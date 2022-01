Anunciaron el cierre de una histórica librería de la avenida Corrientes

La librería, inaugurada en 1960, no pudo superar el desplome de las ventas y el golpe que la pandemia propinó a la actividad en la zona

Después de 60 años, la librería Lorraine, ubicada en avenida Corrientes 1513, en el centro porteño, confirmó que bajará las persianas a fines de enero debido "a la caída de ventas y a un escenario complicado por la pandemia que no llegó a reactivar" pese a la vuelta de actividades en la zona.

Fundada en 1960, la librería debe su nombre al cine homónimo que estaba junto al primer local en el que funcionó y hoy se la puede visitar de lunes a viernes de 11 a 18.

Su encargada, Mirna Sirera, dijo a la agencia Télam que "hubo otros momentos de baja de ventas pero no como el actual, la actividad en la zona no volvió a ser la misma: hay muy pocos turistas y bajó la cantidad de gente que venía a trabajar a las oficinas. No hay plata en los bolsillos".

Sirera es la hija de la actual dueña, Cayetana Buscemi, y asegura que no ha tenido conversaciones con autoridades nacionales ni municipales, si bien destaca la implementación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), del Gobierno nacional por algunos meses, y de la Noche de las Librerías, organizada por el Gobierno porteño, como una actividad "de concentración de público y ventas" que, sin embargo, "no logró hacer cerrar las cuentas" y, por eso, "la decisión de cierre persistió".

La librería Lorraine, parte del paisaje típico de la avenida Corrientes.

Un hito de la avenida Corrientes, en liquidación final

"Desde 1960 en la cultura", se puede leer en la Librería Lorraine, donde hoy los libros se ofrecen a 50 pesos o tres por 120; mientras que las novedades serán devueltas a las editoriales, explicó Sirera.

Si bien el local ubicado en la avenida Corrientes, entre Paraná y Montevideo, quedará vacío a fin de mes, los ejemplares que no se hayan vendido se pondrán a la venta a través de una página web creada especialmente.

Según una encuesta de la Cámara Argentina del Libro (CAL) de marzo de 2021, la caída de ventas fue generalizada y osciló del 26% al 50% y entre los cierres de los últimos tiempos están la emblemática Librería de las Luces, Mr. Hyde, las dos sucursales de A libro abierto; Los Argonautas de avenida de Mayo; Las mil y una hojas de Palermo, y Librería Waldhuter, ubicada en avenida Santa Fe 1685.

Nueva ola de coronavirus: cómo impacta en las empresas

La expansión de los contagios con Covid-19 actualiza los peores temores en los principales resortes de la economía. Ocurre que, por efecto de la multiplicación de casos de infectados y contactos cercanos, se disparó el ausentismo en diversos rubros y tanto la provisión de servicios como la producción poco a poco comienza a resentirse. Así se lo hicieron saber a iProfesional representantes de diferentes segmentos, que advirtieron un cercano parate comercial fuerte si la nueva ola no afloja en el corto plazo.

En esa dirección, desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) su titular, Daniel Rosato, señaló que en las últimas dos semanas el ausentismo aumentó al menos 20 por ciento debido a la escalada de casos positivos. El directivo pronosticó un incremento mayor en los próximos días y reclamó la discusión de medidas para evitar el freno total de las industrias.

El presidente de IPA expuso que el contexto redundará en una suba mayor de los costos para las pymes. Y que eso se traducirá en una caída en la oferta de insumos.

"Los costos se incrementarán y traerá problemas en la producción, si es que generamos una acción preventiva que acompañe los protocolos implementados", afirmó Rosato, quien además señaló que "la ausencia laboral por presuntos contagios es multiplicador y las ART no las consideran dentro de la cobertura de salud".

"Esto va a afectar a la producción en la industria porque no podemos reemplazar personal capacitado por otro sin experiencia", anticipó.

Desde el entorno de la Unión Industrial Argentina (UIA) reconocieron a iProfesional que el ausentismo ya se ubica en torno al 25 por ciento y que la situación de abastecimiento podría complicarse en breve si no disminuye el caudal de contagios. Lo mismo indicaron voces cercanas a la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).

La entidad emitió un comunicado con críticas a las ART por la situación que atraviesan las coberturas. "Ante la situación récord de contagios por la variante Ómicron de Covid-19, las ART están rechazando las solicitudes del personal enfermo por encontrarse fuera de la cobertura excepcional de emergencia", expresó la organización mediante un comunicado.

"Las ART no nos están acompañando. Sabemos que los trabajadores que tengan Covid o contacto estrecho van a suspender su período vacacional y lo van a pedir más adelante. Esto nos perjudica mucho en términos de costos. Es un tema que tenemos que discutir porque preocupa mucho a la pequeña y mediana empresa", afirmó al respecto Marcelo Fernández, presidente de CGERA.

En nichos industriales como la producción de neumáticos señalan que el volumen de infectados complicó aún más la disponibilidad de unidades. El segmento atraviesa el faltante de productos importados y ahora comenzó a dificultarse la fabricación dentro de la Argentina.

Las pymes reconocen niveles de ausentismo superiores al 20 por ciento.

"Las entregas de marcas locales como Fate se complicaron por la aceleración de los contagios. Las plantas que hacen neumáticos para autos, camionetas, camiones y maquinarias a nivel local están trabajando al 30 por ciento de su capacidad", sostuvo ante este medio Jorge Martínez, titular de la comercializadora del oeste bonaerense –con base operativa en Trenque Lauquen– Martínez Hermanos.

Otro sector que se está complicando es el de la gastronomía. En diálogo con iProfesional, Carlos Yanelli, titular de la Cámara de Restaurantes porteña, sostuvo que los contagios también se están multiplicando fuerte en el sector. Y que la ausencia de personal es notoria en Capital Federal, pero que aún no llega a los niveles dramáticos que evidencia la Costa atlántica.

"En la Ciudad se están dando, claro. Hay cadenas que ya tienen un nivel preocupante de complicaciones porque tienen mayor cantidad de locales y personal. Trabajan con menos personal pero mantienen los locales abiertos. Las estructuras se van a complicar si sigue bajando la cantidad de personal", advirtió.

"Estamos en una situación de análisis día por día. Por fortuna todavía no llegamos al escenario de ciudades del interior como Mar del Plata. En ese caso ya ocurre que hay establecimientos que están siendo atendidos por sus propios dueños", comentó.

Vuelos, complicados

A la par de estos segmentos, nicho aerocomercial sigue calentándose por efecto de la renovada acción de los gremios del sector, que reclaman medidas de protección para el personal y anticipan un potencial nuevo parate por efecto de la actual ola de Covid-19.

En ese sentido desde APLA, la asociación que integra a los pilotos, anticiparon que, de no bajar el ritmo de proliferación del virus, lo que viene son cancelaciones masivas y reprogramaciones en el corto plazo.

Aunque desde la organización señalaron que esto ocurrirá con los servicios de cabotaje, en el ámbito contemplan esa posibilidad, también, para las rutas internacionales. Vale recordar que sólo en los primeros tres días del año, en países como Estados Unidos llegaron a cancelarse más de 5.000 vuelos por el contagio de los pilotos.

En torno a APLA entienden que algo similar comenzará a ocurrir en la Argentina. "Las cancelaciones de vuelos serán masivas porque todos los días hay casos de Covid. Con el plan Previaje estábamos muy embalados en salir adelante y este aumento de casos es una muy mala noticia. La pandemia nos pegó a todos", dijo al respecto Pablo Biró, secretario general del gremio.

Por la proliferación de contagios se activaron restricciones en Aeroparque y Ezeiza.

"Es muy posible que haya reprogramaciones de vuelos por los aumentos de casos", avisó el dirigente. "Todavía las cancelaciones no son masivas pero habrá mucha reprogramación de vuelos porque estamos cayendo como moscas. El virus camina de un modo que asusta. Todos los días tenemos equipos de trabajo, tripulaciones en tierra, en hangares, en aeropuertos, las tripulaciones abordo, los pilotos, que se bajan incluso por contacto estrecho", añadió.

Los dichos de Biró se alinean con lo anticipado por otros gremios a principios de esta semana. En ese sentido, desde ATEPSA, la asociación que integra al personal de navegación aérea, elevaron una carta ante las autoridades del rubro reconociendo "posibles demoras y cancelaciones en los servicios que afectarían los vuelos por la falta de personal".