Pinamar: un joven murió en un cuatriciclo al chocar con un UTV y el que lo manejaba está grave

El accidente sucedió a 2,5 kilómetros de La Frontera, muy cerca del lugar donde murió hace días atrás una chica correntina de 33 años

Un joven de 31 años murió en un accidente mientras acompañaba a otra persona en un cuatriciclo cerca de La Frontera, en Pinamar, a metros de donde perdió la vida días atrás una correntina de 33 años.

Según confirmaron desde la secretaría de Seguridad del Municipio, el trágico accidente ocurrió en la tarde del sábado cuando dos jóvenes, en un cuatriciclo y sin casco, chocaron con un UTV, un vehículo similar pero con carrocería y más potencia.

El joven falleció en el Hospital local por politraumatismos y fue identificado como Antonio Emilio Salinas, de 31 años. Su compañero, que también tiene 31 años y manejaba el vehículo, está grave internado en terapia intensiva. Los dos son de la localidad bonaerense de Escobar. Mientras que el piloto del UTV, un hombre de 50 años, está fuera de peligro.

La guardia del hospital de Pinamar, donde falleció el joven.

Lucas Ventoso, de la secretaría de Seguridad, advirtió que estos accidentes, que muchas veces terminan con fallecidos, son producto de que los turistas se meten con sus cuatriciclos en la zona de los médanos, que está fuera de los límites de Estado. Y lo hacen "incumpliendo las medidas de seguridad".

"Entran por Costa Esmeralda, o por la ruta, incluso a veces por el corredor seguro de la playa. En todos lados hay carteles que indican que no se puede pasar los 40 kilómetros y con casco. Y a los médanos no pueden entrar, es terreno privado. Pero lo hacen igual", contó.

Ventoso advirtió sobre el peligro que implica meterse en la zona de los médanos. "La madre que se mató, de 33 años, no mató a sus hijos de casualidad. Hay que terminar con esta locura, con este delirio. Entran como si fuera el Sahara, y no saben o no toman conciencia de los peligros que corren", explicó a La Nación.

Hace pocos días atrás, hubo otra tragedia cuando una mujer de 33 años perdió el control de un cuatriciclo luego de saltar un médano. El vehículo, modelo Cforce 625, giró en el aire, e impactó sobre su cráneo, provocando heridas mortales. Al momento del accidente, dos menores de edad, de dos y de siete años e hijos de la víctima, y una mujer de 36 años viajaban arriba del cuatriciclo. Ninguno de los cuatro ocupantes llevaban casco.

Los accidentes mortales con cuatriciclos y vehículos preparados para la circulación en la arena se repitieron en los últimos años en Pinamar y otras zonas de la costa.

Una tragedia de esas características ocurrió en febrero de 2019 en un sector de dunas, casi en el límite entre los partidos de Pinamar y de la Costa, donde murió una mujer que viajaba el asiento de acompañante de un UTV (Utility Task Vehicle). La víctima fue aplastada por el vehículo, que tras una mala maniobra, quedó volcado sobre el lateral derecho.

Muchos cuatriciclos y UTV inclumplen normas en la playa.

En enero de 2018 también se conmocionó por un mortal accidente en el límite entre el Partido de la Costa y Pinamar, en los alrededores del desarrollo urbano Costa Esmeralda. En esa ocasión falleció el menor Franco Catanzaro, de 7 años, que estaba al volante de un pequeño cuatriciclo cuando fue atropellado por otro de mayor porte que había saltado una duna sin advertir la presencia del vehículo conducido por el niño.

Antes se registraron otras muertes con esas características: Hernán Robert, de 30 años, falleció al chocar de frente contra una duna, en un predio privado ubicado en Pinamar, mientras que en vísperas de fin de año de 2017, Hernán Rebol, de 18, falleció aplastado por su cuatriciclo en Monte Hermoso.