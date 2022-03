La insólita relación entre Rusia y la bomba molotov: ¿por qué se llaman así estos explosivos caseros?

Si bien se llama molotov a una bomba casera, no es su único significado. También era el canciller ruso de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué se relacionan?

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso, nació en 1881, en la encantadora ciudad de Málaga. Esto significa que tenía 10 años cuando murió Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, es decir, Pedro II de Portugal, hijo de Pedro I (Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon).

¿Por qué tantos nombres? En aquel tiempo no era extraño que los hijos llevaran los de los santos del día en que nacieron y del día del bautismo, los del padre, de los abuelos y a veces, hasta el de algún hermanito o tío muertos. Si bien estas costumbres se han ido perdiendo, los que sí se han mantenido vigentes son varios de los nombres que se usaban hace años. En muchos casos, es posible que tengamos tocayos que vivieron varios siglos atrás, ya que son contados los que han surgido en el último tiempo: en su mayoría, se trata de abreviaciones de otros más antiguos.

Por supuesto, no forma parte de nuestro análisis el peculiar estilo uruguayo donde todo vale: Pascualina Fresca, Calendario, Werbklowince y Gaucho Puntiador son algunos ejemplos. Y, para que Picasso no se sienta solo, tomamos de una entretenida nota escrita por Leonardo Haberkorn en Radar, la revista de Página/12, a Juan Antonio Nicasio Francisco Manuel Antonio Bernardo Mario Héctor César Higinio Molotov Gorki Iglesias Largo Abayubá Yamandú Zapicán Cajals Engels Seoane, inscripto en Tacuarembó, en 1936. Aclaramos que Engels, en este caso, no es apellido.

Molotov, el protagonista de Rusia revolucionaria

Molotov, el canciller ruso en la Segunda Guerra Mundial junto a Stalin

Pero necesitamos detenernos en el décimo segundo nombre de Seoane: Molotov. Se refiera a Viacheslav Mijáilovich Molotov, alto dirigente del Partido Comunista, compañero de Joseph Stalin, enemigo de León Trotsky (quien mencionaba a Molotov como "la mediocridad personificada") y canciller ruso en las instancias previas a la Segunda Guerra Mundial. Sin dudas, ha sido un protagonista de la Rusia revolucionaria.

¿Su apellido era Molotov? No, pero nadie se llamaba como decía llamarse porque eran habituales los seudónimos. El apellido real de Molotov era Scriabin. Stalin se llamaba Jossif Vissariónovich Dzhugashvili. Trotsy era en realidad Lev Davídovich Bronstein. Y Vladímir Ilich Uliánov se convirtió en Vladimir Lenin.

¿Qué significaban esos seudónimos? Lenin, "el que pertenece al río Lena". Bronstein había sido enviado preso a Siberia en 1900. Cuando escapó en 1902, debía llenar un pasaporte apócrifo. Él fue quien colocó el nombre Trotksy, que era el apellido de uno de los guardias que custodiaban a los detenidos. Stalin significa acero y Molotov, martillo.

Y la bomba molotov, ¿tiene su origen en Rusia?

¿Cuál es la relación del canciller Molotov con la rudimentaria bomba?

Respecto de la bomba molotov, ¿apostaría que es rusa? No lo haga: perderá su dinero. Molotov fue canciller durante el conflicto que se originó en la frontera con Finlandia, poco antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial. Como es de imaginar, la diferencia entre el poder bélico finés y el ruso era enorme. El gobierno de Stalin envió caravanas infinitas de tanques, un número desproporcionado de tropas y cantidad de aviones.

Cuando se iniciaron los bombardeos en tierras nórdicas, el canciller Molotov se desentendió y dijo que los aviones rusos no lanzaban bombas, sino alimentos para el pueblo de Finlandia. Los fineses, que realizaban guerra de guerrillas, respondieron que a la comida que enviaba el canciller había que acompañarla con una bebida, el cóctel Molotov, que eran las simples bombas fabricadas con botellas, alcohol y un trapo que hiciera las veces de mecha.

Este rudimentario explosivo, que en ese tiempo llegó a fabricarse de manera industrial en Finlandia, destrozó por los menos ochenta tanques enemigos. No era un invento de ellos, pero el nombre que le pusieron al artefacto quedó para siempre, a pesar de la incomodidad manifiesta de Viacheslav Mijáilovich Molotov por trascender de esa manera.