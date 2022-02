La familia Moyano quiere alquilar una mansión y los vecinos del country juntaron firmas para rechazarlos

Residentes del Club de Campo Abril, un exclusivo country ubicado en la localidad de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, juntaron firmas para manifestar su rechazo al arribo de la familia Moyano, que presentó una solicitud para alquilar una lujosa propiedad que cuesta alrededor de 5.000 dólares mensuales.

Quien hizo el pedido formal fue Liliana Esther Zulet, la tercera esposa de Hugo Moyano. Es que, para ingresar como inquilino o como propietario, es necesario conseguir la aprobación de la Subcomisión de Admisión, que depende del Directorio del Club.

Cuando el rumor comenzó a expandirse dentro de los muros de ese barrio cerrado, los vecinos decidieron exponer su desacuerdo. Para eso, enviaron una carta al Directorio: "Nos dirigimos a ustedes en calidad de vecinos de la comunidad de Abril, quienes nos encontramos muy preocupados por el fuerte rumor que da por hecho la presentación de una solicitud de admisión por parte de la familia Moyano de alquilar una propiedad en nuestro club".

"Al respecto, queremos dejar asentado nuestro total repudio y absoluta negativa a la admisión de dicha familia en nuestra comunidad. Consideramos sumamente que nuestra voz sea escuchada en un caso tan sensible como este", cerraron.

Así sería la mansión que quiere alquilar Moyano.

Lo cierto es que no existe ningún motivo formal por el cual la familia Moyano no pueda unirse al Club Abril. Por su parte, la Comisión de Residentes hizo una encuesta entre todos los casi mil propietarios del barrio para conocer su opinión. El resultado fue elocuente: el 65% no quiere la presencia del sindicalista camionero y de su familia.

Sin embargo, esa consulta no tiene ningún efecto. Por eso, el Directorio tendrá la última palabra sobre el pedido de los Moyano. ¿Escuchará la palabra de los vecinos o aceptará la solicitud presentada por Liliana Zulet?

Según le confiaron al medio Data Clave, la propiedad que está en la mira del presidente de Independiente está "desarrollada en dos plantas, es muy espaciosa, luminosa y bien distribuida, posee una galería, piscina y parque; siete habitaciones (tres con baño en suite), dos terrazas con vista el golf y calefacción por losa radiante". Todo eso, distribuido en los casi 500 metros cuadrados de superficie cubierta.

Abril, el lugar donde busca instalarse el dirigente gremial.

A pesar de la movida impulsada por los vecinos, un miembro de la familia Moyano ya consiguió hace tiempo hacerse socio. Tal como informó TN, Valeria Salerno, hijastra de Hugo, compró una mansión en ese lugar y hasta fue vista jugando en las canchas de tenis.