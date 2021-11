El estado de Nueva York declara el estado de emergencia ante la variante Ómicron

"Es casi imposible que no se extienda por todas partes", se lamentó Anthony Faucci, el funcionario responsable de la lucha contra el Covid en EE.UU.

El estado de Nueva York, en Estados Unidos, ha declarado el estado de emergencia como medida excepcional ante la aparición de la variante ómicron del coronavirus.

La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, ha sido una de las primeras funcionarias del país en tomar una decisión al respecto de la nueva variante del virus, tal y como apunta el diario 'The Hill'. Por su parte, el principal responsable de la lucha contra el coronavirus en el país, Anthony Faucci, ha reconocido este sábado que o le "sorprendería" que la variante ómicron estuviera ya en suelo estadounidense.

"No me sorprendería que estuviera. No lo hemos detectado aún, pero cuando hay un virus con este nivel de transmisibilidad y ya hay casos por viajes en Israel, Bélgica y otros países... cuando hay un virus así, es casi imposible que no se extienda por todas partes", ha afirmado Fauci en declaraciones a la cadena NBC.

Numerosos países --incluido Estados Unidos-- han vetado la entrada de turistas internacionales desde Sudáfrica, donde primero se detectó la nueva variante, y sus países vecinos del sur del continente africano.

El propio presidente estadounidense, Joe Biden, tildó esta decisión como una "medida de precaución" ante el rápido avance de esta variante, e invitó a los ciudadanos del país a que se vacunasen. "Necesitamos que más estadounidenses de todos los grupos de edad reciban esta protección que salva vidas", señaló.

Además, Hochul está haciendo llamamientos a la población para que usen mascarilla, se vacunen y reciban dosis de refuerzo.

Rápida expansión global de la variante Ómicron

La nueva variante del coronavirus Ómicron seguía extendiéndose por todo el mundo el domingo, con dos casos detectados en Australia, mientras más países intentaban aislarse imponiendo restricciones a los viajes.

Las autoridades sanitarias del estado más poblado de Australia, Nueva Gales del Sur, dijeron que dos pasajeros que llegaron a Sídney procedentes del sur de África el sábado por la noche habían dado positivo a la variante ómicron del coronavirus.

Ambos eran asintomáticos, estaban totalmente vacunadas y se encontraban en cuarentena, dijo NSW Health. Otros 12 pasajeros procedentes del sur de África se encontraban también en cuarentena en un hotel durante 14 días, mientras que a otros 260 y a la tripulación se les ordenó que se aíslen.

Los casos australianos son el más reciente indicio de que la variante puede ser difícil de contener. Descubierta por primera vez en Sudáfrica, se ha detectado desde entonces en Gran Bretaña, Alemania, Italia, Bélgica, Botsuana, Israel y Hong Kong.

Austria investigaba el domingo un caso sospechoso, y en Francia, el ministro de Salud, Olivier Veran, dijo que la nueva variante probablemente ya estaba circulando.

El descubrimiento de ómicron, calificado de "variante preocupante" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha suscitado preocupación en todo el mundo de que pueda resistir a las vacunas y prolongar los casi dos años de pandemia del COVID-19.

Ómicron es potencialmente más contagiosa que las variantes anteriores, pero los expertos aún no saben si causa un COVID-19 más o menos grave en comparación con otras cepas.

Varios países han impuesto una oleada de prohibiciones o restricciones de viaje al sur de África.

Los mercados financieros se habían desplomado el viernes ante la preocupación de los inversores de que la variante pueda frenar la recuperación mundial. Los precios del petróleo cayeron unos 10 dólares por barril.

El domingo, la mayoría de los mercados bursátiles del Golfo cayeron bruscamente en las primeras operaciones, y el índice saudita sufrió su mayor baja diaria en casi dos años.

En el esfuerzo de mayor alcance para mantener a raya la variante, Israel anunció que prohibirá la entrada de todos los extranjeros y reintroduciría la tecnología de rastreo telefónico antiterrorista para contener la propagación de la variante.

El primer ministro Naftali Bennett dijo que la prohibición, pendiente de la aprobación del Gobierno, durará 14 días. Las autoridades esperan que en ese periodo haya más información sobre la eficacia de las vacunas contra ómicron.

Israel detectó un caso de Ómicron y decidió cerrar sus fronteras a extranjeros.

Muchos países han impuesto o están planeando restricciones a los viajes desde el sur de África.

El Gobierno sudafricano denunció el sábado esta medida como injusta y potencialmente perjudicial para su economía, afirmando que se le está castigando por su capacidad científica para identificar tempranamente las variantes del coronavirus.

En Gran Bretaña, donde dos casos vinculados a ómicron identificados el sábado estaban relacionados con viajes al sur de África, el gobierno anunció medidas para tratar de contener la propagación, incluyendo normas más estrictas de pruebas para las personas que llegan al país y la exigencia de mascarillas en algunos entornos.

El ministro de Salud británico, Sajid Javid, dijo el domingo que esperaba recibir asesoría inmediata sobre si el gobierno puede ampliar un programa de suministro de vacunas de refuerzo a personas totalmente vacunadas, para intentar debilitar el impacto de la variante.

El estado alemán de Baviera también anunció el sábado dos casos confirmados de la variante. En Italia, el Instituto Nacional de Salud dijo que se había detectado un caso de la nueva variante en Milán en una persona procedente de Mozambique.

Zhong Nanshan, experto chino en enfermedades respiratorias, dijo que podría llevar algún tiempo llegar a una conclusión sobre la nocividad de la nueva variante, informó el domingo la televisión estatal.

Disparidad en vacunas

Aunque los epidemiólogos afirman que las restricciones a los viajes pueden ser demasiado tardías para impedir la circulación de ómicron, muchos países -entre ellos Estados Unidos, Brasil, Canadá, naciones de la Unión Europea, Australia, Japón, Corea del Sur y Tailandia- han anunciado prohibiciones.

Más países se sumaron el domingo, entre ellos Indonesia y Arabia Saudí.

El subsecretario de Salud de México, Hugo López Gatell, dijo que las restricciones de viaje son de poca utilidad en respuesta a la nueva variante, y calificó de "desproporcionadas" las medidas adoptadas por algunos países.

El mundo demoró en vacunarse y ahora preocupan las nuevas cepas del Covid-19.

"No se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas", dijo López-Gatell en Twitter. "Las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan la economía y el bienestar de los pueblos", dijo en una publicación en Twitter el sábado.

Ómicron aparece cuando muchos países de Europa ya están luchando contra un aumento de las infecciones por COVID-19, y algunos han reintroducido restricciones a la actividad social para intentar detener la propagación.

La nueva variante también ha puesto de manifiesto las enormes disparidades en las tasas de vacunación en todo el mundo. Incluso cuando muchos países desarrollados están dando refuerzos de tercera dosis, menos del 7% de las personas en los países de bajos ingresos han recibido su primera inyección de COVID-19, según grupos médicos y de derechos humanos.

Seth Berkley, director general de la Alianza para las Vacunas GAVI, que junto con la OMS dirige la iniciativa COVAX para impulsar la distribución equitativa de las vacunas, dijo que esto era esencial para evitar la aparición de más variantes del coronavirus.

"Aunque todavía tenemos que saber más sobre ómicron, sabemos que mientras gran parte de la población mundial no esté vacunada, seguirán apareciendo variantes y la pandemia seguirá prolongándose", dijo en una declaración a Reuters el sábado.