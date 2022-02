Fuertes revelaciones del acompañante terapéutico de Maradona: "Dormido, nombraba a Claudia"

Carlos Cottaro fue el acompañante terapéutico de Diego Maradona desde que salió de la clínica donde lo operaron de un hematoma subdural hasta unas semanas antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

En Nosotros a la mañana, el periodista Carlos Monti quiso saber si "Diego Maradona te manifestó a quién o quiénes extrañaba", y la respuesta fue inmediata y contundente: "A la madre y a Claudia. Siempre".

"Nunca superó la muerte de Tota", aseguró respecto de la mamá de El Diez, fallecida en 2011, cuando el DT estaba en Dubai y no llegó a tiempo para poder despedirse de ella.

"No se perdonaba no haber podido llegar a verla cuando estaba mal", contó.

Cottaro dejó en claro que él se ocupó profesionalmente de Maradona hasta que fue desvinculado por la psiquiatra Agustina Cosachov, quien, vale recordar, está imputada en la causa donde se investiga la muerte de Diego.

"Yo estuve cuando (Maradona) estaba cableado y se alimentaba por vía, y me tenía que quedar hasta que se le pudiera dar medicación por boca", dijo. Y reveló que Diego "cuando se recuperó, todavía medio dormido, nombraba a Claudia. Inconscientemente...".

En la entrevista, le preguntaron si tal vez Diego, aunque separado de Claudia Villafañe desde 2003, no habría podido superar que ella estuviera en pareja con Jorge Taiana, Cottaro precisó: "No sé si no soportó que ella hubiera formado una nueva pareja, pero que tenía amor se notaba".

Carlos Cottaro lanzó una durísima acusación contra el entorno que tuvo Diego Maradona en el último tramo de su vida: consideró que deberían haberles hecho una rinoscopía a sus integrantes para saber si estaban o no en condiciones de cuidarlo y ayudarlo a curarse.

"¿Te sorprendió la muerte de Diego?", le preguntó Sol Pérez. Y él respondió: "Me agarró parado en Belgrano y Entre Ríos, me paré a llorar en un supermercado que estaba ahí, porque no lo podía creer. Pero, lamentablemente, no me sorprendió. Porque se veía que se estaban ocupando de una parte. Y el tema de la problemática era mucho más integral".

"¿De qué parte se ocupaban?", repreguntó Carlos Monti. "Por momentos, se ocupaban de la parte adicciones cuando estuve yo -contestó-. Después, se ocupaba un nutricionista. Pero nunca se terminó de armar un equipo homogéneo que dijera ‘vamos todos para acá, pase lo que pase, acá no se quiebra nadie’. Ahí empezaban ‘No, corramos a este, que vaya este’…".

"¿Quién comandaba ese supuesto equipo?", quiso saber el panelista. "Yo no lo sé. Yo me manejaba con la psiquiatra (Agustina Cosachov) y con (Leopoldo) Luque (el médico). La cabeza era Luque, pero todos los que estaban alrededor tenían algo de poder".

Y dicho eso, lapidario, disparó: "Dentro de la enfermedad de la adicción, habría que haberles hecho un análisis a todos los que estaban ahí…".

"Es fuerte lo que estás diciendon", le advirtió Carlos Monti. "¿Decís que habría que haberles hecho una rinoscopia a todos los que estaban alrededor de Diego?".

Lejos de desdecirse, Carlos Cottaro ratificó lo que acababa de declarar: "Claro, por supuesto. ¿Cómo me va a tratar alguien a mí por drogas si se droga? ¿Cómo me va a tratar alguien a mí por el tema de la noche si vive de noche?".

"¿Pero de quién hablás en este caso?", intervino Sol Pérez. "De los amigos, la custodia y todos los que rodeaban a Diego en ese momento y que, supuestamente, eran la parte sana que no dejaba que se infectara Diego. Y, en realidad, la infección estaba ahí", aseguró el acompañante terapéutico.

"¿Esto vos se lo transmitiste a (Agustina) Cosachov y a (Leopoldo) Luque?", le consultaron. "¡Pero era evidente, hay cosas que no necesitás hablar!", exclamó Cottaro.