Alberto Fernández votó y le mandó un mensaje a su Gabinete: "No tengo previsto hacer ningún cambio"

El Presidente fue a votar a la Universidad Católica Argentina (UCA) y a su salida pronunció unas breves palabras para los periodistas presentes

El presidente Alberto Fernández ya emitió su voto. Al igual que en elecciones anteriores, lo hizo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y fue acompañado de su pareja, Fabiola Yáñez.

Luego de haber votado, el Presidente salió del establecimiento educativo y dijo unas breves palabras para los periodistas que se encontraban presentes, al tiempo que contestó algunas preguntas -siempre con los recaudos para no violar la veda electoral-.

Qué dijo Alberto Fernández luego de haber emitido su sufragio

Apenas se acercó al micrófono, el titular del ejecutivo afirmó que lo importante es que las elecciones legislativas "transcurren con normalidad" en todo el país" y le pidió a los argentinos que "se expresen para construir el país que queremos".

Cada día que la Argentina vota, es un día valioso e importante.Deseo que todas las argentinas y argentinos se expresen en esta jornada de la democracia para que todos y todas construyamos el país que nos merecemos. pic.twitter.com/4etP6wxsEN — Alberto Fernández (@alferdez) November 14, 2021

En otro orden de cosas, aseguró: "Siempre hemos tenido el diálogo abierto con la oposición. En este momento el Congreso tiene 5 o 6 leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social. Por lo tanto, el diálogo no es nuestro problema, siempre está abierto".

En este sentido, recordó: "No somos nosotros los que no queremos el diálogo", aunque no pudo continuar con su exposición: "No puedo hablar mucho porque estamos en veda electoral", dijo a los periodistas que le hacían más preguntas.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández vota en la Universidad Católica Argentina (UCA). https://t.co/w4uez0Butg — Casa Rosada (@CasaRosada) November 14, 2021

Vestido de pantalón con una camisa celeste, un pantalón de vestir azul y una campera liviana del mismo color, Alberto Fernández celebró ser partícipe de una jornada democrática: "Hoy es un día de democracia, siempre lo celebro. Cada día que la Argentina vota es un día valioso e importante".

Luego de cumplir con su compromiso cívico, el Presidente brindó una entrevista a radio La Red. En diálogo con esta emisora, aclaró que "sólo se trata de una elección legislativa" y que "no es una elección que determina cambios en el gobierno".

En ese sentido, aclaró que no habrá modificaciones entre los hombres y mujeres que integran su Gabinete como sí lo hizo luego de la derrota en las PASO. "No tengo prevista hacer ningún cambio después de la elección", sentenció.

Quiénes son los diputados que terminan su mandato y buscarán renovar sus bancas

De los 127 diputados nacionales que finalizan sus mandatos el próximo 10 de diciembre, más de un tercio buscarán renovar sus bancas por un nuevo período en las elecciones legislativas de este domingo 14 de noviembre.

Se trata de 45 diputados nacionales que el septiembre superaron el filtro de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), de modo que quedaron habilitados para competir en esta instancia.

Entre esos 45 diputados y diputadas hay una amplia mayoría que ya tendría asegurado su ingreso a la Cámara, mientras que una docena de ellos tienen menores expectativas, de acuerdo a la performance que tuvieron en las PASO.

De aquellos que buscarán continuar en sus bancas, la mayoría representa a la provincia de Buenos Aires (14 sobre 35), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5 sobre 13); de Santa Fe (3 sobre 9) y de Córdoba (4 sobre 9); en tanto que no tendrán chances de renovar los representantes que legisladores que finalizan sus mandatos por las provincias Jujuy, Misiones y Salta, tres en cada caso.

En las elecciones de este domingo, más de un tercio de los diputados cuyos mandatos finalizan intentará renovar su banca

También irán por la renovación dos diputados nacionales de las provincias de Catamarca (sobre 3 en juego), Santiago del Estero (3), Corrientes (3), Entre Ríos (5), La Pampa (3) y Tierra del Fuego (2).

En tanto que aspiran a quedarse en el Congreso Nacional uno de los actuales representantes de Neuquén (sobre tres bancas en juego), Formosa (2), San Juan (3), Santa Cruz (3), Chaco (4), Chubut (2) y Mendoza (5).

Cabe mencionar, en relación a los espacios políticos a los que pertenecen los legisladores que buscarán revalidar sus banca, 21 de los 120 integrantes del Frente de Todos; 21 de los 115 de Juntos por el Cambio y tres de bloques minoritarios: dos de la Izquierda y una de Córdoba Federal.

Uno por uno, estos son los diputados que terminan su mandato

¿Quiénes son? Con nombre y apellido, este es el listado de los diputados y diputadas que apuntan a renovar su banca en el Congreso de la Nación.

Por el oficialismo buscan renovar Vanesa Siley, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky, Mónica Macha, Claudia Bernazza, Walter Correa y Marcelo Koenig, por la provincia Buenos Aires; Carlos Heller y Gisela Marziotta, por la ciudad de Buenos Aires; Silvana Micaela Ginocchio y Dante López Rodríguez, de Catamarca, y Bernardo José Herrera y María Luisa Montoto, de Santiago del Estero.

Hay 127 diputados y diputadas cuyos mandatos se terminan el próximo 10 de diciembre

En la misma situación están Jorge Antonio Romero (Corrientes); Carolina Gaillard (Entre Ríos); Gustavo Fernández Patri (Formosa); Ariel Rauschenberger (La Pampa); Carlos Alberto Vivero (Neuquén); Walberto Allende (San Juan); Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego) y Pablo Carro (Córdoba).

Los 21 diputados de Juntos por el Cambio que intentarán continuar en la Cámara baja son: Carla Carrizo, Fernando Iglesias y Paula Oliveto, por la Ciudad de Buenos Aires; Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Graciela Ocaña, Fabio Quetglas y Josefina Mendoza, por la provincia de Buenos Aires; Luciano Laspina y Gisela Scaglia, por Santa Fe, y Héctor Baldassi y María Soledad Carrizo, por Córdoba.

Completan la lista Aída Ayala (Chaco), Gustavo Menna (Chubut), Sofía Brambilla (Corrientes), Atilio Benedetti (Entre Ríos), Martín Maquieyra (La Pampa), José Luis Riccardo (San Luis); Federico Zamarbide (Mendoza), Roxana Reyes (Santa Cruz) y Héctor Stefani (Tierra del Fuego).

Los diputados que no pertenecen a ninguno de los dos espacios mayoritarios y que buscarán quedarse en la Cámara baja son: Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer (Izquierda) y Claudia Márquez (Córdoba Federal).