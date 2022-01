"Bomba ciclónica" pone en alerta a Miami: sensación térmica de 0ºC y "lluvia de iguanas"

La "bomba ciclónica" que afecta a Estados Unidos ya causó grandes estragos. Más de 110.000 personas se encuentran sin energía eléctrica en el estado de Massachusetts y se espera un frío intenso en Miami y sus alrededores, en donde pronostican un curioso fenómeno meteorológico llamado "lluvia de iguanas".

En efecto, más de 30 millones de personas se encuentran bajo avisos de tormenta invernal, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, y las autoridades de la costa este llamaron a los ciudadanos a no dejar sus hogares a menos que sea necesario, debido a que el evento climático provocará mucho frío, fuertes vientos y varios centímetros de nieve.

"Gran parte del estado de Florida permanecerá mayormente despejado y frío esta noche con la posibilidad de que caigan iguanas dispersas o aisladas de los árboles debido a las temperaturas bajo cero que pueden paralizarlas temporalmente", afirma el Centro de Predicción del Tiempo según CNN.

En la costa este de Estados Unidos, la tormenta sigue moviéndose. Es por eso que los estados de Massachusetts, Nueva Jersey, Maryland, Nueva York y Rhode Island, declararon emergencia. Más de 1500 vuelos fueron cancelados en el área. Y 463 de ellos corresponden a aviones que salían del aeropuerto John F. Kennedy, según la página especializada Flight Aware.

A large winter storm is increasingly likely to impact portions of the central U.S. the middle of next week and may bring a variety of winter hazards including significant snow, sleet, and freezing rain. Here are the latest Key Messages for this potential winter storm. pic.twitter.com/iooOttXNGl — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 29, 2022