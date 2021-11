Argentina, clasificada: esto cuestan los paquetes para viajar al Mundial de fútbol de Qatar

Después del furor por la Copa América, algunas agencias ya ofrecen paquetes para fines del año que viene, con estadía, excursiones y entradas

Porque puede tratarse del último Mundial de Lionel Messi y porque, además, llega un año después de haber logrado la tan festejada Copa América en Brasil, el Mundial de Qatar 2022 será especial. Y más ahora que Argentina ya está clasificada.

Es por eso que muchos argentinos ya están haciendo cuentas, ahorrando y buscando la manera de estar presente.

En ese contexto, distintas agencias de turismo ya cuentan en sus portales con paquetes para viajar en noviembre del año próximo a la máxima cita del fútbol global. En algunos casos, es posible reservar desde ahora con la chance de obtener el reembolso si surje algún imprevisto personal.

Los precios oscilan entre los u$s4.928 hasta los u$s7.869, dependiendo de la cantidad de partidos a los que se desee concurrir, el hospedaje y si cuenta o no las entradas para los partidos. Ese valor no incluye los tickets aéreos, ya que aún no están disponibles por parte de las aerolíneas, pero se estima que pueden costar entre u$s1.000 y u$s1.300, según las escalas y el tiempo de viaje elegido.

Así, por ejemplo, la agencia Rotamund tiene un programa para los primeros dos partidos de la fase de grupos, cuyo precio es de u$s4.928: incluye ocho noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas en Doha (capital de Qatar y epicentro de la Copa del Mundo), excursiones por la ciudad y el desierto, traslados desde el aeropuerto y hacia los estadios, y asistencia al viajero. No cuenta, en este caso, con los aéreos y las entradas.

Si la idea es ver los tres partidos de la primera ronda, con doce noches de hotel y los mismos servicios incluidos, el precio del paquete sube a u$s6.317.

Por su parte, desde la firma Buteler Viajes ofrecen el paquete para los tres primeros partidos y con las entradas incluidas. En ese caso, el valor es de u$s7.159 (sin aéreo) y cuenta con alojamiento por 13 noches en un hotel de Dubai, con traslados desde esa ciudad a Doha los días de partido, asistencia médica y los tickets para los encuentros de la Selección en categoría 2.

El de Qatar puede ser el último Mundial de Messi: llegará con 35 años

Demanda

La obtención de la Copa América supuso "un impulso muy importante" a la demanda de paquetes para viajar al Mundial. "Nosotros venimos trabajando con la preventa desde principio de año. En el último mes se vendió el 50% de lo que habíamos vendido hasta ahora", señaló a iProfesional Santiago González del Campo, de Buteler Viajes. Y agregó: "También se dio porque estuvimos ofertando un paquete interesante, por los servicios que incluye, y con una tarifa competitiva".

Otro factor que señaló González del Campo como trascendente para una buena demanda, fue la "flexibilidad". "Se puede congelar la tarifa con una seña y es reembolsable. Porque en este tipo de eventos, a medida que se acerca la fecha, las tarifas aumentas. Es probable que de acá a un año, este mismo paquete valga u$s2.000 más", señaló.

En ese sentido, desde la agencia destacaron que la tarifa es 100% reembolsable hasta el sorteo del fixture del torneo. El monto se devolverá, señalaron, en la moneda en la que fue pagado (pesos o dólares).

"Quedan unos siete meses para que el pasajero vaya abonando mensualmente, o pagarlo cuando salga el fixture. Esa es la fecha límite que tenemos pactada para que termine de pagar el viaje. Y lo puede ir abonando como convenga, el calendario lo maneja el pasajero", señaló González del Campo.

Los estadios estarán ubicados en un "radio cercano" a la ciudad de Doha

Destino y turismo

Desde la agencia Buteler señalaron que el alojamiento será en Dubai porque, debido a la escasa oferta, los hoteles en Doha son más costosos y muchas de las plazas ya están "bloqueadas" por la FIFA para satisfacer la demanda protocolar.

"Tenemos conectados los destinos con tres vuelos chárter. Además, la gente va a estar en un lugar con más cosas para hacer, en cuanto a gastronomía, excursiones y demás. Por eso, consideramos que la mitad de la gente va a estar alojada en Dubai, que está a unos 500 kilómetros por vía terrestre de Doha. Además, como la mayoría de los estadios están en un radio pequeño de distancia, es más fácil organizar la logística", sostuvo González del Campo.

Un dato que los argentinos que quieran ir al Mundial no deben pasar por alto es que Dubai (o Doha) es un destino caro. Según estimó el especialista, si para Europa se calcula una media de u$s50 por día para comer, en los emiratos esa cifra asciende –como mínimo- a u$s70.

También existe, remarcaron, la posibilidad de hacer "turismo" luego de presenciar los partidos del Mundial. "Dubai es un destino que se puede combinar muy bien con medio oriente o con el sudeste asiático. Tenemos pasajeros que después se van a Tailandia, con extensiones que no quedan caras: por u$s1.000 más, podés hacer las playas de Tailandia. O, quizá por u$s800 podés ir nueve días a Turquía", concluyó González del Campo.

Por Andrés Iglesias