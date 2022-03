Por "antikirchneristas": Navarro cruzó a Sylvestre y Duggan por sus posturas en C5N y Radio 10

El periodista Roberto Navarro cruzó duramente a sus colegas Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan por sus críticas al kirchnerismo duro y su defensa cerrada de Alberto Fernández en sus programas de C5N y Radio 10, los medios de Cristóbal López.

El director de El Destape apuntó contra los conductores de C5N y Radio 10 por haber agitado en los últimos días una ruptura entre Alberto y Cristina Kirchner.

"Yo trabajé ahí muchos años y sé que son antikirchneristas el Gato y Duggan", afirmó Navarro en su programa de radio, donde aclaró que respeta y valora a sus colegas. "Yo sé que no quieren que vuelva Macri, pero están tomando otra estrategia para que eso suceda", indicó.

"Creo que es un error. No importa que sean antikirchneristas el Gato y Duggan, lo importante es que no piensen que Alberto se salva sin Cristina. Ya lo pensaron en 2017", recordó el periodista, que durante el macrismo fue echado de C5N por presiones del gobierno.

Yo trabajé ahí muchos años y sé que son antikirchneristas el Gato y Duggan. Ellos creen que a Alberto le iría mejor sin Cristina y Máximo, y yo creo que no. Creo que es un error. Lo importante es que no piensen que Alberto se salva sin Cristina. Ya lo pensaron en 2017.

"Conozco como piensan porque estuve al lado de ellos. Sé que no la quieren a Cristina (...) Ellos creen que a Alberto le iría mejor sin Cristina y Máximo, y yo creo que no", agregó Navarro. "Hay gente del oficialismo que está más lejos de Cristina que de Larreta. Entonces dicen ‘yo me juego por Alberto solo, total si pierde entra Larreta que es amigo mío'", completó.

Pablo Duggan fue duramente cuestionado por Roberto Navarro

Críticas de Navarro a Duggan y Sylvestre: antikirchnerismo y defensa del albertismo

Lo sugestivo de las críticas de Navarro a sus colegas de C5N y Radio 10 es que se da en momentos en que en los medios de Cristóbal López bajaron una orden de moderar el discurso. Aunque el canal y la radio mantienen una postura muy favorable al Gobierno, la bajada de línea sería una defensa de la gestión de Alberto pero matizándola con la aparición de voces de la oposición.

Este jueves, por ejemplo, C5N entrevistó a Cristian Ritondo y Gerardo Morales durante la sesión por el acuerdo con el FMI. Además, Navarro cuestionó duramente al canal por haber invitado a Javier Milei al primer programa de Jorge Rial.

La inminente adjudicación por decreto de la frecuencia de la ex Radio El Mundo al comunicador ultra K Roberto Navarro podría ser el inicio de una serie de otorgamientos para favorecer a medios afines al gobierno y/o al kirchnerismo, a menos de dos años de concluir la actual gestión del presidente Alberto Fernández.

Asimismo, el beneficio para Navarro se ha interpretado como una imposición del Instituto Patria en su pulseada con el sector albertista del gobierno.

Esa frecuencia fue en principio adjudicada a una entidad de esa última filiación, pero el concurso respectivo fue dejado sin efecto por un tecnicismo legal para ser reotorgado ahora a Navarro.

El regulador de las comunicaciones, Enacom, ha abierto en los últimos meses, en forma sorpresiva, varias licitaciones (concursos públicos) para adjudicar frecuencias de AM en distintos puntos del país, además de la ex Radio El Mundo.

La adjudicación de radio El Mundo podría ser el inicio de una serie de otorgamientos para favorecer a medios oficiales

Al contrario de lo previsto por la Ley de Medios, los concursos no se realizan por el mecanismo de "concurso abierto y permanente", sino por decisión unilateral del regulador.

De esta manera, se puede bloquear o habilitar la aparición de nuevas emisoras, así como dirigir las convocatorias de modo tal que eviten el surgimiento de emisoras "opositoras" o bien favorecer la aparición de medios afines.

Observadores del sector creen que estos hechos podrían marcar una tendencia que combine pauta estatal con adjudicaciones específicas de radio o TV para armar una red de medios pro K, similar a la creada durante los gobiernos anteriores de Cristina Kirchner.

Navarro: adjudicación y publicidad oficial

En la última reunión del directorio de Enacom —cuyas actas no ha publicado aún en su sitio web pese a que se trata de información pública relevante—, los cinco integrantes designados por el oficialismo votaron para otorgar la frecuencia de la ex Radio El Mundo a Navarro, con dos votos en contra de los directores opositores.

Esta votación deberá materializarse en un decreto del Poder Ejecutivo para otorgar formalmente la licencia, lo cual le permitirá a Navarro transmitir en la frecuencia AM 1070 kHz hasta 2032, con una prórroga hasta 2037 y posibilidad de nuevas extensiones ulteriores.

Navarro le marcó la cancha a Alberto Fernández: "hicimos acuerdos con el gobierno entrante"

Hasta el momento Navarro opera su El Destape Radio en dos frecuencias alquiladas, una de AM (1050 kHz, carente de licencia) y otra de FM (107.3 MHz, emisora de Avellaneda que emitía con permiso precario desde 1989 y que fue legalizada en 2019).

Navarro es un periodista militante K y titular desde 2014 de medios ardientemente kirchneristas, los que se circunscribían entonces a un sitio web. Ese sitio fue acusado por otros de usar mecanismos fraudulentos para "inflar" visitas, lo que fue comprobado por la medidora Comscore, que rectificó las cifras y las redujo a la quinta parte.

Sólo desde diciembre de 2019 lanzó su emisora en AM/FM, que habilitó coincidentemente con el cambio de gobierno.

Pese a la escasa audiencia de sus medios, Navarro adquirió trascendencia pública debido a contar con un programa en C5N, la señal de Cristóbal López, en la cual anunció "un amplio triunfo de Daniel Scioli" para las elecciones de 2015. Desde esa señal desplegó un estilo enfáticamente militante.

También reveló crípticamente que el fiscal Nisman "no iría" a declarar al Congreso horas antes de conocerse su muerte. Por conflictos internos, C5N lo despidió en 2017.

Le "marcó la cancha" al Presidente

Apenas empezado 2020, Navarro —uno de los comunicadores que más fielmente sigue la línea de la vicepresidenta Cristina Kirchner— le "marcó la cancha" al recién asumido Alberto Fernández.

La convocatoria a concursos es discrecional de acuerdo a lo que decida Enacom

En una transmisión en El Destape Radio, el 17 de marzo de 2020, cometió un insólito sincericidio: "hicimos acuerdos con el gobierno entrante: (…) nos mantenemos tres años sumando suscripciones y pauta, [y] le damos crecimiento muy rápido [a este medio]".

"Pero el gobierno no cumplió, por desorganización, por decisión, no lo sé (...) si no hacemos nada terminaremos cerrando", se quejó Navarro.

La presión surtió efecto y —como en los mejores tiempos de Cristina Kirchner— Navarro pasó a ser otra vez beneficiario de montos escandalosamente desproporcionados de publicidad oficial.

En montos y cifras

En el primer año de la presidencia de Alberto Fernández (enero-noviembre) recibió 31.945.369 pesos para su página web y 19.512.859 pesos para la radio. (Total 2020: 51.458.228 pesos).

En sitios digitales, esto lo situaba apenas un poco más abajo de medios de primera línea como Clarín o La Nación y también al nivel de las emisoras más escuchadas del país.

Para 2021 (diciembre-agosto), las cifras para la radio de Navarro (sumando AM/FM, misma emisión) llegaron a 48.116.500 pesos (más que FM Rock and Pop, Metro o Disney) y las del sitio web a 54.672.601 pesos (más que Página/12, Perfil, Crónica y casi lo mismo que La Nación): un total de 102.789.101 pesos. Las cifras provienen de la Jefatura de Gabinete.

El Destape cobra grandes montos de pauta oficial, propaganda de Anses, Pami y el Gobierno de la Provincia

A la vez, hay que sumar publicidad especial de ANSES y PAMI —dinero de los jubilados— que en 2021 ascendió a 6,9 millones de pesos, según la Fundación LED. En ese mismo año obtuvo un contrato para "comunicación digital" gubernamental por 64,8 millones de pesos junto a otra empresa.

Te puede interesar La salud de Gerardo Rozín: el emocionante brindis con el que se despidió en su último programa

En estos cómputos no está incluida la pauta oficial de la Provincia de Buenos Aires, cuyas asignaciones no son informadas en forma desglosada por el gobierno de Axel Kicillof. Tampoco publicidad oficial de otras jurisdicciones ni de organismos descentralizados.