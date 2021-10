Rating: Lanata estuvo cerca de amargar la dulzura de Bake Off Argentina

En una noche marcada por el "terror", un nuevo participante quedó eliminado del certamen de pastelería de Telefe, que conduce Paula Chaves

Telefe y eltrece pelean la noche del domingo con apuestas que por momentos presentan valores de audiencia muy cercanos. Los juegos de entretenimiento, un certamen de pastelería y el infoentretenimiento son las fórmulas que marcan la agenda en el cierre del fin de semana. Así fueron los números de este domingo.

Durante las primeras horas de la noche, Telefe y eltrece tuvieron números muy similares. El adelanto de Doctor Milagro, en Telefe, midió 6 puntos, contra los 7 que logró eltrece con el film Maléfica.

El comienzo de 100 Argentinos dicen versión famosos, en eltrece, permitió a este canal subir su rating, que llegó a 9,6. En la vereda opuesta, Trato hecho, en Telefe, se ubicó en 7,9.

Darío Barassi volvió a ganar con la edición dominical de 100 argentinos dicen.

En su inicio, Periodismo para todos, en eltrece con Jorge Lanata, empezó en un piso de 9,4, mientras que el ciclo de Lizy Tagliani, en Telefe, registró un rating de 11,9, y un pico que llegó a 14,5. La marca más elevada de la noche para Lanata, fue de 11,6. Bake Off Argentina logró mantener el caudal de televidentes de Trato hecho, y su rating piso fue de 13,1, con un pico que llegó a marcar 14,7.

Bake Off Argentina tiene este año un audiencia menor a a ediciones anteriores.

Bake Off Argentina: otro participante quedó eliminado

En una noche marcada por el "terror", un nuevo participante quedó eliminado de Bake Off. Esta vez los postulantes tuvieron en frente el desafío de hacer un pastel decorado con motivos de miedo y además tuvieron que hace 10 "cakepops".

Como los peores de la noche quedaron Gianluca y Celeste pero esta última fue quien debió abandonar el certamen. Fue en una noche en la que ella misma expresó lo difícil que se le hacía estar lejos de su familia. "Estoy medio decaída. Temas de casa, estoy extrañando mucho", confesó a Damián Betular cuando se le acercó a su isla.

Si bien el jurado le pidió que su situación personal no la trasladara a la preparación que hacía, no lo pudo evitar y la producción no fue la deseada. El jurado definió que fuera ella quien abandonara la carpa de Bake Off Argentina.

Tras escuchar la decisión del tribunal, la pastelera se fue con lágrimas en los ojos. "La verdad que estoy contenta, soy rellorona. Me emociona mucho haber pasado por acá. Desde el casting me di cuenta que es esto. Siempre admiraba a los que desde chico tenían en claro lo que quería ser y los apasionaba. Pero yo siempre iba y venía y no encontraba lo que me apasionara", destacó.

Al momento de despedirla, Dolly expresó: "Fue muy lindo tenerte. Tenes un gran futuro, tenes que trabajar mucho más con la prueba y error que es la mejor forma de aprender pastelería. Te auguro lo mejor".

Luego Pamela destacó: "Se nota que te gusta, lo demostraste y ¡qué bueno! que te haya servido la experiencia de Bake Off para reconfirmar qué es lo que realmente querés hacer de acá en adelante".

Por último Damian subrayó que "nunca es tarde para darse cuenta y probar qué querés para la vida. Seguro hay muchas Celestes en la casa que se van a sentir identificadas como madres con eso. Que se animen, vos tenes un ingrediente principal que es cocinar con amor". Celeste se despdiió agradeciendo a su familia por todo el apoyo que le brindaron a lo largo de este camino dentro del certamen de pastelería.