado el Correo le dejó seguir manejando la logística que era el negocio redituable".

Cristina Kirchner, contra la familia Macri

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar este martes sus críticas al ex presidente Mauricio Macri por el blanqueo de 25 millones de dólares que habría hecho su madre, Alicia Blanco Villegas, a través de su hermano Gianfranco. Además, culpó a los medios de "enfermar" a su hija Florencia Kirchner.

"En 2016 publiqué la carta ´No es mi mamá, es tu papá y vos también´, en respuesta a una denuncia ridícula que el gobierno de Macri había hecho contra mi madre. Bueno... la verdad que me quedé corta: era tu papá, eras vos y tu mamá también", recalcó la titular del Senado.

En su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta se hizo eco de una nota del diario Ámbito Financiero que dice que "Gianfranco ´blanqueó´ un fideicomiso de la madre de Macri, prohibido por ley".

En 2016 publiqué la carta "No es mi mamá, es tu papá y vos también" (https://t.co/Dos4GOsb36), en respuesta a una denuncia ridícula que el gobierno de Macri había hecho contra mi madre. Bueno... la verdad que me quedé corta: era tu papá, eras vos y tu mamá también. pic.twitter.com/WhmUVDrv7y — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 28, 2021

"El hermano del ex presidente declaró como propio en 2016 un ´trust´ que alcanzaría los 25 millones de dólares. Su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas que en 2020 lo reintrodujo a su patrimonio. La ley de blanqueo expresamente impedía a que accediera al beneficio. La nueva prueba da un giro a la causa judicial", dice el texto periodístico que remarcó la presidenta de la Cámara de Senadores.

En su publicación, Cristina Kirchner también puso el link de su carta de 2016, cuando acusó al entonces presidente de montar una persecución judicial en su contra y la de su familia. "En una muestra perfecta de la estrategia de persecución contra toda mi familia, mirá como titulaba Clarín aquella falsa denuncia. Si hasta llegaron a enfermar a mi hija", aseguró.

Cristina reaparece en tono confrontativo luego de la carta que hizo tambalear al Gobierno

Y agregó: "Para la familia Macri… una larga historia de blindaje mediático que continúa hasta hoy".

De esta forma, la vicepresidenta volvió a hablar públicamente a través de las redes sociales tras la durísima carta que le escribió al presidente Alberto Fernández días atrás, lo que generó un cimbronazo interno en el Frente de Todos.

Su última publicación política había sido, precisamente, la misiva pública el pasado 16 de septiembre, aunque días después, el 23, había dado su pésame a la familia y amigos de Fernando Braga Menéndez, publicista que trabajó junto a Néstor en la campaña del 2003.