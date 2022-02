Este es el top 10 de las marcas más valiosas del mundo en 2022

Recientemente, la consultora en valoración y estrategia de marcas Brand Finance, apoyada por la compañía Huawei, mostró las 10 marcas más valiosas del mundo durante este 2022.

La lista la encabeza Apple en Estados Unidos, siendo la industria tecnológica la más valiosa en el mundo. Con un valor de marca acumulado de casi 1,3 billones de dólares. Alrededor de 50 marcas tecnológicas forman parte de esta clasificación que hizo la consultora.

En el segundo lugar está Amazon, después Google y de cuarto Microsoft.

Para el caso de Huawei la consultora mostró que tuvo un crecimiento del 29% en el valor de la compañía. Es decir, alrededor de 71.200 millones de dólares y se ubica de novena en el ranking.

En este caso, la empresa de origen chino ha registrado una fuerte recuperación tras varias sanciones estadounidenses.

En el ranking el quinto lugar lo ocupa Walmart, luego Samsung, Facebook e ICBC. Como es notorio, la mayoría de las principales marcas son de origen estadounidense. A excepción de Samsung, ICBC y Huawei.

Esta clasificación anual pone a prueba a 5.000 de las mayores marcas del mundo de todos los sectores y países, y publica casi 100 informes. Las 500 más valiosas y fuertes del planeta se incluyen en la clasificación anual Brand Finance Global 500, que completa ya su 16ª edición.

Desde hace tiempo circulan rumores de que podría salir a la venta a la brevedad una nueva versión del teléfono más barato de la marca fundada por Steve Jobs. Ahora, según el director ejecutivo de Display Supply Chain Consultants (DSCC) , Ross Young, el nuevo iPhone SE entrará en producción en marzo y el lanzamiento oficial tendrá lugar a finales de abril o principios de mayo. De hecho, Young fue el encargado de filtrar que el iPhone SE Plus de tercera generación tendrá el mismo diseño que el iPhone SE 2020. Lo que ofrecerá el modelo de iPhone SE de próxima generación es un aumento de especificaciones, que incluye un chipset A15 Bionic, muy parecido a los modelos de iPhone 13.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May. — Ross Young (@DSCCRoss) January 19, 2022