Esta es la millonaria suma de dinero que podría perder el Barcelona por la salida de Messi

Entre venta de camisetas, contratos publicitarios y derechos de televisión, los ingresos del equipo catalán podrían verse seriamente afectados

Posiblemente ninguna noticia podría sacudir al mundo del fútbol, a nivel global, con tal impacto como lo hace cualquier información referida al máximo astro del deporte de los últimos tiempos. La salida de Lionel Messi del Barcelona, una novela que todavía no está cerrada y tendrá varios capítulos más, tiene uno de sus fundamentos principales en cuestiones económicas.

Del lado del futbolista afirman que al llegar a la reunión decisiva con Joan Laporta, el presidente del club catalán, se encontraron con condiciones contractuales diferentes a las acordadas. Desde la institución aseguran que todo estaba listo para la renovación y que no se pudo realizar por cuestiones de fair play financiero de La Liga.

Lo cierto es que el equipo culé debía realizar una ingeniería financiera sin precedentes para poder afrontar el contrato del astro argentino en las condiciones en las que se encuentra. Desde ese punto de vista, el club tendrá un alivio económico. Pero, ¿cuánto bajan los ingresos por la salida del futbolista más reconocido en el mundo? Se calcula que, en total, puede llegar a perder más de u$s 400.000.000.

Para empezar, durante el pasado jueves, día en que se hizo mundialmente conocida la noticia de la salida del 10, la Fan Token del Barcelona, el criptoactivo que cotiza en la plataforma Socios.com, cayó un 4% y luego se estabilizó en u$s 21, lo que significa una pérdida final del 2.5%.

En contraposición, la criptomoneda del PSG, uno de los destinos más viables para capitán de la Selección Argentina, creció un 8% y llegó a pasar los u$s 24, lo que muestra vagamente la influencia que tiene el argentino en la economía de cualquier club. De cada Fan Token, los clubes reciben un porcentaje de las ventas, por lo que su valor determina sus ingresos.

En todos los rubros que generan ganancias de parte de los futbolistas para un club, como ventas de merchandising, entradas y abonos, contratos de patrocinio y derechos de televisación, el flamante campeón de América con Argentina genera una contribución de más del doble que cualquier otro jugador del Barcelona.

Por la salida de Messi, el Barcelona podría perder más de u$s 400.000.000

Venta de merchandising

En el año 2019, el Barcelona fue el equipo que más camisetas vendió alrededor de todo el mundo. Existe cierto alcance global que Messi le ha dado al club catalán con su mera presencia y su participación en la cancha, que el equipo conservará este o no su número 10.

Pero para tener como referencia, se estima que un poco más del 50% de la indumentaria del Barca que se vende tiene alguna identificación con Messi. Es decir, de esas ventas, la gran mayoría corresponde a camisetas de partido, con la 10 y el nombre del rosarino, pero existen otros productos que también llevan el apellido o la imagen del jugador.

En el 2019, el club blaugrana vendió indumentaria por un total de u$s 960.000.000 y la mitad de ese ingreso fue generado solo por Messi. Los clubes no perciben la totalidad del dinero que entra por venta de indumentaria. El mayor porcentaje queda en la marca que produce la camiseta, en este caso Nike. De ahí cada institución arregla que porcentaje percibe. En el caso del Barcelona es cercano a un 20%, por lo que Messi le genera al club solo en venta de indumentaria unos u$s 95.000.000.

Contratos de patrocinio y publicidad

Por cada temporada, el Barca recibe poco más de u$s 300.000.000 en concepto de comercialización y publicidad tan solo de los jugadores del primer equipo. La cara de toda campaña global siempre ha sido Messi. Eso solo varía en un pequeño puñado de publicidades destinadas a algún lugar del mundo específico, en donde nació un jugador que juega en el club. Por ejemplo, en Alemania, el arquero Marc André ter-Stegen, comparte el rol principal con el argentino.

En ese contexto, ya en 2020, cuando se produjo el episodio denominado como el Burofax Gate, en el que el máximo goleador de la historia le comunicó mediante esa plataforma a Josep María Bartomeu, el presidente del Barcelona en aquel entonces, que no quería seguir en el club, varias marcas que patrocinan al equipo manifestaron su preocupación.

Nike, empresa que elabora la indumentaria, Rakuten, main sponsor y Beko, la marca que aparece en las mangas de la camiseta principal, se comunicaron para dejar de manifiesto que ante la salida de Messi pedirían una revisión de los contratos bajar radicalmente las cifras que aportan. Desde la dirigencia del club español saben que si tendrán que sentarse en los próximos días a dialogar sobre los acuerdos de patrocinio existentes y venideros.

Incluso, este fue uno de los puntos a los que se refirió el presidente Laporta en la conferencia de prensa en la que explicó los motivos de la no renovación y fue una de las preguntas en las que menos capacidad de respuesta tuvo. "Habrá que trabajar más y mejor para conseguir más patrocinios", afirmó sin querer profundizar.

Habrá que trabajar más y mejor para conseguir más patrocinios", afirmó Joan Laporta

Todo lo mencionado anteriormente no contempla una cuestión que no es para nada menor: la ficha del futbolista. El Barcelona le daría vía libre a un jugador cuyo pase cuesta todavía u$s 95.000.000 según el sitio especializado Transfermarkt. Es, junto a Pedri y sólo por detrás de Frnekie De Jong, el jugador con más valor de mercado del equipo.

Pese a las comunicaciones oficiales, cuesta dar la historia por cerrada. No sólo porque se dificulta cerrar un ciclo de tantos años, sino por el hecho de que a fin de cuentas se rompería un vínculo que ambas partes quieren sostener.