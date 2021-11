Quién es el periodista que va a reemplazar a Marcelo Longobardi

El reconocido periodista ya había hecho su despedida del aire de Radio Mitre y había explicado los motivos, por lo que las autoridades buscaron reemplazo

Marcelo Longobardi ya se había despedido del aire de Radio Mitre semanas atrás, luego de muchos años como una de las voces más importantes de la emisora y al frente del programa "Cada mañana". Desde aquelmomento, las autoridades de la señal empezaron a buscar quién podría ocupar su lugar. En aquel mometo, había sido el periodista Pablo Montagna quien había hablado del tema y quien había adelantado algunos detalles.

Fue él mismo quien ahora aportó más datos e informó que el periodista y conductor ya tiene reemplazo en su programa de Radio Mitre.

Marcelo Longobardi había anunciado su salida de la radio en la que condujo durante 21 años

"@radiomitre busca reemplazo para la transición de @LongobardiM. @willykohan dejará #CadaMañana el 17 de diciembre, ya que comenzará sus vacaciones, a la espera de lo que será su 2022 radial. Veremos quién conducirá desde el 20 de diciembre hasta el 31 de enero de 2022", fue la primera información que brindó Montagna a través de su cuenta oficial de Twitter, donde en más de una oportunidad reveló primicias.

"Ya está. Ya hay reemplazo. Será solo para el verano", contó hace algunas horas. A continuación, Montagna agregó: "Jorge Fernández Díaz conducirá #CadaMañana desde el 20 de diciembre al 31 de enero. @radiomitre @fernandezdiazok. En febrero habrá un nuevo conductor para el segmento más competitivo de la radio. @LongobardiM, @fernandezdiazok, @willykohan, @maridelaradio".

Tal como era de esperarse, las declaraciones de Montagna causaron estragos en el mundo virtual porque están interesados en saber sobre el futuro profesional de Longobardi. Es importante tener en cuenta que desde hace un tiempo sus conflictos con Radio Mitre habían hecho ruido en él para tomar esta decisión y fue su conflicto con Jorge Lanata durante sus pases de todos los días lo que logró que finalmente se despidiera de su ciclo.

Tras algunos conflictos con Lanata, el periodista había anunciado su salida de la radio

"Trabajé en varios medios en varios programas y siempre me han echado. Ahora me echo yo mismo. Hay que dejar que las cosas se vayan y esto es producto de cuestionamientos personales muy profundos. He disfrutado mucho de todo esto y he sido muy feliz durante 21 años, pero son 21 años. Lo estoy pensando hace dos, nunca lo dije. Plantee hasta qué punto uno debe agarrar el éxito, agarrarse a eso. Hay que saber ponerse un límite, uno no puede creerse que es el éxito, que no es algo eterno, es algo maravilloso pero es muy peligroso. Si le vendés tu alma al éxito es como vendérsela al diablo. Desde 2013, Radio Mitre me confió el horario más importante de su programación y cumplí, ahora estoy dejando esto", fueron algunas de las palabras del periodista en aquel momento.