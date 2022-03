Alberto Fernández acusó a la oposición de boicotear el presupuesto 2022

En el discurso del inicio de la Asamblea Legislativa 2022, el Presidente de la Nación habló, entre otros temas, acerca del endeudamiento con el FMI surgido del acuerdo al que accedió el gobierno de Mauricio Macri. A criterio de Fernández, esta acción se hizo en detrimento del país y no contribuyó a fortalecer las reservas.

Apelando a un acto de humildad de su parte por haber cometido errores como cualquier ser humano, como si intara a una autocrítica a quiénes se negaron a apoyar el presupuesto 2022, acusó de haber sido la única vez en 40 años que sucede así, así como la impronta de obstaculizar a los gobiernos peronistas.

En este sentido, el primer mandatario indicó: "Es muy ingrato ver como viniendo de años tan difíciles, los niveles de polarización política están llevando a algunos compatriotas a debates y enfrentamientos estériles".

A continuación, mencionó: "En estos últimos 40 años de democracia es la primera vez que se rechaza un presupuesto en este rencinto, a lo que se debe sumar aquella vez cuando no se trató en el año 2010. Propusimos un presupuesto que dejamos a consideración del Parlamento con honestidad y humildad que jamás fue un paquete cerrado que siempre estuvo abierto a correcciones y mejoras".

"Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero lo cierto es que en estos casi 40 años en Congreso Nacional solo ha dejado sin presupuesto a Cristina en el 2010 y a mí en este año", destacó. Esta afirmación provocó una gran cantidad de enfáticos aplausos por parte de los legisladores oficialistas.

Luego, pidió: "Convoco a todos y todas a reflexionar con humildad y debo dejar tranquilos a los compatriotas que me están escuchando» para volver sobre la acusación a la oposición: » Me dejaron sin la herramienta del presupuesto; es cierto. Pero no me han quitado la decisión política de cumplir lo que prometimos a millones de argentinos y argentinas en la campaña electoral. Con esas convicciones dejenme introducirlos a nuestro tema con la deuda externa».

En medio de gestos, palabras y risas envueltas de sorna desde el bloque opositor que se destacó por tener las bancas llenas de banderas de Ucrania, expresó: «Propongo recordar cómo llegamos hasta aquí: en el año 2018, el entonces presidente Mauricio Macri decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por un monto total de 57 mil millones de dólares a través de un discurso transmitido por cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento ni fue consultado respecto de las responsabilidades que el Estado asumía al tiempo de tomar esa deuda».

"El dinero que ingresó con esa deuda no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente usado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido; ni un puente, ni una carretera, solo nos quedó una deuda externa impagable» dijo con voz elevada mientras el bloque oficial estalló en aplausos y cánticos frente a una oposición envuelta en gestos mezclados entre el desprecio, el asombro, la risa e incredulidad.

A continuación, dijo: "Los compromisos asumidos en 2018 eran definitivamente incumplibles, teniendo en consideración el desmadre que la economía mostraba". Cuando se escucharon algunos gritos, destacó: "Téngase en cuenta que solo en este ejercicio del 2022, Argentina se comprometió a pagar en concepto de capital e intereses la suma de 19 mil millones de dólares, y se comprometió a pagar una suma aún mayor el año próximo. Estoy hablando de cifras que no tienen precedentes en la historia universal de la economía moderna".

"Al acceder al gobierno renuncié a recibir 12 mil millones de dólares que restaban desembolsarse a efectos de no hacer crecer más semejante deuda con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tomé esa decisión di inicio a una serie de negociaciones tendientes a refinanciar la deuda con ese organismo. El 10 de diciembre de 2019 al asumir como Presidente de la Nación me referí con estas palabras al tema de la deuda externa ante esta Asamblea Legislativa".

Y siguió: "Vamos a encarar el tema de la deuda externa dije entonces. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece; tan simple como esto: para poder pagar hay que crecer primero. Buscaremos una construcción cooperativa con el FMI y con nuestros acreedores".

Finalmente, planteó: "Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene la Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene voluntad de pagar pero carece de capacidad para hacerlo. Lo que hemos venido haciendo y lo que voy a anunciar ahora de da tranquilidad de que estamos cumpliendo ese compromiso", indicó, en relación al inicio del acuerdo que está haciendo su gobierno con el FMI.