Video: insólita comparación de Javier Milei entre el éxodo judío y la presión fiscal actual

El diputado de La Libertad Avanza utilizó una comparación muy peculiar para explicar su postura sobre la suba del mínimo no imponible a bienes personales

En medio del debate sobre Bienes Personales que se realizó este martes en la Cámara de Diputados, el legislador Javier Milei utilizó una muy peculiar comparación para argumentar su postura en contra del proyecto presentado por el oficialismo.

"Desde el bloque de Libertad Avanza de ninguna manera vamos a acompañar el proyecto que envía el oficialismo porque creemos que es inmoral", comenzó diciendo el dirigente liberatorio, quien si bien reconoció que "es cierto que es necesario un ajuste del mínimo no imponible", dejó en claro que "eso no amerita que se haga una suerte de castigo a 16 mil personas alegando que se benefician a 500 mil. Yo hago una pregunta: ¿eso acaso no es tiranía? ¿No es lo mismo que sentar a cuatro lobos y una gallina a que voten a ver qué comen hoy a la noche? Por favor, dejen de perseguir a la gente, esto no puede ser así porque implica un trato desigual ante la ley".

Luego de esto, lo que prosiguió en su discurso fue muy peculiar, ya que comparó la presión fiscal actual en el país con el éxodo judío del antiguo Egipto.

"Cuando dicen que solamente nos quejamos por pagar impuestos es muy interesante porque cuando uno revisa el segundo libro del Pentateuco, el libro de Shemot, o para quienes lo leen desde La Biblia, el Éxodo, se señala que los egipcios, frente al avance que mostraba sistemáticamente el pueblo judío, y para frenar dicho avance, le empezaron a poner impuestos; y como aún así el pueblo judío seguía evolucionando, los terminaron esclavizando, situación que a la postre terminó con los judíos yéndose de Egipto. Es decir, caminaron 40 años para salir a la libertad, para salir del yugo opresor del Estado", dijo el diputado.

"Se van las empresas, los jóvenes y todos los que producen y se quedan solamente los que parasitan al sector privado productivo", prosiguió. Y concluyó: "Por lo tanto, por ser absolutamente inmoral, nosotros no vamos a acompañar este proyecto".

Diputados aprobó modificación del impuesto

La Cámara de Diputados aprobó este martes en general el dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos de reforma al impuesto a los Bienes Personales, con 127 votos positivos y 126 negativos, con lo cual la iniciativa volverá al Senado para que lo trate la semana próxima.

La iniciativa fue sancionada con los votos aportados por el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y el Interbloque del Frente de Izquierda, mientras que la oposición contó con el respaldo de los legisladores de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y las agrupaciones de Javier Milei y José Luis Espert.

En líneas generales, el proyecto aprobado plantea elevar de dos a seis millones de pesos el tope del mínimo no imponible para Bienes Personales, pero además llevar la alícuota máxima del 1,25% al 1,5% para los patrimonios declarados por encima de los 100 millones de pesos.

Un eje saliente del proyecto es la incorporación de un mecanismo de actualización anual y automática según el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del mínimo no Imponible para el conjunto de los bienes (no para el mínimo especial para casa habitación) y para los tramos de la escala de alícuotas.

Este instrumento evitará que en adelante haya que aplicar nuevas actualizaciones por decreto o ley.

Las claves de la propuesta

- Mantener la suba del mínimo no imponible de $2 millones a $6 millones y a $30 millones para inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, como estaba previsto en el proyecto aprobado en octubre pasado por el Senado.

- Los montos se ajustarán anualmente por la inflación (IPC) correspondiente a octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.

- Incrementar la alícuota para bienes en el país de 1,25% a 1,5% para el caso de patrimonios mayores a los $100 millones. Según detalló el diputado Carlos Heller, este incremento abarcaría a unos 16.000 contribuyentes.

- Incrementar la alícuota para bienes en el país a 1,75% para patrimonios mayores a los $300 millones. Un cambio que fue sumado a último momento luego de la propuesta del diputado Itaí Hagman, del Frente de Todos.

- Incrementar la alícuota máxima para bienes en el exterior. En el caso de patrimonios mayores a $18 millones, será de 2,25 por ciento.

La reunión de comisión

Diputados comenzó la sesión especial convocada para debatir el proyecto de reforma del Impuesto de Bienes Personales

Previamente a la reunión, el oficialismo había adelantado en la comisión de Presupuesto que pediría introducir cambios a esa iniciativa para que se aumente la alícuota del 1,25% a 1,50% en el tributo para los patrimonios superiores a 100.000 pesos y en caso de los que superen los 300 millones de pesos, la tasa se elevará al 1,75 por ciento.

Los cambios al proyecto votado en el Senado fueron propuestos por el presidente de la Comisión Presupuesto, Carlos Heller, y por el legislador del FDT Itai Hagman, en la breve reunión que precedió al inicio de la sesión, que se extendió desde las 13.20 hasta las 14.

Heller dijo que se impulsa "una clausula que mantiene (la alícuota) de 2,25% sobre los bienes en el exterior. No estamos aumentando sino incorporándolo porque al caerse el Presupuesto eso quedaba descubierto para reparar una situación que sería la generada por no aprobarse el presupuesto 2022. Incluyendo también beneficios de repatriación".

Desde la oposición, Juntos por el Cambio había ratificado que no aceptaría los cambios y propondrían que se vote el proyecto que ya cuenta con sanción del Senado, según adelantaron los legisladores del Pro Luciano Laspina, y de Evolución Radical, Martin Tetaz y Alejandro Cacace.