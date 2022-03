Murió Gerardo Rozín: el día que el periodista humanizó a Cristina Fernández de Kirchner

Gerardo Rozín murió el viernes 11 de marzo, dejando un gran dolor en muchos de sus colegas y compañeros de trabajo. Desde ese momento, su recorrido por los medios trajo al presente diferentes trabajos, entre ellos la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner en 2017, cuando visitó el piso de "Morfi" y fue entrevistada por el conductor.

El encuentro entre Gerardo Rozín y Cristina Fernández de Kirchner no fue uno más, sino que el conductor llevó a la actual vicepresidenta de la Nación a mostrar un lado más humano y alejada de la política.

La primera pregunta fue sobre el pedido de detención que en ese momento había emitido la Cámara Federal sobre el ex ministro de Planificación Federal y diputado nacional Julio De Vido. También hablaron de corrupción, obra pública, poder judicial, inseguridad, pérdida de empleo, Patricia Bullrich, Raúl Alfonsín, Santiago Maldonado, la deuda externa, los bonos a 100 años y las lágrimas del final.

Otro de los momentos que trascendieron de la entrevista que Gerardo Rozín, quien murió a los 51 años, realizó a Cristina Fernández de Kirchner, fue cuando imitó a María Eugenia Vidal y contó detalles de su vida cotidiana.

La muerte de Gerardo Rozín

Gerardo Rozín falleció en su casa en la noche del viernes. El periodista estaba cursando un grave estado de salud y su pronóstico era reservado, el cual se mantenía bajo estricto cuidado y reserva.

"Lamento muchísimo la muerte de un tipo tan querido como Gerardo Rozin. Realmente un gran profesional y mejor ser humano. ¡Que su alma descanse en paz!", publicó el periodista y ex director de Teleshow, Ariel Wolam, por medio de su cuenta de Twitter.

Zaira Nara despidió a Gerardo Rozín, quien falleció a los 51 años.

La información fue también publicada y confirmada directamente por Telefe, a través de sus redes sociales. Gerardo Rozín estaba transitando una enferdad desde el año pasado, que lo obligó a despedirse del programa, durante el brindis de la última salida al aire, el pasado 26 de diciembre.

Decenas de famosos y compañeros de trabajo lo despidieron. Jesica Cirio, quien lo acompañaba en la conducción, escribió: "Tengo el corazón roto". Por otro lado Eugenia Quibel, su novia, también le rindió un homenaje en las redes al conductor.

Por su parte Zaira Nara, la modelo y conductora, recordó el momento en que Gerardo Rozín presentó un proyecto laboral en Telefe para ella del cual él no sería parte: "A los 15 días después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa", dijo.

Te puede interesar Murió Gerardo Rozín: el emocionante brindis con el que se despidió en su último programa

Además, reveló la última reunión que tuvieron, días atrás, en la que nuevamente hablaron de un proyecto laboral, en el que el productor tampoco estaría presente. "Confiabas más vos en mí, que yo misma. En esta última reunión, tampoco te creí, me dijiste me estoy muriendo y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí. Ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo".