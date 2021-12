Llega una nueva edición de "Look Que Transforma", el programa de reinserción de Farmacity

Junto a la Dirección Nacional de Readaptación Social, la empresa entregó diplomas a las nuevas egresadas del programa "Look Que Transforma"

Farmacity, compañía dedicada a la salud y al bienestar, junto a la Dirección Nacional de Readaptación Social, entregaron diplomas a nuevas egresadas de "Look que transforma", el programa de capacitación gratuita en belleza y cuidados de la piel para mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, bajo régimen de prisión domiciliaria o que han sido liberadas recientemente.

Por primera vez se sumó Beiersdorf y su marca NIVEA a la nueva edición del programa, con el objetivo de brindar capacitaciones en cuidado e higiene de manos. Además, entregaron productos NIVEA y específicos de manicuría para que las participantes puedan utilizar como herramienta de trabajo.

El acto de entrega de los diplomas contó con la presencia de la Dra. María Laura Garrigós, Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity, y de Ivan Espósito, Country Manager de Beiersdorf.

Las 11 personas que completaron el ciclo recibieron los certificados junto a kits de equipamiento y productos de Extreme, marca propia de Farmacity, y la marca NIVEA de Beiersdorf, con los cuales podrán llevar a cabo su emprendimiento. En ese sentido, esta iniciativa se focaliza en el empoderamiento de mujeres que en su gran mayoría son sostén de hogar, por lo que el compromiso no es solo con las personas privadas de su libertad sino también con sus grupos vinculares.

Desde su creación en el año 2018, el programa Look Que Transforma permitió capacitar a más de 50 personas que estuvieron privadas de libertad, recientemente liberadas o bajo el sistema de arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Esto ha sido posible a partir de un convenio marco con la Dirección Nacional de Readaptación Social, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

"Para nosotros es un verdadero orgullo haber generado las condiciones, junto a la Dirección Nacional de Readaptación Social y por primera vez junto a un importante proveedor de Farmacity como Beiersdorf, para poder completar este sexto ciclo que se propone contribuir positivamente en el desarrollo de las personas. Hoy 11 personas han logrado su objetivo de tener su certificado que les permitirá avanzar en su reinserción sociolaboral, fomentando así el empoderamiento, el emprendedurismo y la consolidación de nuevas oportunidades para ellas y sus familias" afirmó Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity.

A su vez, Fiorella Canoni de la Dirección Nacional de Readaptación Social, mencionó que "el éxito de esta iniciativa lo vemos en el entusiasmo de las personas que se suman en cada nueva edición, en el mensaje de apertura de las mujeres que ya pasaron por la formación y hoy son sostén económico de sus familias a partir del trabajo en la materia; lo medimos en las mujeres que fueron incorporadas en la empresa y mantienen sus puestos de trabajo, y en el dato de que no registramos casos de reincidencia."

La capacitación comprendió las temáticas referidas a técnicas de manicuría y fue dictada por las asesoras y expertas de belleza de Get The Look, uno de los formatos especializados pertenecientes a Farmacity. Por otro lado, Beiersdorf puso a disposición su equipo para brindar una capacitación sobre cuidado e higiene de manos. "Poder colaborar en este programa a través de NIVEA, nuestra marca que ha acompañado a las mujeres desde siempre, nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso, inspirado en nuestro propósito #CareBeyondSkin, de generar un impacto positivo en nuestra sociedad", afirmó Ivan Espósito, Country Manager de Beiersdorf.

Farmacity es una empresa argentina que emplea a más de 6.500 personas que nació con la premisa de generar cuidado y bienestar en la comunidad. Es una organización comprometida con la salud que durante el último año y medio adaptó sus plataformas de servicios para atender nuevas necesidades y resolver los nuevos desafíos que surgieron en el mundo.

Alineados con su propósito "Cuidamos que la gente se cuide", la empresa cuenta con un pilar de diversidad (Género, Vulnerabilidad, Discapacidad y LGBTQ+), y articula programas que impactan positivamente en cada uno de ellos, al mismo tiempo que implementa políticas y procesos que sustentan la inclusión y la no discriminación en sus espacios de trabajo.

Con su red de farmacias y formatos Simplicity, Get The Look, Nat&Deli y Farmacity.com, está presente en 15 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y trabaja con más de 70 pymes argentinas para desarrollar productos de excelencia a través de sus 15 marcas propias.

*Epígrafe foto "Graduación" (izq. a der.): Fiorella Canoni, Directora Nacional de Readaptación Social; Julieta Castro, Egresada de LQT; Ma. Laura Garrigós, Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios; Andrea Gualde, Directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity; Iván Espósito, Country Manager de Beierdorf.