Novak Djokovic apeló su deportación de Australia y pasó la noche encerrado en un hotel: ¿cuándo se define su situación?

En medio de un escándalo internacional, el tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, apeló su deportación de Australia luego de que las autoridades fronterizas revocaran su visa por no presentar los requisitos para ingresar al país. La expulsión del deportista queda aplazada hasta el lunes, cuando un juzgado australiano tomará una decisión final sobre el recurso presentado por su equipo legal.

El campeón defensor del abierto de Australia permanecía encerrado en la habitación de un hotel en la ciudad de Melbourne dispuesto como centro de detención de inmigrantes en el Park Hotel en el barrio de Carlton.

Djokovic, que puede ser expulsado de Australia en las próximas horas, interpuso un recurso ante el Tribunal Federal del Circuito para poder quedarse y disputar así, desde el 17 de enero, el Abierto que cada enero se disputa en ese país y donde tanto él como el español Rafael Nadal aspiran a ganar el título número 21 del Grand Slam. En el tuit siguiente aparece la única foto de Djokovic en Australia:

This is Djokovic at Melbourne Airport last night. I have spoken to the man who took this photo. He says Novak showed a bundle of papers to Border Force with Tennis Australia logos on it. It feels to me Djokovic legitimately felt like he had an exemption thanks to TA. @2GB873 pic.twitter.com/uOtSYyBOR7 — Chris O'Keefe (@cokeefe9) January 6, 2022