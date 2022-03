Durísima denuncia contra Christian Martin por violencia de género: qué respondió el periodista

Lucila Martin, hermana del periodista argentino Christian Martin, confirmó en las últimas horas que presentó una denuncia contra él por violencia de género tras lo cual el cronista envió un mensaje público en el que reconoció haber cometido "errores".

Todo comenzó cuando a Lucila Martin le preguntaron si era la hermana de Christian Martin, a lo que respondió: "Desgraciadamente, sí".

Y agregó: "Estuvo pegándome y ahorcándome durante una hora y media. No fue una pegada; fue una secuencia. Fue una hora y media".

En el programa Uno Mas Uno Tres (Canal 22), conducido por Santiago Cuneo, la mujer denunció a su hermano de haberla golpeado.

"¿Christian Martin te pegó casi hasta la muerte y tiene una denuncia y antecedentes penales por eso?", le preguntó Cúneo, a lo que respondió: "Si, me salvé porque me encerré en el baño".

"Quedé totalmente sorprendido, no imaginaba que atrás del gorila con cerebro de maní se podía esconder algo tan grave. La realidad es que detrás de este muchacho hay un enfermo", dijo Cúneo.

"Mi hermano fue preso en Londres por casi matarme. Estoy buscando dónde contar cómo es este hijo de pu... Hay tanto que la gente no sabe", aseguró Martin.

Qué dijo Christian Martin de las denuncias de violencia de género

Tras el impacto del testimonio, el cronista envió un mensaje público en donde reconoció haber cometido "errores".

"Para arrancar voy a ser muy sincero con estos videos viralizados de cierta gente: no tengo nada que ocultar, soy un buen tipo", dijo el periodista.

Y agregó: "Sí, he cometido errores en mi vida, como todos, y la verdad es que yo a los problemas legales los dejo en manos de los abogados, tanto en España como en la Argentina, es todo lo que puedo decir al respecto, sinceramente".

El enfrentamiento entre Christian Martin y Santiago Cuneo

Hace pocos tiempo se viralizó un video donde se veía a Christian Martin explicar algunas de las tantas cosas que no les gustaban de Argentina.

Christian Martin se descargó luego de la denuncia de su hermana en el programa de televisión

Algunas de las cosas más fuertes que dice es que en Argentina la "tercera edad está abandonada". Luego exclama que "el país no te da nada, te da amigos, te da la familia, pero Argentina no te da nada".

También habla sobre una mala situación que pasó en el pasado con su padre, donde no pudo volver a su obra social OSDE, y dijo que "los peronistas históricos, los verdaderos, los populistas hicieron de Argentina un pueblo ignorante, manipulable, vulnerable, yo los desprecio".

Te puede interesar La salud de Gerardo Rozín: el emocionante brindis con el que se despidió en su último programa

Este video recorrió rápidamente las redes sociales y llegó a Cúneo, quien lo invitó a Martin a una pelea, no sin antes decirle que era un "traidor a la patria, inglés de m...", entre tantos otros insultos. También destacó que la diferencia entre ambos es que "yo tengo patria y mi éxito es decir lo que se me canta y no lo que me mandan". Y lo calificó como un "gorila cerebro de maní".