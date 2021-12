Ómicron: para Bill Gates, esta podría ser "la peor fase de la pandemia"

Bill Gates, fundador de Microsoft, aseguró que "Estados Unidos podría ingresar en la peor fase de la pandemia". A su vez, reveló que suspendió todos sus planes de celebración de fin de año y las vacaciones.

"Debemos tomar muy en serio la variante Ómicron, hasta que sepamos algo más", dijo a través de su cuenta de Twitter. Al mismo tiempo, explicó que espera una ola que dure al menos tres meses, aunque confía que la pandemia termine en el curso de 2022.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021