Rating: preocupación en Telefe por la pérdida de audiencia de MasterChef Celebrity

A pocos días de cumplir un año al aire, Florencia Peña anunció el final de Flor de equipo, que en los últimos meses perdió ante LAM y El Zorro

La tercera temporada de MasterChef Celebrity Argentina no tiene los niveles de audiencia de las anteriores ediciones. El programa pasó de meter picos de 25 puntos en la segunda temporada, a apenas superar los 14 puntos de audiencia. Aunque sigue siendo el programa más visto de la TV abierta porteña, la caída en el rating es lenta pero sostenida.

El horario estelar del martes comenzó con Telefe Noticias con 9,1 puntos de rating, mientras que Telenoche se ubicó segundo con 8,1 puntos. A continuación, la previa de Por el mundo peleó el primer puesto con Los 8 escalones del millón, el programa de Guido Kaczka, en eltrece con 9,7 puntos de rating.

MasterChef Celebrity consechó un pico de 14,4 puntos de audiencia, y fue el programa más visto del martes. Le ganó a Los 8 escalones del millón, que tuvo una cota máxima de 10,8 puntos. La segunda parte de Por el mundo lideró su franja con 11,2 puntos, mientras que La 1-5/18 se ubicó en segundo lugar con 9 puntos de rating.

La ausencia de Darío Barassi lastra a 100 argentinos dicen

El cambio de conductores en 100 argentinos dicen no da los resultados esperados en eltrece. Si bien el rating ya había comenzado a bajar con Dani "La Chepi", el primer reemplazo de Darío Barassi, el panorama empeoró cuando llegó el turno de Manu Viale, quien registró uno de los peores ratings de la historia del programa.

Este martes 100 argentinos dicen marcó apenas un pico de 4,2 y un piso de 2,5 puntos, aunque se ubicó en el segundo lugar de la franja. En la vereda de enfrente, con amplia ventaja, Zuleyha lideró con un pico de 8,1 puntos, en la tarde más calurosa en Buenos Aires en décadas.

Además de sus vacaciones, Barassi tiene compromisos laborales para enero y febrero. El actor estará ocupado con una nueva serie para la plataforma Star +. Con la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la ficción contará con los papeles protagónicos de Barassi, Gastón Cocchiarale, Gabriel "Puma" Goity y Luis Brandoni. Se espera que vuelva a 100 argentinos dicen en los primeros días de marzo.

Flor Peña anunció el final de su programa: ¿quién ocupará la grilla del mediodía?

A pocos días de cumplir un año al aire, Florencia Peña anunció el final de Flor de equipo, que si bien tiene números aceptables de audiencia, perdió el liderazgo en los últimos meses ante Los ángeles de la mañana, y ahora con El Zorro, ambos en eltrece.

"Quería contarles que a fin de mes termino con #FlorDeEquipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz", dijo la conductora en su cuenta de instagram.

"Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida", agregó.

"Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo. #FlorDeEquipo es de los proyectos más lindos que hice", confesó la intérprete del personaje de Moni Argento.

"Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando. "Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara. Sepan que ya son parte de mi historia. ¡Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo", cerró Peña.

El horario de las 11.30 lo ocuparía la actriz Georgina Barbarossa con su nuevo programa "Historias de cocina", para darle lugar en marzo al nuevo programa de Ángel de Brito en Telefe.