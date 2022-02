Las predicciones de Bill Gates: el Covid-19 ya no es tan grave, pero habrá otra pandemia peor

Bill Gates aseguró que los riesgos de sufrir una enfermedad grave por el Covid-19 se "redujeron drásticamente". Sin embargo, el millonario estimó que es casi seguro que la humanidad sufrirá otra pandemia próximamente y que será peor.

"La posibilidad de una enfermedad grave, que se asocia principalmente con la edad avanzada y la obesidad o la diabetes, esos riesgos ahora se reducen drásticamente debido a la exposición a la infección", indicó el fundador de la empresa Microsoft.

Sin embargo, en tono pesimista, Bill Gates señaló, en declaraciones al canal CNBC de Estados Unidos que "tendremos otra pandemia", con un patógeno seguramente diferente al SARS-CoV-2.

De hecho, ya en noviembre pasado Gates había pronosticado que el mundo sufriría otra amenaza similar a la del coronavirus, pero que sería todavía peor. Y en 2015 había vaticinado en una charla TED la aparición de una pandemia, agregando que "el mundo no está preparado".

Ahora, en el contexto de la Conferencia de Seguridad en Múnich, el magnate consideró que el mundo debería prepararse mejor para la próxima pandemia, y contar con vacunas más rápidamente.

Qué piensa Bill Gates sobre la próxima pandemia

"La próxima vez deberíamos intentar hacerlo, en lugar de dos años, en seis meses. Las plataformas estandarizadas, incluida la tecnología de ARN mensajero (ARNm), lo harían posible", afirmó en ese sentido.

También consideró que "el costo de estar preparado para la próxima pandemia no es tan grande. No es como el cambio climático. Si somos racionales, la próxima vez lo detectaremos temprano", lo que podría evitar que el problema "se vuelva global".

Además, el copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates aprovechó el encuentro en la ciudad alemana para anunciar que su libro que se publicará en mayo llevará el título de "Cómo prevenir la próxima pandemia" ("How to prevent the next pandemic").

Cuáles son los trucos de Bill Gates para tener buena memoria

Bill Gates es un hombre que disfruta mucho de la lectura. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es cómo hace para poder retener toda la información de los libros que devora, que son realmente muchos.

Precisamente esa fue una de las preguntas que se le hizo a Gates en un reciente AskMeAnything (AMA) en Reddit. El usuario IFlippedTheTable lanzó una pregunta el empresario que logró ser el comentario más votado de toda la entrevista grupal:

"Todo el mundo sabe que siempre te traés un montón de libros en tus viajes, y que lográs terminarlos antes de llegar a casa. ¿Cómo hacés para concentrarte y absorber tanta información, sobre todo si entiendo que el propósito principal de tus viajes no es leer?", fue la pregunta que se le hizo al multimillonario.

Fue entonces cuando Gates recomendó al redditor IFlippedTheTable que tomara notas en los márgenes de los libros. Eso sí, las notas deben ser de aquellos temas o puntos que le resulten interesantes.

"En mis vacaciones leo unas tres horas al día. Por lo tanto, leo muchos libros", indicó Gates en la entrevista grupal online. A continuación, agregó: "Solo tomo notas de un 20 % de los libros que leo por eso. Me lleva el doble de tiempo terminarlos cuando lo hago, pero entonces retengo sus lecciones o detalles".

Bill Gates respondió cuál es su método para tener buena memoria

Para Bill Gates, la clave es leer conscientemente

Precisamente en una entrevista para Quartz en 2017, Gates explicaba la importancia de leer conscientemente: "Cuando leés tenés que tener cuidado, debés estar atento y concentrado. Sobre todo si es un libro de no-ficción. ¿Estás constantemente adquiriendo conocimiento nuevo o al menos vinculando lo que leés a algo que ya sabes?".

En aquella entrevista Gates ya recomendaba el poder de apuntar en los márgenes: "Me ayuda a pensar muy bien en lo que me está diciendo el texto". Sin embargo, también aprovecha ese espacio para reflexionar: si no está de acuerdo con el punto de vista del autor, también lo anota y lo justifica lo mejor posible.

Resulta que la estrategia del multimillonario también está avalada por la ciencia. Existen diversos estudios que han querido comprobar la relación entre anotar a mano y el desarrollo de una mejor comprensión y/o retención de lo que se lee.

Es el caso de la investigación de 2014 "Take notes by hand for better long-term comprehension". Esta concluyó que las personas que toman notas a mano, en lugar de hacerlo por computadora, retienen información por más tiempo que los demás. ¿El motivo? Escribir a mano obliga a reflexionar a un ritmo más lento, y precisamente esta lentitud permite a la memoria guardar mejor la información.

Bill Gates reveló cómo hace para recordar y retener toda la información que lee

Pero ese no es el único beneficio de tomar notas a mano. Otro estudio de 2017 descubrió que escribir manualmente requiere de una elevada actividad neuronal que está asociada al proceso y aprendizaje cognitivo. Esto significa que es una forma de que el cerebro haga gimnasia y eso le permite a la larga ser capaz de codificar nueva información más rápido y asociarla a conocimientos previos.

Ya lo dijo Gates en aquella entrevista del 2019: "Si leés mucho, descubrirás que cada vez te es más fácil encontrar relaciones entre las cosas, porque aquello que leés se parece a esa otra cosa que leíste. Y si tenés una imagen cada vez más grande de la realidad, tendrás más y más espacio para añadir nuevos datos".