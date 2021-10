Roberto Navarro insultó a Diego Brancatelli por su queja por las cargas sociales de sus empleados

El conductor ultra k ya se había despachado con un duro editorial contra la oposición, el empresariado argentino y los medios de comunicación

Tras un duro editorial contra el empresariado argentino en el inicio de su programa radial, Roberto Navarro insultó al aire a su colega Diego Brancatelli quien de manera sorpresiva se había quejado por el costo de las cargas sociales de sus empleados.

En Radio El Destape, el conductor calificó de "boludo" a su colega y disparó: "Dice que necesita pagar menos cargas sociales porque si, no puso un mercadito. Brancatelli, la puta que te parió. ¿Qué menos cargas sociales querés pagar?".

El conductor ultra k ya se había despachado al inicio del programa con un duro editorial contra la oposición, empresariado argentino y los medios de comunicación. Diego Brancatelli había cuestionado la presión impositiva que recae sobre los empresarios.

"Si yo me sentara con los empresarios de este país, lo primero que les diría es que lo que pasó durante los últimos 70 años es culpa de ustedes. Empecemos por ahí. Primero que traigan los 450 mil millones de dólares que se llevaron y somos todos felices", arremetió Navarro.

"Ahora estamos en esta crisis y ¿qué hacemos? No me rompan las pelotas con eso de bajar los sueldos de nuevo, porque los sueldos están a la mitad de lo que debería", se quejó. Y afirmó: "Los sueldos son el 50% menos que en el 2011, que en el 2014 y que en 2017. ¿Menos quieren pagar? ¿en serio? Hasta el boludo de Brancatelli aparece diciendo que no a esto: que necesita pagar menos cargas sociales porque s... la puta que te parió. ¿qué menos carga sociales?, enfatizó Navarro.

"Ellos (por los empresarios) quieren decir que la culpa de este país la tienen los pobres por como han manejado ese tema los peronistas.. ¡no, flaco! Hablan de la corrupción de la política y cuando encontramos las off shore los que están son todos ellos", denunció.

El enojo de Navarro hacia el "Intratable" Diego Brancatelli se debió a que durante el fin de semana, el columnista cuestionó la presión impositiva que recae sobre los empresarios. El panelista de América TV contó que maneja un supermercado en Caseros y que tiene varios empleados a cargo, pero que le está yendo "bastante flojo" por los gastos que tiene que afrontar.

"Tenemos a todos (los empleados) en blanco y es un dolor de cabeza pagar los salarios más todas las cargas sociales, que es lo que realmente nos hace la diferencia de que no nos vaya bien", señaló Brancatelli ante la sorpresa de Alejandro Fantino y el resto de los panelistas. Y agregó: "Yo no quiero que sea fácil despedir, pero tampoco quiero que cuando vos despidas a alguien te tengas que fundir porque te hacen juicio con cosas que son inexistentes y siempre tienen la razón. Es imposible sostener".