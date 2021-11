Insólito: esto dijo un asesor de Javier Milei que defendió el cepo sobre los viajes al exterior

Un reconocido economista dijo en su cuenta de Twitter que no es función del BCRA ni del estado "darte cuotas de dólares baratos para que vos viajes"

En medio de la vorágine generada en los últimos días por la medida del BCRA que prohíbe el pago en cuotas en la compra de pasajes, hoteles y otros servicios de turismo al exterior, el mundo libertario se vio aturdido.

Es que un reconocido asesor del diputado electo por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, estuvo a favor de la medida. Se trata del economista Carlos Maslatón, quien dijo en su cuenta de Twitter: "No es función del BCRA ni del estado darte cuotas de dólares baratos para que vos viajes. Eso lo tenés que ir a buscar vos al sector privado y al precio de mercado, no al precio subsidiado por los pobres de la Argentina".

Y agregó: "Viajá en cuotas a tu propia cuenta y riesgo financiero".

No es función del BCRA ni del estado darte cuotas de USD baratos para que vos viajes. Eso lo tenés que ir a buscar vos al sector privado y al precio de mercado, no al precio subsidiado por los pobres de la Argentina. Viajá en cuotas a tu propia cuenta y riesgo financiero. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) November 26, 2021

Ante esta visión, tan diferente a la postura de Milei quien trató a la medida de "inmoral y autoritaria", Maslatón dio declaraciones radiales en donde aseguró que en el país la locura de "querer fijar el valor de la propia moneda no se puede hacer, es totalmente anticientífico". Por eso, el economista afirmó que "la solución es de un día para el otro. Dejen flotar el tipo de cambio y dejen tener un tipo de cambio libre".

Según el analista, "han habido décadas enteras, incluso con Macri, que se decidió sostener artificialmente un tipo de cambio bajo pidiendo plata en el exterior y la usaron los que se querían irse de Argentina con dólar barato".

Carlos Maslatón es uno de los asesores de Javier Milei

También señaló que el gobierno macrista del 2015 al 2019 decidió sostener un tipo de cambio en baja pidiendo plata en el exterior.

"La usaron para vender en el mercado aquellos que se querían ir de Argentina con un dólar barato. Explícame la lógica de la justicia de eso, ¿cómo puede ser que haya pasado una cosa así? ¿Cómo puede ser que hayan agarrado los dólares del Fondo Monetario y lo reventaron en el mercado de los amigos cuando era para pagar deuda y ahora nosotros debemos lo del FMI?", planteó el economista.

"No hagan más estas cosas, se lo digo a todos. Liberen el tipo de cambio", concluyó.

Milei explicó por qué se restringió financiación de pasajes

El diputado electo tildó a Guzmán de "saqueador"

El diputadon nacional electo Javier Milei opinó sobre el anuncio del Banco Central de prohibir el pago en cuotas en la compra de pasajes, hoteles y otros servicios de turismo al exterior.

"Lo que muestra es la falta de dólares del Banco Central. Las reservas internacionales de libre disponibilidad, las netas, están en un terreno casi ya perforando lo negativo. En el fondo, es un devaluación sin tocar el tipo de cambio", dijo en la señal de TV por cable LN+.

Para el legislador electo de derecha, es consecuencia del "modelo de déficit fiscal, financiado con emisión monetaria", y justificó: "Eso alimenta más el exceso de demanda de divisivas; y el Gobierno, para tratar de limitarlo, mete más controles, pero eso no es gratis. El mayor exceso de demanda que se genera en el mercado de divisivas tiene consecuencias en otras partes de la economía".

"Vas a tener exceso de oferta por todos lados, y en el mercado de bonos esto significa alta tasa de interés. Por eso, el riesgo país en promedio está arriba de 1.700 y en la punta corta arriba de 2.000″, señaló, y siguió: "Para adelante se va a destruir la inversión y se van a fugar capitales. Se te va a penalizar sobre la actividad económica".

Después de expresar que esto "no tiene que ver con el rebote del gato muerto que estamos viendo a consecuencia del desastre que hicieron el año pasado", Milei remarcó que esto también "impacta sobre la generación de puestos de trabajo, impacta negativamente en el salario real, implica más pobres e indigentes".

"Es una olla a presión. O te va a estallar porque no te lo podés aguantar socialmente porque las restricciones generan un malestar en el funcionamiento económico que la hace invivible; o liberás, y también va a explotar", dijo.

"La única salida posible es hacer un programa de ajuste y poner las cuentas fiscales en orden, pero cuando carecés de reputación, el programa no es creíble y termina siendo recesivo", aseguró.

"La única forma para que no sea recesiva, o que sea lo menos doloroso posible en un contexto dado por un Presidente al que no le cree nadie, es que el ajuste recaiga sobre el sector público, que es lo que no quiere hacer el Gobierno", expresó.

Milei la emprendió contra Guzmán

Milei se refirió al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien planteó: "Se debe lograr que no pase lo que viene pasando en el mundo, que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres".

El diputado electo tildó a Guzmán de "saqueador", y señaló que el modo en que actúa el ministro de Economía es contrario al de quienes piensan que todas las personas deben ser tratadas por igual ante la ley.

"Él plantea la idea de la justicia social. Cuando vos planteás impuestos progresivos estás castigando a uno en favor de otro. Eso es fuertemente inmoral porque implica un robo y un trato desigual ante la ley. Además, es desconocer cómo funciona el sistema capitalista, porque en el capitalismo vos solo podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, salvo que seas un ladrón socio del Estado", dijo.

"Cuando vos castigás al exitoso, castigás el proceso de acumulación de capital y le arruinás le vida a los que menos tienen porque son los que no tienen capital y lo necesitan para ser más productivos, tener salarios reales más alto y salir de la pobreza", expresó.