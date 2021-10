Sobre la pensión de privilegio de CFK: piden que la ANSES acepte los juicios de los jubilados

El Defensor, Eugenio Semino, dijo que el organismo a partir de ahora no debería apelar fallos de primera instancia y resolverlos en forma exprés

La ANSES apela juicios por malas liquidaciones a 300.000 jubilados y no paga a juicios con sentencia definitiva a otros 80.000, mientras dejó firme el fallo a favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que cobre $2,5 millones por mes por dos pensiones de privilegio, dijo el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

Semino pidió el "mismo criterio" para todos los jubilados y dijo que el juicio exprés que hizo la titular de la ANSES y dirigente de La Cámpora a favor de Cristina, al no apelar esta semana un fallo de primera instancia, es "una discriminación" respecto de miles de juicios de jubilados, pensionados y discapacitados. Es que el fallo de Cristina creó un nuevo precedente judicial.

"Las pensiones no contributivas de la ex Presidente vienen de una ley de privilegio de principios de los 90 establece que el beneficio que se concede que es equivalente a los haberes de magistrado de la Corte para mantener la subsistencia y el estado de dignidad, no una vida de privilegio" de esos altos funcionarios, recordó a Dato sobre Dato de radio Milenium.

Pero "la ex presidente va a cobrar mensualmente lo que un jubilado de la mínima tiene para cobrar acumulado en 8 años. Es un gran disparate" de parte del juez Javier Pérez Nami y de la ANSES, afirmó.

Caso Badaro

Otro ejemplo de "esa discriminación es el llamado caso Badaro que fue una pelea de años entre la Justicia y la ANSES y que tuvo que ver con dos millones de jubilados que vieron sus congelados sus haberes", recordó.

Precisó que tras el histórico fallo de la Corte a favor de los jubilados en el caso Badaro, "500.000 cobraron por juicios individuales, 500 cobraron bastante después por ley de reparación histórica con una quita importante en la pretensión y un millón se murió en la espera".

Si Cristina Kirchner u otro político "puede hacer la alquimia de explicarme como se puede vivir con $25.000 en la Argentina –que es la mínima-, sería maravilloso pero realmente esto más ese silencio que hay, más la exhibición por parte del poder del privilegio...", destacó.

Dijo con ironía por qué se apuró la ANSES en permitir que se confirmara el fallo porque no creía que en los próximos años "la ex presidente se dedique en el futuro a ser una pensionada".

Cuando se ven "estos actos como el de la ex presidente donde hay 300.000 adultos mayores que están tramitando un juicio desde hace años y que cuando llega una sentencia y esa sentencia está firme, hay 80.000 de estos casos, y hay que hacer un nuevo juicio de ejecución de sentencia de un par de años más para poder cobrar, estamos viendo una situación de privilegio".

"Nosotros no somos parte en este juicio de Cristina", resaltó que ahora quedó firme porque el fiscal De Vedia no apeló y fue ascendido, con el apoyo K, a juez de la cámara laboral .

En cambio, si iniciamos un amparo colectivo el año pasado porque la suspensión de la ley de movilidad que hizo el actual gobierno, que reemplazó por decretos de necesidad y urgencia con reajustes todos hacia la baja, han hecho perder a los jubilados también respecto no solo a la inflación, sino también a los que le hubiere correspondido conforme la ley de movilidad suspendida en diciembre de 2019 cuando la pandemia no había llegado todavía", recordó.

Ese expediente "llegó por per saltum el 18 de marzo del año pasado a la Corte y al día de hoy todavía no abrieron el cajón donde está el expediente", finalizó Semino.