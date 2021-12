Una usuaria denunció el primer caso de acoso sexual en el metaverso de Zuckerberg

La compañía calificó el hecho como "realmente desafortunado", pero explicó que la usuaria no utilizó ninguna de las medidas de seguridad

El metaverso de Meta ya se vio envuelto en su primera crisis. La compañía de Mark Zuckerberg recibió la primera denuncia por acoso sexual dentro de Horizon Worlds, el mundo virtual en fase beta que está disponible en Estados Unidos y Canadá.

Una de las usuarias aseguró de este recién estrenado universo digital que su avatar habría sido tocado de forma no consentida por otro, que tendría intenciones sexuales. "No solo me manosearon anoche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislada en la Plaza", escribió la usuaria, que apuntó que "el acoso sexual en Internet no es una broma".

Vivek Sharma, el responsable de Horizon Worlds, explicó en The Verge que este incidente de acoso sexual es "realmente desafortunado". En este sentido, recordó que en estas situaciones u otras similares se debe usar el espacio seguro, una herramienta que impide que otros usuarios se acerquen demasiado.

Por otra parte, Meta también recordó que los usuarios pueden grabar este tipo de comportamientos gracias a una de las funciones de seguridad que hay en el metaverso. Según Sharma, la usuaria no utilizó ninguna de estas herramientas.

¿Qué se puede hacer en Horizon Worlds?

Este lugar es una sala de chat gratuita con avatares. Esto significa que los usuarios se crean un personaje completamente personalizable y, através de las gafas de realidad virtual de Oculus, pueden interactuar con el mundo y con otras personas que estén dentro del metaverso.

En este mundo también se puede tocar aquí y allá para personalizarlo. En este sentido, hasta 20 personas pueden trabajar juntas para crear el mundo en el que se encuentran. En este lugar se puede charlar, jugar o simplemente pasar el rato.

Eso sí, siempre respetando las normas de comportamiento, algo que parece que ya se ha incumplido, y con fuertes medidas para que el entorno sea seguro y respetuoso.

¿Qué es el metaverso?

En los últimos tiempos, empresas como Facebook, Google y Microsoft están decidiendo apostar por un nuevo concepto del mundo virtual que hace furor. Sin embargo, no todos sabes con exactitud el metaverso qué es.

Para entenderlo, la definición indica que se trata de un mundo virtual al que nos podemos conectar usando dispositivos que nos permitirán hacernos pensar que estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos.

Es como teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros complementos que son utilizados para tal fin.

El metaverso también puede contemplarse como un entorno donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares en un ciberespacio, que actúa como una metáfora del mundo real pero sin sus limitaciones físicas o económicas.

El concepto nació en 1992 y lo creó el escritor estadounidense Neal Stephenson, en la novela Snow Crash (1992), donde describe un espacio virtual colectivo compatible y convergente con la "realidad real".

En este caso, el metaverso de Stephenson se despliega como un entorno urbano desarrollado a lo largo de una única carretera de cien metros de ancho que recorre toda la circunferencia de un planeta. Los usuarios acceden a través de gafas en terminales personales o públicas, y aparecen como avatares, que recorren el planeta a pie o en vehículo.

Los mundos virtuales no son nada nuevo y existen una gran cantidad de ellos, sobre todo en el sector de los videojuegos.

Pero el metaverso no busca ser un mundo de fantasía, sino una especie de realidad alternativa en la que se pueden hacer las mismas cosas que se realizan actualmente fuera del hogar, pero sin tener que salir de él.

El término metaverso se usó en una novela llamada 'Snow Crash' donde se describen diversas visiones de espacios de trabajo tridimensionales o virtuales. De esta manera, significa un mundo virtual en el que se puede interactuar y que ha sido creado para parecerse a una realidad externa.

En cuanto al concepto preciso por el que apuestan Facebook y otras empresas, la idea es crear un universo paralelo y completamente virtual, al que se puede acceder con dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada, interactuando con él, y desde fuera con el contenido que se tiene dentro.

La clave de este metaverso se traslada a un plano donde pueda ser totalmente inmersivo, o por lo menos mucho más de lo que es la actual realidad virtual.

Hay gafas parecidas a las actuales para sumergirnos en ese mundo, pero también sensores que registren los movimientos físicos para que nuestro avatar dentro del metaverso haga exactamente lo mismo.

Por otro lado los dispositivos que se usen puedan interpretar las expresiones faciales para que nuestro avatar pueda recrearnos, y que así el resto de personas con las que estemos interactuando puedan entender cómo nos sentimos. El lenguaje corporal también forme parte de estas interacciones virtuales.

Otras ideas de la nueva tendencia

Entre las preguntas sobre qué es el metaverso, una de las ideas principales tiene que ver con tener total libertad de creación, tanto para hacer el avatar propio parecido a la persona física como para darle un aspecto diferente, y también para crear el entorno y los negocios y habitaciones según el gusto de cada uno.

Por ejemplo, para entender qué es el metaverso, una de las explicaciones es pensar en Internet.

Este mundo está lleno de comunidades virtuales, redes sociales a las que se acceden desde diferentes dispositivos, se interactúa con más personas de forma virtual que de forma personal. En este contexto, sería dar un paso más para estrechar el mundo físico y el virtual, mezclando ambos en un universo nuevo administrado por la empresa que consiga imponer su metaverso.

También es importante tener en cuenta que el metaverso puede ofrecernos el próximo gran salto evolutivo de Internet o quedarse en nada porque fracase. Es muy pronto pensar en cómo irá evolucionando, y empresas como Facebook sólo están empezando a crear las infraestructuras y los primeros conceptos que lleven a un futuro donde haya dispositivos que sirvan para tal fin.

En su visión, Facebook espera que pueda ofrecer tantas oportunidades como el mundo físico real, con la posibilidad de crear nuestros propios negocios en él.

Metaverso en reuniones de trabajo

El metaverso no solo sirve para crear una realidad paralela o virtual en la vida cotidiana, o para pasar un buen momento, sino que también puede tener aplicaciones prácticas, como reuniones de trabajo en la que todos compartan una oficina virtual conectándose desde sus casas, y ni siquiera tengan que preocuparse por arreglarse para la reunión.

Da igual si la persona está en pijama o despeinado, lo que el resto de personas verá es su avatar, es decir, el personaje virtual.

Un metaverso también podría tener su propia economía, con algún tipo de moneda virtual que sirva para comprar el dinero real, o ganar dentro de las interacciones que ofrezca. Hasta se piensa en crear puestos de trabajo.

Metaverso Chess

Otra de las opciones del metaverso pasa también por buscar algo más cercano y humano, que permita interactuar con personas que están físicamente lejos de una manera más real, mirandose a los ojos virtuales y a las gesticulaciones reproducidas por los sensores del casco de realidad virtual que lleve cada uno.

Se podrá hablar, pasear por mundos virtuales, y no importará desde dónde se realice el vínculo. Incluso se podrá expresar como realmente se siente cada uno y no cómo es físicamente.

Es muy probable que Facebook quiera imponer su metaverso porque otras empresas lo harán con el suyo. Entonces ellos serán los que controlen y se beneficien de todo, de la economía y de todos los negocios que se realicen dentro.

También es de esperar que el metaverso esté lleno de micropagos. Por ejemplo, pagar para cambiar de ropa al avatar de la misma manera que se paga por la ropa que uno usa cada día.

Y quizá pagar por poder realizar determinadas acciones íntimas con otras personas, por poder usar determinados materiales al crear algo dentro del metaverso. Es decir, pagar por más cosas de las que se pagan hoy en día.

En cualquier caso, estas son suposiciones. Actualmente, el metaverso se trata solo de un concepto, una idea. Va a tener muchas posibilidades, pero todo dependerá de la voluntad que haya para crearlo, del camino que se siga para hacerlo y de lo accesible que sea para todos. Porque esa es otra de las claves, que todos puedan disfrutar de él.

Cuándo será real el metaverso

Actualmente, el metaverso sólo se comprende como un concepto que está empezando a construirse. La empresa Meta, antes conocida como Facebook, ha presentado la idea y anuncia fuertes inversiones para convertirla en real. Pero todavía falta ver si otras empresas se unen en el esfuerzo para crear las tecnologías que lo hagan posible.

Lo cierto es que, actualmente no existen los dispositivos de realidad virtual que realmente hagan movernos como si estuviéramos dentro de ese universo de forma realista. También falta toda la infraestructura en términos de diseño.

Es un universo que se quiere crear, pero todavía no tiene regiones, calles ni nada, únicamente algunas habitaciones virtuales que están usándose para las primeras pruebas, como forma de este nuevo concepto.

Durante los próximos años se irá viendo cómo aparecerán nuevos dispositivos que busquen generar el contacto con la nueva realidad virtual.

La idea es que en el futuro sean muy completos y de precios asequibles, pero hasta que eso sea real, posiblemente todavía no permitan grandes interacciones y sean bastante caros los elementos necesarios para el metaverso.

Por lo tanto, muchos expertos consideran que todavía se está lejos de poder tener un contacto a un metaverso en el que interactuar. Faltan desarrollar ese universo virtual, y también desarrollar la tecnología que haga posible que nos conectemos a él. También hace falta hacer que, cuando exista, esa tecnología sea asequible para todos.

Sin embargo, durante los próximos años posiblemente se escuche hablar a menudo sobre este metaverso ya que es de esperar que varias empresas empiecen a desarrollar todo lo necesario para conectarse a él. Es un concepto interesante y lleno de posibilidades de negocio para las empresas, por lo que poco a poco se le dará forma.

Otros mundos virtuales

El metaverso está presente en varias novelas, películas, series y en la ficción.

Uno de los casos se ve en la película Ready Player One dirigida por Steven Spielberg, en el que el personaje principal, Wade Owen, pasa gran parte de su vida en un metauniverso de realidad virtual en un mundo (ambientado en 2045) oscuro, sombrío y casi destrozado. Una opción para huir de lo que nos rodea, en el caso del personaje.

Second Life también es una comunidad virtual que se lanzó en el año 2003 donde podemos crear un avatar e interaccionar con todo tipo de personas y personajes, hacer creaciones, etc.

Y Habbo Hotel hace muchos años (aunque funcionando aún hoy), ese foro online donde no simplemente chateábamos, sino que creábamos un personaje que paseaba por salas de todo tipo además de construir, cambiar de look, personalizar.

O Roblox en la actualidad, un juego que nos permite crear nuestros propios juegos, pero también usar nuestro avatar personalizado para ir a los juegos de los demás, conocer personas, charlar con ellos, demostrar nuestra creatividad.

Posibilidades y opciones

A la hora de buscar definiciones y explicaciones una pregunta clásica es: ¿qué podríamos hacer en un metaverso? ¿Qué novedades interesantes puede aportarnos una idea como tal?

Ya se han dado algunas pistas sobre qué nos permitirá hacer o en qué tipo de experiencias están trabajando… Más allá de divertidos en juegos o en aplicaciones para descubrir el mundo también nos ofrecerán personalizar salas de trabajo o aprender usando la realidad mixta, por ejemplo.

Juegos y entretenimiento: Los juegos serían el principal punto que nos ofrecerían estos universos paralelos, mundos virtuales y el metaverso. Todo sería mucho más inmersivo, más real.

En el caso de Meta, de Facebook, una de las funciones que tendrá, principalmente, son los juegos y el entretenimiento con amigos aunque estemos lejos unos de otros. "Desde ajedrez de realidad aumentada hasta intensas batallas".

Las rutinas de gimnasio cambiaron con la llegada de la pandemia en 2020 y uno de los grandes cambios que nos ofrecería esta tecnología está relacionado con la forma de hacer deporte sin salir de casa.

Son muchas las personas que cuentan con equipamiento de gimnasio en su propio hogar pero es algo monótono que no va más allá de vídeos en YouTube o simuladores que nos permiten ver en la pantalla una ruta ciclista mientras estamos en la bicicleta estática.

Pero podría ser aún mejor: un mundo virtual donde se hace boxeo con el videojuego mientras simulan estar dentro de un ring real, de pelear de forma real contra los oponentes. O se esquivan objetos a la vez que se practican golpes o esquivas.

Para atletas, el metaverso también permitiría mejorar y para practicar running o ciclismo desde casa podríamos ir en bicicleta por todo el mundo alejándonos de lo aburrido que es pedalear sin salir de la misma habitación. Aunque, como es lógico, con los inconvenientes que supone no salir de casa y no disfrutar de la "naturaleza real" pero podría ser una opción alternativa en caso de mal tiempo, bajas temperaturas.

¿El futuro del trabajo?

A la hora de pensar en un metaverso se podrá ir un paso más allá en el teletrabajo ya que permitirá hacer videollamadas o reuniones online simulando que estamos todos en una oficina o una reunión real con avatares.

Actualmente, se pueden cambiar los fondos en Zoom para que parezca que se está en un lugar totalmente diferente pero con un metaverso se podría mover a través de estas reuniones utilizando un avatar que nos permita interactuar o crear una sala ficticia en el que nos sentemos en una mesa juntos pero también exponer y proyectar lo que necesitemos y facilitar una mayor interacción.