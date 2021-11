Rating: Tinelli no levanta cabeza y Guillermina Valdes lo cruza al aire

Con Vicky Xipolitakis como invitada de la semana, Por el mundo, el ciclo de Marley en Telefe, lideró su franja duplicando la audiencia de ShowMatch

El horario estelar del lunes en la TV abierta porteña arrancó con Telefe Noticias con 9,9 puntos de audiencia, mientras que Telenoche llegó a 7,8 puntos. Bendita TV, en El Nueve, quedó en tercer lugar con 4,4 puntos de rating. MasterChef Celebrity 3, en Telefe, volvió a ser el programa más visto del día, con un pico máximo de 16,6 puntos de rating.

Le ganó a Los 8 escalones del millón, en eltrece, que marcó 9,4 puntos, y a La 1-5/18, también en eltrece, que consiguió 9,1 puntos. Con Vicky Xipolitakis como invitada de la semana, Por el mundo, en Telefe, lideró su franja con 11,6 puntos de rating. Se impuso ante ShowMatch, en eltrece, que registró 6 puntos.

Rating: la competencia vespertina

La tarde del lunes arrancó con Cortá por Lozano, en Telefe, con 7,5 puntos, mientras que Match Game, el programa conducido por Radagast en eltrece, quedó segundo con 4,5 puntos de rating. A continuación, Dulce ambición, en Telefe, dominó su franja con picos de 7,6 puntos de rating. Luego Hercai, en Telefe, mantuvo el liderazgo con 7 puntos. En eltrece, en competencia directa con las novelas de Telefe, El gran premio de la Cocina consiguió apenas 3,4 puntos.

Más tarde, Zuleyha, en Telefe, marcó 7,8 puntos de rating, y le ganó a Bienvenidos a bordo, en eltrece, que registró 5 puntos. En una competencia más pareja, Pasapalabra, en Telefe, consiguió un pico de 6,5 puntos, mientras que 100 argentinos dicen, en eltrece, registró 6,3 puntos.

Guillermina Valdes volvió a cruzar al aire a Tinelli

Durante la noche del lunes, Marcelo Tinelli condujo una nueva entrega de ShowMatch. Esta vez, el ritmo elegido fue comedia musical, y si bien la noche transcurría sin sobresaltos, un comentario de Guillermina Valdés dejó sin palabras a su pareja.

Poco antes de la medianoche, todo estaba dispuesto para que Tinelli le diera la bienvenida a la dupla integrada por Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala, quienes presentarían un número basado en la obra musical Aladdín. Pero antes de invitarlos al escenario, el conductor quiso hacer una broma que terminó por volverse en su contra.

Tinelli expresó que tuvo la posibilidad de ir a Broadway, la calle de los teatros en la ciudad estadounidense de New York, a ver el espectáculo, y recordó: "Lo vi y me encantó. No espero menos que eso". Ante ese comentario, Jimena Barón no pudo evitar tentarse, y el conductor le preguntó por qué se tapaba la cara. Sin perder el buen humor, la intérprete de La cobra respondió: "Broadway es mucho, no seas injusto, pobre Lizardo. ‘Esperamos Broadway’, no le digas eso, tiene que salir ahora vestido de Aladdín, con un gorrito que no sabés lo que es".

En ese contexto, y ante las reiteradas menciones de Tinelli al momento en que vio Aladdín, Valdés afirmó: "Yo no fui a Broadway porque no pertenezco a esa gestión. No la vi en Broadway". Con cara de póker y la intención de hacerse el distraído, Tinelli respondió: "¿No pertenece a esa gestión de Broadway?", a lo que ella -muy segura- contraatacó: "No, a la gestión que llevó a Broadway… ya sabés, yo no fui a Broadway. A la gestión tuya, ¡dale!". De ese modo y entre risas, la diseñadora dio por cerrado el tema.

No es la primera vez que se produce al aire un divertido cruce entre ambos. Hace algunos días, Cande Ruggeri le preguntó al conductor si no tenía ganas de casarse y, si bien él parecía seguro, ella se mostró un poco más relajada al respecto y opinó: "Reconociendo que es una convención social y que estamos bien así, se puede o no se puede hacer, y está todo bien". Muy sorprendido, Tinelli acotó: "No llego a entender", mientras que -sin anestesia- Ángel de Brito lanzó: "Me parece que no quiere".

Crisis en América

América atraviesa un momento complicado por la baja de algunos de sus conductores. Este lunes, trascendió que se suman al éxodo el conductor Luis Novaresio y dos figuras que dejarán de pertenecer a la emisora. Jey Mammon dará un portazo al canal América y prepara su desembarco en otra pantalla. El líder de Los Mammones será una de las pérdidas más significativas, pero no la única.

Según informó en su cuenta de Twitter el periodista Pablo Montagna, Luis Novaresio dejará América TV, A24 y Radio La Red a fin de año. "Por el momento, en 2022 se dedicará a escribir un libro del cual se desconoce la temática. Mas allá que puede hacer TV y/o radio en algún otro medio. Por ahora no hará nada en TV y radio. Pero este medio es día a día", agregó Montagna sobre el futuro laboral de Novaresio. Además, el conductor tiene una propuesta para sumarse al equipo de La Nación + (LN+).

Trascendió que el Pelado López y Soledad Fandiño también se van del Grupo América. Por lo cual, deberán evaluar si sumarle una nueva compañera a Guillermo Andino en Es por ahí, y a su vez resolver la conducción de Santo Sábado, el ciclo que lidera los fines de semana el ex CQC.