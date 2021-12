Rating: ¿cuál fue el programa más visto en el último domingo de 2021?

Masterchef Celebrity emitió una nueva gala de eliminación, con Tomás Fonzi, Cathy Fulop, Juariu, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia y la "Peque" Pareto

El horario estelar del último domingo de 2021 comenzó con Cine Telefe con 6 puntos, mientras que la repetición de 100 argentinos famosos, en eltrece. se ubicó en segundo lugar con 4,5 puntos.

Luego, el programa de Darío Barassi trepó a los 7,1 puntos de rating, pero no le bastó para ganarle a Trato hecho, en Telefe, que consiguió un pico de 12,8 puntos, a la espera del certamen de cocina.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina marcó un pico de 16,2 puntos de rating, y fue el programa más visto del domingo. Le ganó a Cine Trece, que emitió El sobreviviente, que llegó a 4,6 puntos de rating.

MasterChef Celebrity: Juariu dijo adiós al certamen

Masterchef Celebrity emitió una nueva gala de eliminación, que puso contra las cuerdas a Tomás Fonzi, Cathy Fulop, Juariu, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia y la "Peque" Pareto, quienes se esmeraron para preparar un plato que sorprendiera al jurado. Como es habitual, Santiago del Moro fue el encargado de dar por inaugurada la velada, y cedió la palabra a los integrantes del jurado para que explicara la consigna de la noche.

Sobre las mesas, había un vaso con aceite y agua, que intrigó a los concursantes. Y ante la mirada extrañada de todos, Donato de Santis explicó: "En la gastronomía, el agua y el aceite suelen utilizarse para hacer dos tipos de cocciones muy diferentes".

Luego Damián Betular agregó: "Son dos formas que pueden convivir armoniosamente", y Germán Martitegui concluyó: "Hoy van a tener 70 minutos para preparar ravioles. Una versión libre de ravioles. Hay una sola condición, van a tener que utilizar dos tipos de cocción, unos fritos y otros hervidos".

Betular los alentó a preparar dos tipos de rellenos distintos para cada uno, y les indicó que los hervidos debían ir con salsa, mientras que los fritos necesitaban estar acompañados de un dip.

Los participantes fueron al mercado, y comenzaron a preparar sus versiones de ravioles fritos y hervidos. Los jurados les aconsejaban sobre las salsas y dips que podían acompañar sus platos, con la confianza de orientarlos para que no cometieran errores. Pero el reloj avanzaba y los nervios se apoderaban de todas las cocinas.

Al momento de las devoluciones, el primero en pasar fue Tomás Fonzi, con ravioles de queso crema, sobre los que Betular consideró: "El relleno está muy bien, la salsa está muy bien, novedosa y sedosa. El frito también está muy bien, muy pareja". Donato opinó: "Acá hay unos sabores que te distinguen, que empujás hacia el borde de lo soportable, como el coliflor, la panceta, y la salsa agridulce con coco".

En segundo lugar, Luisa Albinoni llevó ravioles de ricota, jamón y queso de cabra, y Martitegui observó: "Hay una suma de detalles que provocan algo muy bueno. Está muy rico, muy sutil, te podés comer tres platos, pero me conquistó el corazón ese tuco, es súper rico, muy familiar".

La "Peque" Pareto eligió ravioles de cebolla y cerdo para sorprender al jurado, y Betular destacó la gran elaboración en la presentación, y agregó: "Estoy como un poco mitad y mitad. Me gusta el sabor, está muy bien, me gusta el pesto, pero es compleja la combinación con los ravioles cocinados al agua". Donato destacó: "Hubiese hecho al revés, una buena salsa de sardina cremosa para el frito, y meter ese pesto para los ravioles hervidos".

Juariu cometió varios errores con sus platos, y De Santis fue lapidario: "Estoy muy decepcionado, no pegaste ni una. La masa gorda, salsa de pote, sin relleno, calabaza inexistente y poco sabor", a la vez que Martitegui sentenció: "No me parece la forma de hacer un relleno de calabaza, faltó un poco más de textura, no le siento sabor".

Luego de simular un desmayo que asustó a varios de los participantes, Cathy Fulop apostó por unos ravioles con aceitunas, pero la presencia de algunos carozos alertó al jurado. Martitegui expresó: "Esto es un intento se asesinato. Los ravioles hervidos están alineados perfectos, están muy ricos". Pero Betular le hizo una advertencia: "Los ravioles fritos están medio explotados, tenés que aprender a superar los atolondramientos de último momento".

En último lugar, Charlotte Caniggia también hizo dos platos que llevaron a la decepción del jurado. Donato le dijo: "Vos tampoco hiciste nada bien, una pasta que está un poquito gruesa, que no se llegó a cocinar. El pesto está salado, el relleno desvanecido".

Martitegui agregó: "Los fritos están vacíos, y el que estaba lleno tenía como un rollito de jamón, era algo bastante salado dentro de una torta frita. Y la otra salsa está extremadamente salada". Finalmente, llegó el momento de los anuncios, y el jurado comunicó que Juariu era la eliminada de la velada.

Muy emocionada, la instagrammer le agradeció a todos, y entre lágrimas dijo: "Estar acá es un montón. Mi meta era no irme primera, no puedo creer estar acá. Me duele irme, por eso me pongo así".