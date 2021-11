Rating: ¿cómo fue la primera noche de Telefe sin Doctor Milagro?

Ya sin el piso alto de audiencia que le dejaba la novela del médico, que finalizó el martes, MasterChef Celebrity tuvo que remar.

El horario estelar del miércoles arrancó con Telefe Noticias con 13 puntos de audiencia, mientras que Telenoche llegó a 9,3 puntos. Ya sin el piso de audiencia de la novela Doctor Milagro, que finalizó el martes, MasterChef Celebrity tuvo que remar. Arrancó con 13 puntos de audiencia, pero logró llegar a los 20,2 puntos de rating.

Se impuso a Los 8 escalones del millón que hizo 11 puntos y a La 1-5/18 que registró 11,2 puntos. Con una baja con respecto al estreno, Por el mundo alcanzó un pico de 12,5 puntos de rating. De todas maneras le ganó a Showmatch, que hizo 7 puntos.

Iván de Pineda sorprendió a los participantes de MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity, la consigna de este miércoles fue preparar platos internacionales. Iván de Pineda los aconsejó en el reto. El conductor de Pasapalabra visitó el estudio y dio algunos tips a su partir de su experiencia en distintas partes del mundo.

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui hicieron una referencia a La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne para dar una pista sobre el desafío. Posteriormente, cada participante tuvo un turno para girar una gran ruleta rusa con nombres de distintos países.

Pero, justo antes de dar por iniciado el reto, Santiago Del Moro hizo un paréntesis para presentar a De Pineda, quien conduce Pasapalabra en el mismo canal. La participación del conductor se justificó por su larga trayectoria en viajes, gracias a programas con los cuales recorrió el mundo.

Luego de su entrada, el presentador le preguntó a Iván si ya conocía algunos de los lugares de la ruleta, como Egipto, Singapur, Japón, Francia e Italia. "Estuve en todos los países que figuran ahí", sostuvo el modelo con orgullo. De inmediato, Del Moro trató de hacerle una broma y expresó: "Iván, ¿pero qué platos conocés de estos países? Porque yo te veo a vos tan flaco". Sin embargo, De Pineda no se lo tomó a mal ni le dio importancia y de hecho no le respondió la pregunta. Luego acompañó al jurado a las mesas de trabajo para observar el avance de los famosos y darles algunos consejos.

Cuando pasaron por el puesto de Gastón Soffritti, a quien le tocó preparar un yakimeshi -una suerte de salteado japonés- el modelo hizo énfasis en el tipo de arroz que llevaba la receta y le advirtió, con el fin de darle una mano, que no lo confundiera con el que se utiliza para el risotto.

A Mica Viciconte le tocó Egipto y cuando Iván y De Santis llegaron a su mesa, se pusieron a hablar de algunos lugares muy conocidos como Alejandría, El Cairo y el río Nilo. Mientras charlaban, la ex Combate intentaba concentrarse en la preparación. El chef italiano intentó reducir su estrés y comparó el gran parecido de ella con Nefertiti, la famosa reina de la dinastía XVIII y famosa por su belleza.

Disfrazado de Fiona, Darío Barassi desafió a Iván de Pineda

La creatividad para divertir al público ya forma parte de la impronta de Darío Barassi en la televisión. Este miércoles, durante la emisión de 100 argentinos dicen, el conductor se disfrazó de Fiona, personaje de la película animada Shrek, y luego desafió a Iván de Pineda -su competidor directo en la franja horaria- para que lo superara.

La transformación se hizo por partes. Todo comenzó cuando eligió la peluca colorada con una trenza larga entre las opciones que le ofreció la producción. "Decile a alguien que me pinte de verde, porque si lo hacemos, lo hacemos bien", dijo el conductor.

Como ya es usual en algunos programas, cumplieron el deseo de Barassi y una integrante de la producción se acercó para maquillarlo. "Estoy dejando la vida aquí en el programa", expresó eufórico. Luego alguien le alcanzó un celular con una foto de Fiona para que vea cuán parecido estaba. Al notar esto, manifestó con humor: "¡Chicos, está muy bien logrado!... La pintura se lava bien ¿cierto?".

Al notar que realmente se parecía a la ogra, Barassi lanzó un comentario dirigido a Iván de Pineda, su rival de Telefe en la carrera, por el rating, indicando que posiblemente no se prestaría para algo como lo que él acababa de hacer. Para halagarlo, y marcar una diferencia con su contrincante, concluyó: "No compitamos, que esto yo lo hago porque no tengo tus conocimientos". Cerca del final del programa, la producción le acercó a Barassi un vestido color lila con el que completó el disfraz y el parecido con Fiona activó de inmediato las redes sociales y los memes no tardaron en aparecer.