Tarjeta SUBE: cómo cargar el saldo en minutos directo desde el celular

a tarjeta SUBE es el servicio que le permite a los usuarios del transporte público, ya sea trenes, subtes o colectivos, abonar los pasajes de forma rápida y sencilla a través de recargas de saldo. En este sentido, a la posibilidad de recargar la tarjeta a través de "Puntos SUBE", se suma una nueva opción: cargar y acreditar saldo directamente desde el celular.

El sistema de recarga de SUBE ya contaba con la posibilidad de cargar saldo a la tarjeta desde un celular, ya sea mediante Mercado Pago, Ualá o el homebanking de una entidad bancaria. Sin embargo, este tipo de recarga requería el acercarse a una terminal de carga para apoyar la tarjeta y que así se acreditara el saldo. Tras las últimas novedades, el 100% de este proceso puede realizarse a través de un celular.

¿Cómo acreditar el saldo directamente desde el celular?

Para llevar a cabo la validación de las cargas realizadas en la tarjeta SUBE, los usuarios deben disponer de: la aplicación móvil "Carga SUBE", conexión inalámbrica a internet y un smartphone con sistema operativo Android (versión 4.4.1 o superior) y tecnología NFC.

Aquellos usuarios que cuenten con todos lo necesario, podrán acreditar el saldo directamente desde sus celulares realizando los siguientes pasos:

Cargar saldo a la tarjeta SUBE utilizando Ualá, Mercado Pago o la app de alguna entidad bancaria.

Descargar en el celular la aplicación "Carga SUBE" desde la tienda de aplicaciones del dispositivo.

Activar en el menú del smartphone la opción "NFC".

Ingresar a la aplicación "Carga SUBE" y seleccionar la opción "Carga tu SUBE".

Para finalizar, basta con apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular y la carga se acreditará automáticamente.

En caso de que falle el procedimiento, es necesario concurrir a una terminal de carga automática para así poder acreditar la recarga realizada.

Por otra parte, a través de este método y esta aplicación, es posible conocer con cuánto dinero cuenta una tarjeta SUBE en tiempo real con solo apoyarla en el celular.

¿Cómo dar de baja la tarjeta SUBE?

En la Argentina la única forma de pagar y usar el transporte público es con la tarjeta SUBE. ¿Pero cómo se puede dar de baja la SUBE si es necesario?

Puede ocurrir que necesites dar de baja la SUBE si la perdés o te la roban, y para ello hay un procedimiento.

Si tenías registrada tu tarjeta vas a poder dar de baja la SUBE sin perder el saldo que tenías cargado al momento de quedarte sin ella.

Si no la tenías registrada, por supuesto, no es necesario dar de baja la SUBE.

En la siguiente nota te contamos cuáles son los diferentes métodos que están disponibles para dar de baja la tarjeta SUBE.

¿Cómo dar de baja la SUBE?: qué es la Tarjeta SUBE

La tarjeta SUBE es el plástico con el que se abonan los viajes en colectivos, subtes y trenes en gran parte del territorio argentino. Se llama así porque pertenece al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Es fundamental adquirir una SUBE si vas a moverte por alguna de las principales ciudades de la Argentina. Los puntos de venta habilitados para venderla son cientos en todo el país y podés conocerlos en el siguiente sitio web oficial.

De la misma manera, si cargaste saldo en tu tarjeta pero la perdiste, se gastó el plástico, se rompió o te lo robaron, no te preocupes. Siempre que la hayas registrado podrás dar de baja la SUBE extraviada y recuperar tu saldo en una nueva.

¿Cómo dar de baja la SUBE?: tres opciones

Tenés varias opciones mediante las que podés dar de baja la SUBE que perdiste o te robaron

Si necesitás dar de baja una tarjeta SUBE, tenés varias formas de hacerlo de acuerdo a tu conveniencia.

En principio, si registraste la tarjeta tenés que tener una cuenta en el sistema oficial de SUBE.

Podés ingresar a tu cuenta para dar de baja la SUBE tanto desde la web Mi SUBE como desde la aplicación para móviles de la Tarjeta.

En ambos métodos online encontrarás un procedimiento a seguir para dar de baja la SUBE.

Por otra parte, la segunda opción para dar de baja la SUBE es concurrir a alguno de los Centros de Atención de la Tarjeta SUBE.

En caso de que optes por esta metodología, no dejés de llevar tu documento nacional de identidad (DNI) ya que para dar de baja la SUBE en cualquiera de esos centros te lo requerirán, de manera de comprobar que la tarjeta a desvincular estaba asociado a tu número de documento.

También te consultarán el motivo por el que querés dar de baja la SUBE. Y en caso de ser beneficiario de la Tarifa Social, se necesitará el PIN SUBE que se podrá obtener en el apartado que se denomina "Programas y beneficios" dentro de la App "Mi ANSES".

Cómo dar de baja la SUBE por teléfono

Podés dar de baja la SUBE por teléfono pero tené a mano tu DNI

Por último, siempre tenés la opción de dar de baja la SUBE por teléfono.

Tenés que comunicarte al siguiente número: Llamando al 0800-777-SUBE (7823). Te atenderá un conmutador, y tenés que marcar la opción 1 para iniciar el proceso de dar de baja la SUBE.

Para continuar, tené en cuenta que te pedirán tus datos personales y tu clave del sistema SUBE.

Para dar de baja la SUBE podés llamar todos los días, durante las 24 horas a ese número. Te requerirán los mismos datos antes mencionados para las otras vías para dar de baja la SUBE.

¿Qué pasa si encuentro la SUBE que di de baja?

Una vez que das de baja una tarjeta SUBE, por el motivo que sea, no podés volver a utilizarla.

Si encontrás la tarjeta que diste de baja, no la cargues ni la uses. Se encuentra en proceso de bloqueo y no podrás realizar reclamos.

SUBE: cómo saber si está registrada

Si querés confirmar si tu tarjeta estaba registrada para dar de baja la SUBE que perdiste, se te rompió o te robaron, también es posible.

El gobierno nacional, que maneja el sistema de la tarjeta para el transporte público, puso a disposición un buscador desde el cual podrás enterarte si tu tarjeta estaba registrada.

Si encontrás la tarjeta SUBE que diste de baja, no la podrás usar, estará bloqueada

Solo tenés que ingresar el número del plástico o tu DNI para enterarte si está consignada en el sistema y con qué datos.

El mismo sistema sirve para saber quién tiene la titularidad de una tarjeta SUBE particular de la cual tenés el número.

Dar de baja la SUBE y recuperar el saldo

Como ya dijimos, el mayor problema al perder tu tarjeta no es dar de baja la SUBE sino recuperar el saldo que tenías cargado en el plástico extraviado o robado.

Pero no te desesperes: siempre que la tarjeta en cuestión haya estado registrada, es posible recuperar el saldo.

Claro que antes de asignar ese saldo a un nuevo plástico deberás adquirir uno nuevo en alguno de los Puntos SUBE o Centros de Atención.

Una vez que lo tengas, el procedimiento para recuperar el saldo es muy fácil, pero deberás como primer paso dar de baja la SUBE perdida o robada que está asociada a tu DNI. Luego de dar de baja la SUBE, asociás tu nueva tarjeta al número de documento.

Dar de baja la SUBE y cargar el saldo a otra tarjeta

Recibirás un correo electrónico en 72 horas hábiles tras dar de baja la SUBE original, informando si tenías saldo en la misma y los pasos a seguir para recuperarlo.

También, podés consultar el saldo que tenías por teléfono, nuevamente en el número 0800-777-SUBE (7823), opción 3.

Vas a poder recuperar tu saldo recargándolo en la nueva tarjeta desde las terminales automáticas de SUBE en Puntos SUBE, estaciones de tren o de subte; a través de la aplicación de carga SUBE para dispositivos móviles o del dispositivo de conexión móvil del sistema.

SUBE: ¿cómo crear la cuenta?

Si la tenés registrada en tu cuenta, podés dar de baja la SUBE

Como ya dijimos, para dar de baja la SUBE y recuperar el saldo que tenías vigente en la tarjeta perdida o robada, la misma tiene que haber estado registrada en el sistema a tu nombre, con tu número de DNI. Al registrar la tarjeta, se puede cuidar el saldo y acceder a la información de los viajes, en cualquier lugar que se encuentre la persona.

Registrar la tarjeta implica crear una cuenta en el sistema de SUBE. La cuenta se crea con el número de la tarjeta de tu propiedad y los datos personales, a través de las siguientes vías:

Formulario de la web de Tarjeta SUBE.

0800-777-SUBE (7823) opción 3.

Centro de Atención, presentando tu documento de identidad (por el momento esta opción está inhabilitada por la cuarentena que rige en el país).

App SUBE (disponible para Android o iOS).

Si se trata de un beneficiario de la Tarifa Social, se puede crear la cuenta en forma online con el PIN SUBE que se obtiene en el apartado "Programas y beneficios" de Mi ANSES, o de manera presencial en un Centro de Atención con tu último DNI vigente (por el momento esta opción está inhabilitada por la cuarentena que rige en el país).

Si olvidaste la clave para ingresar a la cuenta, se puede gestionar una nueva:

Desde la web o app SUBE (disponible para iOS y Android). Tené a mano tu DNI vigente.

Centro de Atención Telefónica: 0800-777-7823, opción 3.

En cualquier Centro de Atención, con tu último DNI vigente (por el momento esta opción está inhabilitada por la cuarentena que rige en el país).

Cómo se compra la SUBE

Ahora bien, si la persona nunca tuvo la SUBE, o si quiere comprar una nueva antes que recuperar la anterior, quizás porque no tenía saldo, también es un proceso que puede realizarse rápidamente.

Para comprar la tarjeta SUBE, se puede ir a los puntos de venta ubicados en agencias de lotería, estaciones de tren o subte y locales comerciales.

Cómo dar de baja la SUBE que es la única tarjeta con la que se puede abonar el transporte público en Argentina

En este momento, es importante recordar que se debe crear la cuenta en la página web de SUBE, ya que no solo sirve para recuperar el saldo, sino también en caso de perder o romper la tarjeta, para revisar movimientos, ver el dinero disponible y no sufrir un imprevisto a la hora de viajar, y recibir información útil del transporte público.

Luego se carga a través de homebanking, aplicaciones de pago o cajeros automáticos y se acredita la carga en una Terminal Automática, un dispositivo de Conexión Móvil o la app Carga SUBE.

Tarjeta SUBE: cómo consultar el saldo

Para saber cuánto dinero tiene el Sistema Único de Boleto Electrónico o Tarjeta SUBE, hay que hacer una simple consulta que arranca de la siguientes forma:

Paso 1: lo primero que hay que hacer es ingresar al link oficial de organismo público que administra la SUBE. Una vez en el sitio, se deben introducir los datos personales y la clave de la tarjeta.

tarjeta asociada y luego en "Acciones" se debe dar un clic a Consultar Saldo Paso 2: Una vez que se logró ingresar, en la sección Mi SUBE debe seleccionarse laasociada y luego en "Acciones" se debe dar un clic a

Paso 3: Una vez concluidas las dos etapas, el sistema dejará ver cuál es el saldo disponible.

La condición fundamental para ver el saldo es que el titular de la tarjeta se registre previamente en la página web de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Dónde se puede usar la SUBE

La SUBE se puede usar en 39 localidades del país. La idea es que su área de cobertura se amplíe cada vez más con el tiempo, unificando la herramienta para tomar un colectivo o tren en todo el país.

Actualmente, las áreas donde se puede usar son el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Bahía Blanca, Catamarca, Cipolletti, Comodoro Rivadavia, Corrientes, Formosa, General Pico y General Pueyrredon.

A las mismas se suman Gualeguaychú, Jujuy, Junín, Mendoza, Necochea, Neuquén, La Rioja, Olavarría, Palpalá, Paraná, Partido de la Costa, Pergamino, Pinamar, Rafaela, Rawson, Resistencia, Río Grande, Roque Sáenz Peña, San Carlos de Bariloche, San Juan, San Luis, San Martín de los Andes, San Nicolás de los Arroyos, Santa Fe de la Vera Cruz, Santa Rosa, Trelew, Ushuaia, Venado Tuerto, Viedma y Villa Allende.

La tarjeta se usa para viajar en transporte público pero también es posible dar de baja la SUBE.

Una de las ventajas es que se puede pagar más de un pasaje con la tarjeta, siempre que no sea beneficiario de la Tarifa Social.

Qué hacer si no anda la SUBE

No siempre la tarjeta queda inhabilitada por falta de crédito. En algunos casos, puede suceder que se quiere viajar y la misma no funciona porque hay una falla en la máquina lectora. En este caso, se puede realizar el viaje en forma gratuita presentando la tarjeta SUBE, según la Resolución 811/2011 (CNRT).

Sin embargo, también hay que cuidar el plástico, porque el maltrato puede afectar el funcionamiento y no siempre es por falla en la máquina lectora.

Para el buen funcionamiento de la tarjeta hay algunos tips a tener en cuenta. Entre ellos se destacan evitar doblarla, rasparla, perforarla, o exponerla a altas temperaturas.

Saldo negativo en la SUBE

La tarjeta es el único medio de pago que permite usar el transporte público en el área Metropolitana de Buenos Aires.

Esta tarjeta prepaga permite al usuario seguir viajando cuando su saldo se agota, es decir, viajando a cuenta de la futura recarga de la tarjeta.

La tarjeta SUBE presta actualmente un valor de 54 pesos que se pueden utilizar para viajar aún cuando el saldo del plástico esté en negativo.

Además del beneficio de saldo negativo, esta tarjeta permite conocer el saldo y recargarla en diferentes puntos de la ciudad, convirtiéndose en un proceso rápido y sencillo para las personas que pueden decidir recargarla a través de Homebanking habilitado por el Banco Nación de Argentina o por apps móviles que aceptan medios de pago como tarjetas débito o crédito.

En el caso de beneficiarios de la tarifa social, estos pueden acceder a un 55% del valor del boleto.