Rating: ¿cómo le fue a MasterChef con el desafío de las empanadas?

Catherine Fulop no pudo contener las lágrimas y lloró al darse cuenta que no pudo capitanear a su equipo en el desafío del certamen culinario

La competencia de los noticieros de la TV abierta porteña tuvo como ganador el martes a Telefe Noticias con un pico de 9,1 puntos versus los 7,4 de Telenoche. Los 8 escalones del millón obtuvo picos de 10,7 que compitió gran parte la franja con la previa de Por el mundo, desde Madrid con Lucia Galán llegó a 11,6.

Entre tanto, La 1-5/18, la novela de Polka en eltrece, llegó a una marca máxima de 10,7 puntos, frente a MasterChef Celebrity, en su nuevo horario de las 22.00 en Telefe, que obtuvo un pico de 15,7 puntos con los famosos cocinando empanadas. Por el mundo, en la segunda etapa con Lizy Tagliani, llegó a los 11,3 puntos.

Rating: la competencia de la tarde

Telefe y eltrece sufrieron una tarde de bajo encendido. Cortá por Lozano, en Telefe, se impuso con 5,7 puntos de audiencia, mientras que Match Game, el programa de entretenimiento de eltrece, quedó segundo con 4,5 puntos. Más tarde, Hogar dulce hogar, en eltrece, consiguió un pico de 3,4 puntos. Le ganó Dulce ambición, en Telefe, que hizo 7,2 puntos, y Hercai, que llegó a 8,4 puntos de rating.

Zuleyha, en Telefe, registró un pico de 8,1 puntos de audiencia, y ganó en competencia directa a Bienvenidos a bordo, en eltrece, que hizo 4 puntos. Pasapalabra, en Telefe, disputó el primer puesto ante la repetición de 100 argentinos dicen": ambos rondaron los 6 puntos de rating.

Las lágrimas de Catherine Fulop en MasterChef Celebrity

Entre sollozos sintió que perdió "el partido" pero aún siente que está en juego. Catherine Fulop no pudo contener las lágrimas este martes en MasterChef Celebrity y lloró al darse cuenta que no pudo capitanear el equipo que tenía a su cargo en el desafío propuesto por el jurado.

La consigna era cocinar empanadas. No cumplió con la meta y además arrastró a sus compañeras al error. Su equipo estuvo conformado por Paula "Peque" Pareto y Charlotte Caniggia. "Fue una cadena de errores", reconoció llorando.

Bautizó a sus empanadas como "Esperando la carroza", emulando el nombre de la famosa película, y se caracterizó por hacer sólo tres, con un repulgue que fue cuestionado y una masa criticada. El relleno estuvo hecho con carne de cuadril, verdeo y puerro.

Cuando se presentó con las empanadas, Germán Martitegui confesó que cuando ella dijo que se hacía cargo de la masa, "creímos que hacías empanadas todos los días y que todos iban a tener una masa perfecta". "Tuve un error que me hizo atrasar. Puse harina y leche porque quise innovar un poco", comenzó e la actrixpresando z y angustiada reconoció: "creo que hundí a mi equipo, pero por sobre todo me hundí yo".

"Da la sensación de que podrían haberte salido espectaculares, pero hay un montón de trabas tuyas que vos sola tenés que manejar y que tienen que ver bastante poco con la cocina", le dijo Germán a Catherine. "Pensar que si escucho algo, digo '¿y si lo aplico?'. Pienso que capaz que voy a poder pero luego me doy cuenta que no puedo", contó.

"Al ver que mis compañeras estaban trabadas, me empecé a preocupar mucho por ellas. Yo quería que terminaran de hacer sus empanadas", reconoció Fulop entre lágrimas. La actriz fue la capitana del equipo azul y en un intento de ser solidaria con ellas, se ofreció a preparar la masa que las tres iban a utilizar, lo que le terminó valiendo que ella no pudiera hacer la cantidad de empanadas que le habían pedido y que el espesor de la misma no fuera el correcto.

Fulop fue noticia después de que se conociera que hackers sus cuentas de Twitter e Instagram con el fin de estafar a sus contactos. La actriz se mostró angustiada por la situación al saber que le quisieron sacar dinero a sus contactos.

"Estoy así, como si me hubieran caído a palos, fue muy estresante al darme cuenta que no solamente se habían metido en mi mail, yo sentía que estaban en mis dispositivos", expresó a LAM. "En realidad lo que corre peligro es que al darme cuenta que vulneraron mis mails, porque entraron en realidad a mi mail de Yahoo. Tengo que reconocer y hago mea culpa que tenía unas claves muy bobas. Y a veces tenemos una clave para todo, otra de las cosas que hice mal, cuando en realidad tu Twitter y tu Instagram (porque fueron los dos). Ellos querían entrar, se ve que mi Twitter lo tenían porque yo me doy cuenta porque me lo cerraban y me lo abrían", remarcó.