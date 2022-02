Auge y caída de Palm: valía más que GM y McDonald's y terminó como marca de auriculares

Palm fue pionera en dos de las categorías tecnológicas más importantes de nuestro tiempo: PDA (sigla en inglés por asistentes personales digitales) y teléfonos móviles "inteligentes".

Incluso para los estándares de rápido movimiento de Silicon Valley, la historia de Palm fue vertiginosa. Pasó de ser una compañía de vanguardia a un presente donde su marca denomina a unos audífonos que originalmente son de línea blanca..

Inicios junto Casio

Jeff Hawkins lanzó en 1991 Palm Computing, una empresa que ayudó a crear el Casio Zoomer, un rival, que se vendía en las tiendas populares estadounidenses RadioShack, del asistente digital personal Newton de Apple.

Palm también diseñó Graffiti, un sistema simplificado de entrada de escritura a mano, que vendía como software adicional para Newton. Hawkins contrató a Donna Dubinsky, una exejecutiva de la división de software de Apple, Claris, como directora ejecutiva de Palm. Ed Colligan, quien trabajó en el fabricante de pantallas Radius, se unió como vicepresidente de marketing y se convirtió en el director ejecutivo.

Diseños exitosos

Como parte del fabricante de módems US Robotics (absorbido por 3Com en 1997), Palm lanzó en 1996 su propia PDA, la Pilot, por 299 dólares. El nombre que habían planeado usar, Taxi, se abandonó en el último momento debido a problemas de marcas registradas.

Una actualización de 1997 lo llamó oficialmente PalmPilot. La parte "Pilot" de la marca desapareció después de una demanda del fabricante de bolígrafos del mismo nombre, pero los consumidores nunca dejaron de usar el término "PalmPilot" para los dispositivos de Palm, e incluso para las PDA de otros fabricantes.

Hawkins, Dubinsky y Colligan partieron en 1998 para fundar Handspring, que licenció el software de Palm para su propia PDA, Visor. Su punto de venta más importante sobre los propios PDA de Palm es su ranura Springboard, que le permitía agregar módulos para darle al Visor nuevas funciones, como una cámara o incluso la capacidad de un teléfono celular.

Cuando Palm adquirió Handspring en 2003, recuperó a los ejecutivos, junto con el Treo de Handspring, el mejor teléfono inteligente de su era. Palm lanzó el Palm V, cuya elegante carcasa de aluminio hacía que los Palm Pilot anteriores parecieran juguetes de plástico.

Para lograr el perfil más delgado posible, reemplazó las pilas AAA de Palm anteriores por una batería sellada, un movimiento de diseño controvertido en ese momento. "El objetivo era la belleza", explicó Hawkins más tarde. "Belleza, belleza, belleza". Quizás fue el dispositivo portátil pre-iPhone más lujurioso, además de su éxito.

Tiempos de gloria

En el año 2000, la empresa 3Com escindió Palm como una empresa pública independiente. Tras el frenesí de las OPI, Palm valía casi el doble que 3Com, y más que General Motors, Chevron y McDonald's.

Siguiendo una estrategia de licencias de software similar a la de Microsoft, Palm se renombró como PalmOne y convirtió su brazo de software en una empresa llamada PalmSource.

La idea era que PalmSource vendiera su sistema operativo a terceros fabricantes como Sony, que ya lo había utilizado para sus innovadoras computadoras de mano Clie. La táctica decepcionó, lo que llevó a Palm a volver más tarde a su nombre original y recuperar los derechos de su propia plataforma.

La era de los teléfonos inteligentes ya estaba en marcha en 2044 y Palm era líder. El Treo 650 fue el modelo más popular del momento, impulsado por su biblioteca de software impresionantemente expansiva: más de 20,000 aplicaciones que permitían a los usuarios hacer de todo, desde hojas de cálculo hasta eliminar a alienígenas en juegos.

Cediendo a la predilección del mundo empresarial por los productos de Microsoft, Palm presentó un Treo que ejecutaba Windows Mobile. La compañía continuó con la fabricación de Treos basados en Palm OS, pero después de años de acalorada batalla con Microsoft, la adopción de Windows se sintió como una rendición, que se completó con la aparición de Bill Gates en una conferencia de prensa de Palm.

Primeros tropezones

En 2007 en la conferencia digital anual del diario estadounidense The Wall Street Journal, Hawkins, el fundador de Palm, hizo orgulloso una demostración de Foleo, una carcasa similar a una computadora portátil que le permitía usar su Treo con una pantalla grande y un teclado real.

Aunque fue una movida innovadora, era una distracción en la carrera de los teléfonos inteligentes que, con la llegada del iPhone, entraba en una nueva fase. Palm canceló al Foleo sin haberlo enviado nunca al mercado.

También en 2007, Palm contrató al ex ejecutivo de Apple, Jon Rubinstein, uno de los autores intelectuales del iPod, como presidente ejecutivo. Reemplazó a Colligan como director ejecutivo dos años después. Steve Jobs no estaba contento con la nueva afiliación de su ex lugarteniente.

En la edición 209 del CES, la feria tecnológica anual que se realiza en la ciudad estadounidense de las Vegas, en un evento de lanzamiento al estilo de Apple, Palm reveló el Pre, un teléfono inteligente basado en un sistema operativo completamente nuevo llamado WebOS.

El software era magnífico e innovador. El Pre, sin embargo, tenía un factor de forma de pantalla pequeña y teclado deslizable, que se sentía desactualizado desde el momento en que se envió al mercado. El teléfono nunca amenazó al iPhone y a los equipos con Android.

Una venta millonaria y un teléfono fallido

Debilitada por la mediocre recepción del Pre, Palm se vendió en 2010 a HP por 1.200 millones de dólares. El gigante informático dijo que planeaba lanzar teléfonos, tabletas, PC y otros productos basados en WebOS bajo el nombre de HP, es decir, retirando la marca Palm.

Pero luego HP despidió a Mark Hurd, el CEO que estuvo detrás del acuerdo para la compra de Palm. Bajo el nuevo jefe, Leo Apotheker, la compañía lanzó un aspirante de rival de la tableta iPad llamado TouchPad en 2011. Pero siete semanas después, cerró el negocio de WebOS. HP vendió en 2013 WebOS a LG, que lo adaptó para alimentar televisores inteligentes y continúa usándolo para ese propósito en la actualidad.

El gigante chino de la electrónica TCL compró en 2014 los derechos de la marca Palm de HP. Habló de usarlo en teléfonos nuevos , pero en realidad no lo hizo hasta 2019. Ese año se lanzó un teléfono inteligente Palm del tamaño de una tarjeta de crédito. Previamente TCL había cedido la marca a un grupo de empresas en la que el gigante chino participa. El celular minimalista pasó sin pena ni gloria.

Un presente auditivo

El grupo de empresas propietaria de la marca Palm anunció en 2021 los Palm Buds Pro, unos auriculares inalámbricos que llevan la marca que en su día fuera sinónimo de "PDA" y "computadora de bolsillo".

Los Palm Buds Pro cumplen muchas de las exigencias del usuario moderno. Tienen cancelación de ruido, un diseño ligero, "drivers" de 10 mm, y resistencia al sudor IPX4; duran 4,5 horas con la cancelación de ruido, y hasta 24 horas con el estuche de carga.

Los seis micrófonos integrados permiten activar la cancelación de ruido del entorno, para que nuestra voz se escuche mejor. Son baratos, con un precio de 99 dólares en los Estados Unidos.

Sin embargo, no es un producto innovador, como lo fueron en su época el Pilot o el Treo. Los Palm Buds Pro son idénticos a unos auriculares sin marca de procedencia china; el diseño y las características son idénticos, pero el precio es de 39,99 dólares, muy inferior.

Es habitual que fabricantes chinos creen productos de "marca blanca" que luego pueden vender. La propia Palm afirmó que los Buds Pro han sido fabricado "con el apoyo de suministradores en China".