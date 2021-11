"La paz en una sociedad se consigue si están todos armados": la brutal afirmación de Carlos Maslatón, militante de Milei

El abogado militante del partido de Javier Milei consideró que en Estados Unidos la libre tenencia y portación de armas dio "excelentes resultados"

El abogado Carlos Maslatón, militante del equipo de Javier Milei, defendió el uso de armas. Además, minimizó el confuso episodio en el que un guardia de seguridad amagó con desenfundar su arma en pleno búnker de La Libertad Avanza en el estadio Luna Park mientras los dirigentes de la fuerza política celebraban el resultado de la elección.

Según consideró Carlos Maslatón, "siempre hay gente armada, en todos los actos políticos, desde siempre. Los partidos políticos normalmente tienen una fuerza de choque y tienen un aparato que va armado. Es normal en todos los partidos políticos en todo el mundo", dijo el analista de mercados financieros en declaraciones a Radio con Vos.

"Para mí es normal esto", prosiguió, al tiempo que se cruzó con los periodistas: "Ustedes son periodistas de izquierda y parece que fueran del Barrio Norte o de Palermo, ¿qué se hacen los finos? Parecen del PRO. Ustedes saben cómo es la política", apuntó.

Con respecto al uso de armas en la Argentina, Maslatón recordó que Javier Milei "ha declarado que él es partidario de la tenencia libre. A mí me parece bien. Creo que la paz en una sociedad se consigue si están todos armados. En Estados Unidos dio excelentes resultados", concluyó.

Maslatón se dio su opinión luego del incidente con el custodio en el acto de Milei

En la noche del domingo, tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, un custodio de seguridad de La Libertad Avanza, que lidera Milei, amagó con sacar un arma en el escenario del búnker durante el acto que realizaba ese espacio en el Luna Park.

En un hecho todavía dudoso un custodio apareció en el escenario desencajado y con la mano en la cartuchera del arma, mientras se dirigía a alguien del público haciendo gestos con la otra mano. Al lado, estaba la candidata a diputada electa Victoria Villarruel haciendo uso de la palabra.

Enseguida otro hombre se subió al escenario y se dirigió al custodio, a quien consiguió apartar del lugar.

Qué dijo Milei

El diputado nacional electo de la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza Javier Milei "repudió" y "condenó" este lunes el accionar del custodio que amenazó con sacar una pistola anoche durante el acto en su bunker electoral montado en el Luna Park. Más allá de esa expresión, Milei se mostró a favor de la libre tenencia de armas ya que, remarcó, "si los honestos las portasen, habría menos delincuencia".

"A los delincuentes no les importa si hay permiso o no para utilizar las armas, por lo tanto las llevan. Y si vos no permitís que los honestos las tengan, los dejás desalineados en términos de defensa", afirmó Milei en diálogo con Urbana Play FM. En este sentido, insistió: "Si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia".

Milei expresó repudio a la actitud del custodio, pero defendió la tenencia de armas

Asimismo, Milei aseguró que "repudia" y "condena fuertemente el accionar de dicha persona" e indicó que el custodio fue "apartado por el jefe de seguridad y quedó desplazado". Además, señaló: "Cuando la persona que estaba a cargo de la seguridad se lo lleva, se toma conciencia de que era una pistola de aire comprimido".

No obstante, el economista se mostró de acuerdo con la segunda enmienda de Estados Unidos, que "permite que las personas usen armas", algo que. según Milei, "tiene un basamento en la teoría económica y sobre todo en la evidencia empírica".

"Uno observa que en aquellos estados que sí permiten que los ciudadanos tengan sus propias armas, la cantidad de delitos es mucho menor", indicó el líder liberal, e indicó que al permitir la tenencia de armas "tu costo esperado aumenta, por ende la actividad baja".

En la misma línea afirmó que "Argentina es un baño de sangre con este contexto y enfoque que tenemos" ya que "acá tenés muchos delincuentes matando inocentes sin enfrentar costo alguno".