Desde el Gobierno respaldan la marcha contra la Corte Suprema: "Es sano que la gente se pronuncie"

Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, se refirió a los proyectos del oficialismo en el Congreso para avanzar en una reforma judicial

El viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, apoyó la movilización que se hará en contra de los miembros de la Corte Suprema y llamó a que la gente se sume a la manifestación contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.

"Hay mucha gente con hartazgo", dijo el funcionario, y agregó que "me parece bien (la marcha)", ya que "toda expresión popular directa de la gente siempre la avalo y me parece sano y necesario que la gente se pronuncie y manifieste su opinión".

"Siempre estoy a favor de la manifestación popular de la gente, cuando sin intermediarios le dice a los poderes hegemónicos su opinión y límites, porque estamos llegando a límites que el gobierno de Mauricio Macri los superó, barriendo con todo en materia de manipulación política, judicial y protección del poder mediático", añadió Mena.

La convocatoria a una nueva movilización al Palacio de Tribunales porteño fue realizada por diversas organizaciones sindicales y será para el martes 1 de febrero a las 18, bajo la consigna "Basta de injusticia y lawfare".

Uno de los que hizo el lanzamiento fue el dirigente piquetero Luis D'Elía, quien llamó a una marcha para "echar" a todos los miembros de la Corte. D'Elía es uno de los dirigentes que refleja el pensamiento duro del kirchnerismo en materia judicial.

"El final del lawfare en la Argentina se tiene que terminar con el pueblo en la calle y que echemos a patadas a esta Corte miserable", había dicho D'Elía cuando llamó a la marcha aunque luego aclaró que retiraba "lo de patadas porque nadie quiere violencia".

Proyecto hacia la reforma judicial

El viceministro también se refirió a los proyectos del oficialismo en el Congreso para avanzar en una reforma judicial pero que hasta el momento no han tenido éxito y que con la nueva conformación en Diputados y el Senado, se ven cada vez más lejanos.

"Hemos enviado proyectos para adecuar el funcionamiento del órgano de administración del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, de fortalecimiento de la Justicia federal y otras que se irán atendiendo para las demás areas", señaló.

"Es necesario conjugar todos los proyectos sobre la reforma judicial, no pueden ser propuestas aisladas y como dijo el Presidente, el Gobierno está trabajando y los va a impulsar", sentenció Mena.

Alberto: "La Corte tiene un problema de funcionamiento muy serio"

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar este lunes a la Corte Suprema de Justicia, al afirmar que tiene "un problema de funcionamiento muy serio" y sostuvo que "empezó a degradarse la credibilidad" del tribunal durante la gestión del ex mandatario Mauricio Macri.

En medio de una referencia al caso de la dirigente kirchnerista Milagro Sala, detenida desde hace casi seis años en la provincia de Jujuy, Fernández cuestionó el rol del máximo tribunal en diversos temas y evaluó: "Creo que en la Corte Suprema hoy en día hay un problema de funcionamiento muy serio".

"La verdad es que yo soy el Presidente y quiero ser respetuoso de las instituciones, pero también soy un hombre que respeta el estado de derecho y que entiende que la Justicia es uno de los tres poderes de la República. Hay algo que está funcionando mal. Que hoy todavía Milagro Sala esté detenida es que hay algo que está funcionando mal", sostuvo el jefe de Estado en declaraciones radiales.

Fernández recordó la reforma de la Corte que se llevó a cabo en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y puntualizó: "No buscamos jueces que fueran afines a nosotros. Así llegaron Elena Highton, (Ricardo) Lorenzetti, (Eugenio) Zaffaroni, Carmen Argibay, que fue tan importante, y se quedaron inclusive tres miembros que merecían todo nuestro respeto, que eran De Lucio, Petracchi y Carlos Fayt".

"A mí me parece que desde el momento que el gobierno de Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz), empezó a degradarse la credibilidad. Cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante", afirmó el Presidente.

Corte Suprema: el presidente Fernández cuestionó el desempeño de los magistrados

Fernández cuestionó el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la ley que rige al Consejo de la Magistratura y ordenó su reforma, al que calificó como "increíble" y agregó: "Un alumno de primer año sabe que una ley que ha sido derogada no puede nunca recuperar su utilidad por una sentencia. Necesita otra ley que la vuelva a poner en vigencia".

El mandatario desvinculó sus cuestionamientos de los procesos judiciales que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner y explicó: "Lo que yo proponía nada tiene que ver con Cristina. La Corte Suprema jamás trató una queja de las 14 quejas que Cristina presentó, jamás".

"Cuando la Justicia funciona mal, no es que funciona mal para un ex presidente o ex ministro, funciona mal para los ciudadanos. Cuando los despiden y hacen un juicio, si la Justicia no funciona bien, pierden. El problema de la Justicia es muy agudo y por eso hay que asumirlo, para que funcione como lo que es: un servicio", agregó el mandatario.

En el marco de sus críticas al Poder Judicial, Fernández señaló que "el abuso que se hizo de la prisión preventiva durante los cuatro años del gobierno anterior es increíble", al tiempo que también apuntó contra el uso de la figura de "asociación ilícita" en varios casos, entre ellos el de Sala.

"Es sabida mi posición sobre el tema Milagro Sala. Es un tema preocupante por la forma en que los procesos se desarrollaron según dicen muchos organismos de derechos humanos", señaló el Presidente.

En este sentido, indicó: "Días atrás, en una de esas causas de espionaje en los tribunales federales, la Cámara Federal rápidamente se ocupó de quitar la figura de asociación ilícita sobre los que aparecían involucrados. Eso no ocurrió en los años de Macri, cuando se hizo un abuso de la figura de asociaciónilícita increíble".

"El delito más grave que según la Justicia jujeña cometió Milagro Sala es el de administración fraudulenta. La pena máxima de ese delito es seis años y uno debería llegar a la conclusión de que ha cumplido con esa pena. ¿Por qué sigue detenida? Porque le agregaron la asociación ilícita", agregó. En este sentido, Fernández remarcó que "en marzo la Corte va a hacer dos años que tiene en tratamiento el fallo de Milagro Sala y no pasa nada".

Pese a las críticas, Fernández evitó confirmar si tiene previsto impulsar un proyecto de ley para reformar la Corte Suprema de Justicia y tomó distancia de la posibilidad de que el oficialismo promueva algún juicio político.

No obstante, sus críticas al máximo tribunal se dieron luego de que el viceministro de Justicia, Martín Mena, apoyara la movilización que un sector del kirchnerismo convoca para el

Por otra parte, el Presidente rechazó los argumentos esgrimidos por María Eugenia Vidal sobre la escandalosa mesa judicial bonaerense y dijo que "es un delito utilizar la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir las razones para poder detenerla".

En declaraciones a Radio 10, Fernández señaló que "es muy preocupante que haya mandado a un ministro y a un intendente a reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista" y dijo que si para Vidal "eso es una acción institucional, yo me rindo".