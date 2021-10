Para Moyano, si Macri no se presenta a declarar "la Justicia tendría que ir a buscarlo"

El secretario general del gremio de Camioneros consideró que si el ex presidente no se presenta a prestar declaración tendrían que ir a buscarlo

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó este miércoles que si el expresidente Mauricio Macri no se presenta a declarar en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, "la Justicia tendría que ir a buscarlo".

El presidente del club Independiente de Avellaneda se expresó acerca de la decisión del ex mandatario de no presentarse a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Dolores, Martín Bava. Cabe mencionar que Macri afirmó que lo no haría "hasta que no se garantice su derecho a una defensa justa".

"La Justicia tendría que ir a buscarlo donde está"

"Ahora que a él (Mauricio Macri) lo acusan con realidades, como fue la persecución a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, debería presentarse. Si no, la Justicia tendría que ir a buscarlo a donde está, porque tampoco se sabe dónde está, para llevarlo a que declare", señaló Moyano, en declaraciones a El Destape Radio.

Es importante tener en cuenta que las​ declaraciones de Moyano llegron luego de que la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas, representada por la abogada Valeria Carreras, pidiera este miércoles que Macri sea detenido para que comparezca ante juez Bava.

Más adelante, Moyano denunció que durante el gobierno de Cambiemos "inventaron cualquier tipo de denuncias" que no tenían "nada que ver con la realidad" y que eran "hasta absurdas".

"Todo ese daño que hicieron, todo ese ataque que hicieron a muchos sectores de la sociedad lo están pagando ahora. Ellos que eran tan exigentes y reclamaban tanta Justicia, ¿ahora no se presentan?", cuestionó el dirigente sindical.

Cuando se le preguntó si cree que Macri debería estar preso, respondió: "Por supuesto, todo lo que él hizo lo tiene que pagar. Este señor está pagando todo el daño y el mal que hizo con todas las denuncias falsas".

Fue en este contexto que el sindicalista dijo que existe una diferencia cuando "uno tiene la conciencia tranquila" y sabe que "lo que se dicen son cosas que se inventan o se utilizan en momentos políticos", en alusión a las causas en su contra impulsadas durante el gobierno de Macri.

El expresidente Mauricio Macri reveló que no se presentaría a prestar declaración indagatoria

"Nos inventaron cualquier tipo de denuncias. Nos hicieron allanamientos en la organización gremial, a la obra social, a la federación de camioneros, a Independiente. Nos hicieron un montón de denuncias que no tienen nada que ver con la realidad. Cosas que hasta eran absurdas, como que mi hijo Pablo vendía choripanes con la barra brava", ejemplificó.

En relación a la movilización convocada para el pasado lunes por los gremios de la CGT para conmemorar el 76° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, Moyano consideró que fue "una demostración clara de apoyo al gobierno por parte de los trabajadores", y un reflejo de "lo que seguramente se va a expresar en las urnas el 14 de noviembre".

Sobre estos resultados, el dirigente indicó que cree que "los resultados electorales se van a revertir considerablemente. Los trabajadores apoyan al gobierno conformado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a evitar que se hagan cargo de la mayoría del Congreso aquellos que quieren quitarle derechos a los trabajadores".

Facundo Manes también manifestó su opinión sobre la actitud de Macri

El candidato a diputado nacional de la Provincia Facundo Manes cuestionó la decisión de Mauricio Macri de no presentarse ante la Justicia a indagatoria. "Me parece que Macri se debería presentar como cualquiera de nosotros", dijo.

Tras conocerse el comunicado por el cual el ex presidente confirmó el faltazo a la indagatoria ante el juez Martín Bava por la causa de espionaje, Manes expresó su desacuerdo con el modo de manejarse de Mauricio Macri. En ese sentido el candidato sostuvo: "No parece bien".

Las declaraciones del neurocientífico en una entrevista en el canal A24, surgen en la previa del debate de esta noche entre los candidatos a diputados nacionales de la Provincia.

En ese sentido, Manes argumentó: "Yo no soy abogado pero una de las cosas que necesitamos es ejemplaridad y si a cualquiera de nosotros nos convocan tenemos que ir por más que sea injusta la causa".

El candidato en la provincia de Buenos Aires y referente de la Unión Cívica Radical también opinó sobre el llamado del oficialismo a generar un acuerdo luego de las elecciones. "La Argentina necesita desde hace tiempo un gran acuerdo nacional y un gobierno que se parezca a una gran unidad nacional. Ahora, ¿las condiciones están dadas?", expresó.

De este modo apuntó a la responsabilidad institucional del Gobierno nacional: "Siempre estoy a favor de un diálogo y a favor de un pacto de unidad nacional para salir de esta decadencia crónica pero (el Gobierno) tiene que garantizar confianza y dejar claro con quién se debate", concluyó.

Manes expresó su desacuerdo con el modo de manejarse de Mauricio Macri

Pedido de detención

Luego de que el expresidente Mauricio Macri comunicara a través de su cuenta de Twitter que no se presentará a declarar en la causa por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que sufrió un accidente a finales de 2017 por el que murieron 44 personas, la querella pidió su detención.

"[En la solicitud] fundamento por qué sí hay que pedir la detención en virtud de los incumplimientos y el perfil reticente que tuvo el expresidente", justificó en C5N la abogada Valeria Carreras, representante de la querella de los familiares.

En ese sentido habló de "una serie de incumplimientos" del exmandatario, de una "postura reticente ante la Justicia" y de una "manera de dilatar y utilizar los plazos hasta el último día y minuto". Además recalcó: "Se ha manejado de una manera dilatoria, que es cuando vos tratás de utilizar todas las chicanas que existen para eludir el peso de la Justicia".

A la espera de la decisión del juez de Dolores, Martín Bava, Carreras dio más detalles del pedido de detención. Señaló que el magistrado debió notificar a Macri "en cuatro domicilios porque estaba jugando a las escondidas" y recordó: "Se logra notificarlo el día 6 [de octubre] y se recibe una cartita de la presidenta de Pro [por Patricia Bullrich] donde decía que era tan ciudadano y republicano que seguro iba a concurrir a cumplir con su deber y a comparecer ante el juez. Ahí el juez cambia la fecha y le da el 20. Macri utiliza el plazo máximo para presentarse. Siempre estirando y forzándolo todo".

Otros de los procesados en este expediente son los extitulares de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que cuando prestaron declaración indagatoria en Dolores este año negaron los cargos que les imputaban. Al respecto, Carreras sostuvo: "Aquel mejor equipo de los últimos 50 años y los amigos de Macri, Arribas y Majdalani, concurrieron cuando los citó el juez. Sin embargo, él no va. Lo que uno mira de afuera es que les suelta la mano. Se va a salvar él, no le va a importar nada".

Macri publicó una serie de tuits en los que apuntó contra el juez de Dolores y negó haber realizado tareas de espionaje

Acusación

La acusación de Bava se basa en que, cuando gobernaba el país, "Macri ordenó las tareas o recibió los documentos que se encontraron en la base de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Mar del Plata, vinculados a seguimientos del organismo en las marchas de los familiares y amigos de los 44 tripulantes del ARA San Juan, cuando el submarino aún estaba desaparecido".

Citado a indagatoria para este miércoles, Macri -que regresó al país desde Qatar- publicó una serie de tuits en los que apuntó contra el juez de Dolores, mencionó "intenciones políticas que tiñen la verdad" y "decisiones arbitrarias", y negó haber realizado tareas de espionaje.

"No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio", anticipó.