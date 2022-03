Estremecedor: dos mujeres fueron apuñaladas dentro del MOMA en Nueva York

El Museo de Arte Moderno debió ser evacuado tras el ataque; las víctimas fueron trasladadas al hospital cercano y no corren peligro de vida

Dos mujeres fueron apuñaladas este sábado por la tarde en el prestigioso Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), según informó la policía. Tras el ataque, las autoridades evacuaron el edificio.

El suceso tuvo lugar sobre las 16.15 hora local (21.15 GTM), señalaron medios locales, lo que llevó a una evacuación inmediata de la destacada institución cultural, que cuenta con unos 65.000 metros cuadrados.

Tal como precisó The New York Times, un hombre se molestó luego de que empleadas del museo le negaran la entrada al MOMA. "Saltó sobre el mostrador de recepción y procedió a apuñalar varias veces a las empleadas", dijo John Miller, comisionado adjunto de las Oficinas de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía.

Según trascendió, las víctimas son dos mujeres que resultaron heridas en las áreas del cuello, la espalda y la clavícula y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Bellevue, donde ambas se encontraban en condición estable.

El portavoz de la policía dijo a la AFP que aún no había arrestos y no dio detalles sobre cuál pudo ser la motivación de la agresión. Medios estadounidenses, sin embargo, reportaron que ya han identificado a un sospechoso. En un tuit, el NYPD pidió a las personas que eviten el área donde está ubicado el MOMA "debido a una investigación policial".

Las repercusiones

Múltiples medios y publicaciones en redes sociales mostraron imágenes de gente recién evacuada afuera del museo, un destino turístico popular de la ciudad. Según relató The New York Times, una turista de España de 24 años, que estaba esperando en la fila de West 53rd Street para ingresar al museo, contó que la gente gritaba: "¡Están disparando!". al salir del museo. Pero la policía sostuvo que no encontraron indicios de disparos dentro del edificio.

El suceso desembocó en escenas de caos a la entrada del museo, cuando las personas que se encontraban en él trataban de salir a toda prisa del recinto.

Christian Desrosiers, de 34 años, un empresario, dijo que estaba escaneando su boleto cuando comenzó la conmoción y afirmó que fue una de las primeras personas en salir corriendo. "La gente claramente se apresuraba a salir, pero nadie gritaba, al menos en el momento en que yo estaba allí", contó.