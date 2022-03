Christian Martin, acusado de violencia: así había sido su pelea con Germán Paoloski en 2021

El año pasado Germán Paoloski y Christian Martin tuvieron un cruce tenso en vivo en un programa del canal de deportes ESPN que no finalizó ahí sino que continuó a través de Twitter.

Todo comenzó porque el cronista, que está instalado en Inglaterra, tuvo que esperar varios minutos para salir al aire y hablar sobre la despedida de Sergio Agüero del Manchester City, que en ese momento era un tema clave.

Esta situación no fue nada agradable para Martin, por lo que finalmente se lo recriminó al aire al conductor.

Christian Martin y Germán Paoloski: qué se dijeron en vivo

"Cris, querido, te mando un abrazo. Ahora vamos a ver parte de la nota que tuviste la posibilidad de hacer ayer con el Kun y, como siempre, gracias por estos minutos. ¿Cómo está la temperatura por ahí en Manchester, hace frío?", dijo el conductor.

El periodista, le respondió: "Y por la paciencia de escuchar la opinología y el debate interminable".

Para minimizar el dicho, Paoloski dijo: "Y, a López no le cae bien Bielsa, es una cosa insólita".

Sin embrago, el cronista no se cayó: "No, López no. Te cantaban por acá (la cucaracha) que yo estaba esperando. No, a mí no".

Christian Martin se iba a referir a la despedida de Sergio Agüero del Manchester City

"Ah, no, porque yo discutí con López, por eso te decía. Si no querés salir no salgas, no pasa nada. Yo no te quiero obligar, pero no podemos hacer lo que vos querés todo el tiempo. Es un programa de televisión", respondió.

"No lo hicieron nunca, al contrario", añadió Martin antes de despedirse.

Automáticamente, la imagen que se emitía desde el Inglaterre salió de pantalla y, ya en primer plano, Paoloski soltó un mensaje fuerte.

"Me gusta el compañerismo que hay al aire, ¿cómo se entiende, ¿no? No lo saquemos más al aire a Christian Martin. Hagamos eso, más fácil", concluyó el conductor.

Cómo siguió en Twitter

Esa fue solo una parte de todo lo que ocurrió. El resto siguió a través de las redes sociales, más específicamente en Twitter.

El periodista Jorge Rial compartió el momento de la discusión y arrobó a los dos protagonistas, los que no se quedaron cayados y respondieron.

"La verdad me sorprendió su reacción porque siempre tuvimos una excelente relación. Pero la definición de la rutina no la define él. ¡Abrazo!", advirtió Paoloski.

El tuit que había publicado Germán Paoloski por aquel momento

"Con Germán somos amigos hace años y tenemos la mejor onda. Lo de hoy parece haber sido un malentendido de horarios con la producción. Yo nunca intento armarle el programa a nadie, eso lo hace el Productor. Abrazo grande @germanpaoloski", aseguró Martin a través de su cuenta de Twitter.

