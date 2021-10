¿Renuncia? Marcelo Longobardi amenazó con irse de Radio Mitre por declaraciones de Lanata

El periodista amenazó con renunciar a su programa matutino en Radio Mitre por las declaraciones que hizo su compañero de emisora

Jorge Lanata brindó una entrevista a Infobae en la que volvió a tocar el tema de su enfrentamiento con Marcelo Longobardi por el respeto de los horarios y sus declaraciones podrían generar cambios en la emisora

De acuerdo a lo informado en el programa Intrusos, Marcelo Longobardi habría amenazado con renunciar a su programa en Radio Mitre por el enfrentamiento que viene arrastrando con Jorge Lanata.

Cabe recordar que el creador del diario Página 12 ya había tenido un cruce con Longobardi porque entregaba tarde y el programa del primero comenzaba demorado. En una ocasión, Lanata se quedó en silencio los minutos que Longobardi le había entregado tarde, algo que había advertido que haría si la situación persistía.

Nuevamente, según Intrusos, desde la emisora ya tantearon a dos posibles reemplazos pero la cosa podría complicarse aún más ya que otros programas de Radio Mitre son producidos por Marcelo Longobardi.

Lo que queda por ver es qué decisión toma cada uno y si realmente llegarían a concretar lo que dicen.

Marcelo Longobardi habría amenazado con renunciar a su programa en Radio Mitre

Jorge Lanata había cuestionado a Marcelo Longobardi: "Tiene un problema"

El sábado Jorge Lanata fue el protagonista de un mano a mano con Juana Viale en La Noche de Mirtha.

Durante la charla la conductora trajo a colación la tensa relación que el periodista mantiene con su colega, Marcelo Longobardi. El conductor radial asumió que existen algunos roces desde hace diez años y deslizó una crítica sobre su compañero: "Él tiene un problema y es que avanza sobre el programa de los demás".

"¿Cómo estás en la radio, con tus compañeros de pase?", le preguntó Viale a su invitado con picardía. Lanata soltó una carcajada y advirtió que la consulta tenía que ver con su enfrentamiento con Longobardi. Recordemos que ambos son conductores de Radio Mitre, y habitualmente hacían el clásico pase radial de un programa al otro.

"Justo ayer te estaba escuchando y por un rato te dejé de escuchar, hubo silencio de parte tuya", comentó Viale, en referencia al enojo de Lanata con su colega, por haberle entregado tarde el micrófono. El conductor de Periodismo para todos (eltrece) explicó lo sucedido: "Marcelo tiene un problema, y es que avanza sobre el programa de los demás; mi programa va de 10 a 14 y durante diez años él terminó el programa a las diez y veinte, entonces me comía media hora".

"Diez años después logré que pusieran un informativo a las diez de la mañana, así el pase se adelantaba y yo empezaba después del informativo", explicó.

"Hubo dos semanas de paz con esto, y hace dos días entregó cuatro minutos tarde, y otro día seis minutos tarde; así que ese día yo le dije: "Si entregás seis minutos tarde yo voy a hacer seis minutos de silencio, y fue lo que hice", agregó.

Lanata cuestionó a Longobardi: "Tiene un problema"

La nieta de Mirtha Legrand le preguntó si se trata de una disputa profesional o si existen también "asperezas personales". Lanata aseguró que su único conflicto refiere a los "códigos de radio", y explicó que su llamativo silencio al inicio del programa hizo que las autoridades de Radio Mitre decidieran suprimir el pase de programas para evitar futuros roces.

"No hacemos más el pase y está todo bien, a mí el me cae bien, está todo bien, pero tampoco quiero perder parte de mi programa porque él no se autolimita", sentenció el periodista. Desde el viernes último se definió que Cada mañana, de Longobardi, se emitirá de 6 a 10 de la mañana y, a su término, comenzará Lanata sin filtro, hasta las 14, sin el tradicional intercambio entre los conductores.