Jorge Rial se burló de una candidata a diputada nacional que no consiguió una banca

Estaba en la lista de Vidal y le respondió: "Un honor que tipos así hagan estos comentarios. Deben haber tenido mucho miedo de que entrara, ¿no?"

El periodista Jorge Rial y la científica del Conicet y candidata a legisladora Sandra Pitta protagonizaron un tenso cruce en redes sociales que fue seguido de cerca por los seguidores de ambos, quienes tanto festejaron como criticaron los dichos de ambos.

"Se enojó la casi diputada", escribió en su cuenta de Twitter el exconductor de "Intrusos" luego de burlarse de Pitta por no ingresar al Congreso en la lista porteña encabezada por María Eugenia Vidal y que la candidata lo bloqueara en la red social.

Se enojó la casi diputada ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/ALQfL68PQw — JORGE RIAL (@rialjorge) November 16, 2021

El mensaje de mofa fue acompañado por varios emojis de caras riendo a carcajadas. Previamente, el periodista ya había ironizado sobre Pitta respecto del resultado de las últimas elecciones en otro tuit en el que arrobaba a la farmacéutica: "¿No entró? Que lástima, dijo nunca nadie".

La respuesta de Pitta

Pese a que lo silenció en Twitter, la excandidata por Juntos por el Cambio no dudó en responder a los agravios: "La única forma que consiga remontar su carrera es siendo lacayo de estos tipos. No le pienso dar prensa".

Un honor que tipos así hagan estos comentarios. Deben haber tenido mucho miedo de que entrara, no? pic.twitter.com/3bdkXjq7rw — Sandra Pitta (@spitta1969) November 16, 2021

En su cuenta de Twitter, Pitta recibió el apoyo de Fernando Iglesias y de otros usuarios que, por ejemplo, escribieron: "Un tipo que vivió de la vida, cuernos y tangas ajenas se ríe de una científica. Mejor descripción de cómo te deja el kirchnerismo, imposible. Quemadísimo".

En una seguidilla de tuits, Pitta además hizo varios comentarios respecto del escrutinio del domingo. "Vamos a cerrar la grieta". Del otro lado: "No perdimos. Ganamos y no vamos a saludar a los perdedores (que son los ganadores)". Es imposible así", dijo sobre la tensión desatada tras los resultados que dieron a la oposición de Juntos como ganadora en la mayor parte del país pero que sin embargo mostraron una mejoría en el apoyo al oficialismo respecto de las primarias de septiembre.

"Un país donde se analiza poco, se piensa menos, se cree q se puede cerrar una grieta con mentirosos manipuladores. No, no es por ahí", cerró.

¿En crisis de pareja?

En el programa Los ángeles de la mañana (El Trece), este martes aseguraron que Jorge Rial rompió el silencio y aclaró si está o no separado de su pareja, Romina Pereiro.

Ángel de Brito, conductor del ciclo, reveló algunos detalles de la conversación que tuvo Jorge Rial tras los rumores de separación de estas últimas semanas. El ex conductor de Intrusos negó rotundamente la ruptura con su pareja.

"Hablé con Rial esta mañana porque había unos rumores de separación de su mujer, Romina -lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas-, y me dijo que no, que esta todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé", afirmó el conductor de LAM.

Cabe recordar que recientemente comenzaron a circular las versiones de separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro cuando ambos dejaron de compartir imágenes juntos en sus cuentas de Instagram. Además, en el último tiempo no se ha visto a la pareja en eventos o salidas, por lo que en las redes comenzaron a circular rumores de ruptura.

De Brito también le consultó a Jorge Rial sobre la fecha en la que asistirá a Los ángeles de la mañana para tener la entrevista que había prometido, ya que Ángel estuvo recientemente como invitado en Argenzuela, el ciclo radial de la ex figura de América. "Me cortó ahí... grillos, grillos", expresó De Brito. En tanto que Pía Shaw prometió: "Va a venir, va a venir, yo me encargo".

Jorge Rial y Romina Pereiro

Jorge Rial había aparecido en los Pandora Papers con una offshore

En el marco de los Pandora Papers, el nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre paraísos fiscales, apareció un nuevo implicado.

Se trata del periodista Jorge Rial que, de acuerdo con los informes, controló una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Según los formularios, se creó para operar cuentas bancarias y un "portfolio de inversiones".

Entre mediados de 2012 y 2016, figuró como dueño y último controlante de la firma Noyante Trading Limited junto con sus dos hijas, Rocío y Morena. Y también sumó a su entonces amigo y socio, el periodista Luis Ventura, con un poder amplio para la toma de decisiones sobre esa compañía, incluida la posibilidad de ordenar "transferencias bancarias y operaciones de valores".

En su momento, cuando estaba casado, esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami, según indica La Nación. En la época en que se abrió la firma Noyante Trading Limited, a mediados de 2012, Rial estaba separado y en plena disputa pública con su todavía esposa, Silvia D’Auro. La sentencia definitiva de divorcio salió en octubre de 2013.

En el documento figura su dirección en la calle La Pampa de la Ciudad de Buenos Aires, su fecha de nacimiento y se consignó que sus fondos provenían de su salario como conductor televisivo.

Según los allegados de Rial, su operatoria offshore no debería asociarse a sus desavenencias maritales. "Esa sociedad no tuvo que ver con la disputa con Silvia, ni fue para ocultarle nada. Ya estaba separado", afirmaron. "Las pocas propiedades que tenía afuera se las quedó Silvia en el divorcio", agregan.

Cuando estaba casado, esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami

Jorge Rial afirma que ya no tiene dinero ni propiedades fuera del país. Dice que los activos que tenía en el exterior los declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el blanqueo de capitales del año 2016. Y que la información que surge sobre él en los Pandora Papers está desactualizada, ya que informó todo ante el fisco, al punto de erigirse como uno de los 10.500 contribuyentes que abonaron el impuesto a la riqueza recientemente.